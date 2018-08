Der Abfallheld

Kilian Jornet ist seit einigen Wochen mein Held. Nicht nur, weil er das legendäre Bergrennen Sierre–Zinal für sich entschied. Nicht nur, weil er auf der Strecke von 31 Kilometern mit 2200 Höhenmetern zum sechsten Mal triumphierte. Und auch nicht nur, weil er dabei der Konkurrenz keine Chance liess. Der Spanier hat mit einer äusserst ungewöhnlichen Geste mein Herz erobert.

Der 12. August ist ein ungewöhnlich heisser Sommertag, das Rennen von Sierre nach Zinal voll im Gang. Kilian Jornet kämpft nicht nur gegen die Hitze, sondern um die Spitzenposition, schenkt sich nichts – und seinen Mitstreitern auch nicht. An einem Verpflegungsposten fasst er einen Pappbecher, den ihm ein Helfer entgegenstreckt. Der Crack gönnt sich einen Schluck, läuft um die Kurve – die Konkurrenten an seinen Fersen.

Und da passierts: Statt den Pappbecher – wie so viele, die noch folgen werden – zu Boden zu schmeissen, nimmt sich der Spanier die Zeit, seinen Becher zu entsorgen. Er stopft ihn in die kleine Öffnung eines am Wegrand stehenden Abfalleimers, der eigentlich für Hundekot gedacht ist – aber egal!

Eine Geste des Respekts

Jornet hat mit dieser Geste einen Orden verdient und sollte uns allen als Vorbild dienen. Mitten im Spitzenkampf, in einem Moment, in dem jede Sekunde zählt und volle Konzentration gefragt ist, hat der Spanier nicht nur seinen Erfolg im Kopf – er denkt auch an die Umwelt. An die Natur, die seinem Sport eine atemberaubende Kulisse bietet, die sein Bergrennen unvergesslich macht. Er zollt ihr damit Respekt.

Diesen lassen zu viele Hobbyläufer vermissen – das zeigt ein Blick am Rand jeder Wettkampfstrecke. Die Pappbecher oder Gelverpackungen liegen zu oft im Gras oder in den Büschen. Und nein, dafür muss nicht in erster Linie der Veranstalter geradestehen! Es ist unverständlich, weshalb Läufer, die als 456. ins Ziel kommen, sich nicht die Mühe machen, ihren Müll dorthin zu entsorgen, wo er hingehört.

Es ist nicht schwer, das Richtige zu tun

Meist braucht der Wettkämpfer seinen Becher nicht mal wie Kilian Jornet in den schmalen Spalt eines Abfalleimers zu stopfen. Die Organisatoren machen es den Teilnehmern viel einfacher: Sie stellen für gewöhnlich nach jedem Verpflegungsposten grosse Behälter bereit – ganz en passant kann der Läufer seinen Abfall hinein werfen. Oder sie bezeichnen gar ganze Wegabschnitte nach der Verpflegung als «Mülldeponie». Freiwillige säubern sie dann jeweils nach dem Anlass.

Es ist also ein Kinderspiel, es Kilian Jornet gleich zu tun. Doch in der Anonymität der Masse stehlen sich die laufenden Abfallsünder aus der Verantwortung. Es kümmert sie nicht, was aus dem «Stadion Natur» wird, wenn sie ihren Lauf beendet haben und nach Hause reisen. Denn Hand aufs Herz: Hätten sie die volle Aufmerksamkeit des Publikums oder liefen sie im eigenen Garten, würde der Pappbecher ganz bestimmt sachgerecht entsorgt.