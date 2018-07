Splitternacktwandern am Spittelnacki

Rund 10 Jahre sind es her, seit Nacktwanderer das Appenzell in Wallung brachten. In Innerrhoden trat gar die Landsgemeinde auf den Plan und verbot das Nacktwandern per Gesetz. Den Ausserrhoder Staatsanwalt packte daraufhin die Angst, dass Ausserhoden zum «alleinigen Mekka für Nacktwanderer» werden könnte, und er büsste einen wegen «unanständigen Benehmens». Nachdem der Fall durch die Instanzen gewandert war, beschied das Bundesgericht 2011: Die Kantone dürfen Nacktwanderer bestrafen. Seither ist es ruhig geworden ums Nacktwandern. Säntis, Schafberg und Altmann müssen nicht mehr befürchten, von Nacktwanderern bestiegen zu werden.

Lust auf ein Revival? Nacktwandern gesteigert, sozusagen? Also los: Aus Nacktwandern wird Splitternacktwandern! Für den erfolgreichen Relaunch brauchts die ultimative Location: Spittelnacki, eine sonnige Alp ob Erlenbach im Simmental.

Und diesmal springt auch die lokale Tourismusindustrie auf: Warum nicht ein Splitternacktwanderweg am Spittelnacki? Bald folgen ein Nacktbadesträndchen am nahen Hinderstockensee und spezielle Slots für Splitternacktwanderer bei der Gondelbahn von Erlenbach aufs Stockhorn.

Besser Bluttfuss

Und schon lässt sich der Hype nicht mehr stoppen: Auf Youtube gerät das Video eines Splitternacktwanderers zum viralen Hit. Pornhub erklärt nach Bitsch/VS auch Spittelnacki/BE zum «Premium Place». Spittelnacki wird zum neuen Hotspot der globalen Nudistenszene.

Dann aber twittert Trump: «Fake News!! Spittelnacki is not splitternackt! Burger King first!» Denn ein Joint-Venture von Fox News und TeleBärn brachte zutage, dass das Nacki nur ein kleines Egg an einem Hang ist. Und das Spittelnacki war früher im Besitz des Berner Burgerspitals. Ausgerechnet die prüden Bernburger! Pornhub widerruft den Premium-Status, die Nudistenszene wendet sich ab. Game over.

Spittelnacki wird also auch in Zukunft den ordnungsgemäss bekleideten Wandersleuten vorbehalten bleiben. Wobei: Die Alpweiden sollen ausnehmend weich sein dort oben. Ideal fürs Bluttfusswandern. Aber Obacht auf Kuhfladen!

Praktische Informationen

Routen

Das Spittelnacki, 1435 m.ü.M., ist von allen Seiten leicht erreichbar, von unten von Erlenbach oder Latterbach im Simmental, oder von oben, vom Stockhorn. Es bietet sich insbesondere auch an für reizvolle Überschreitungen: Entweder auf einfachen Wanderwegen von Reutigen im Stockental via Läsihütte und Matte (Alpwirtschaft) und hinunter nach Erlenbach (oder umgekehrt). Oder schwieriger (T4+) von Wimmis/Brodhüsi auf dem legendären Felsenpfad auf die Simmenflue, dem Wegweiser Sunnighorn (Pt. 1397) folgend. Danach über die Mittagflue (Pt. 1421) und die Hürleni ins Alpgelände von Chrindi und weiter über die beiden Heitihubel.

Einkehr

Gastbetriebe am und auf dem Stockhorn und während der Alpsaison auf der Matte (Pt. 1563).