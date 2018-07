Es ist einer der abscheulichsten Momente des Tages – und ich geniesse ihn im Sommer, wann immer ich kann: jener Zeitpunkt, in dem der Wecker in aller Herrgottsfrühe unter sämtliche Träume einen Schlussstrich zieht, ohne Rücksicht auf deren Drehbuch. Das ist der scheussliche Part. Glücklicherweise dauert er nicht länger als ein Wimpernschlag. Augenblicklich gefolgt von meinem innerlichen Katapult in die Realität – in der meine Laufschuhe und die Welt warten. Intensiviert von der Vorfreude auf einen der schönsten Momente des Tages: aufs Laufen, wenn die Welt noch schläft.

Mein Herz schlägt schneller, wenn die frisch betauten Wiesen nur mir allein gehören, wenn das sanfte Morgensonnenlicht die Landschaft in Pastelltöne tunkt und die Welt neu anfängt, der Kopf noch leer ist und der Tag voller Chancen. Ich bin eine Frühaufsteherin, dankbar für jeden Morgenmuffel da draussen, der mir die Pfade und Hügel, Feld und Wald überlässt. Denn der Zauber dieser Laufzeit ist es gerade, dass sie mir ganz allein gehört. Noch traumtrunken, ausgeruht und unverbraucht, entwickle ich Ideen, schmiede Pläne, um sie wieder zu verwerfen und neu zu beginnen – ich erlaube mir geistig zu «sändele». Mein innerer Optimist hat dann das Sagen, denn noch hat niemand den Realisten geweckt.

Feiermorgen statt Feierabend

Der frühe Morgen bietet ein Zeitfenster, das nur ich zu öffnen oder schliessen vermag. Anders als die Laufmomente am Abend kann keine Überzeit mir diese Augenblicke rauben, kein verspäteter Zug, kein Stau. Feiermorgen statt Feierabend. Ich allein entscheide nach dem ersten Wimpernschlag, ob ich mir den Genuss gönne oder nicht. Diese Unabhängigkeit ist befreiend, mitreissend und lässt zuweilen die Pferde mit mir durchgehen. So wird aus dem gemächlichen Traben ein übermütiger Aufgalopp in den Tag, der mich leise jubeln lässt. Dieses Hochgefühl ist mein Startkapital. Es ist mein Vorsprung gegenüber all den miesepetrigen Mitpendlern, die eben aus dem Bett gekrochen sind und sich über alles in der S-Bahn ärgern. Dieser Vorsprung ist es wert, am Vorabend den Wecker zu stellen, auch wenn er mir den abscheulichsten Moment des Tages beschert.

Dieser aufputschende Start in den Tag ist aber nicht der einzige Grund, weshalb es sich lohnt, mit dem Sonnenaufgang aus den Federn zu kriechen und direkt in die Laufschuhe zu steigen. An Hitzetagen sind die frühen Morgenstunden schlicht die beste Trainingszeit – frischer ist die Luft auch am Abend nicht. Das gilt insbesondere für Badeferiendestinationen. Damit nicht genug. Englische Forscher sind zum Schluss gekommen, dass der Körper mehr Fett verbrennt, wenn seine Kohlenhydratespeicher ausgeschöpft sind, und das ist am Morgen der Fall, vorausgesetzt, am Vorabend stieg keine Pastaorgie. Eine Studie mit Profisportlern hat zudem ergeben, dass durch das Nüchternlaufen der Körper lernt, länger mit den in der Muskulatur gespeicherten Kohlenhydraten auszukommen – was für Langstreckenläufer oder solche, die es noch werden wollen, von Vorteil ist.

Trotz all den Vorteilen gilt es aber einige Dinge zu beachten: Nicht nur die Kohlenhydratespeicher sind leer, das sind auch die Flüssigkeitsreserven nach der Nachtruhe. Es ist deshalb wichtig, ein oder gar zwei Glas Wasser zu trinken, bevor man an die frische Luft tritt. Und ganz grundsätzlich sollte es der Feiermorgen-Läufer und die Feiermorgen-Läuferin langsam angehen, denn auch wenn die Nestwärme noch in den Knochen steckt, ist der Motor kalt, Sehnen, Bänder und Muskeln sind es ebenfalls. Das erhöht das Verletzungsrisiko. Deshalb vor die Tür treten, ausgiebig alle Glieder durchstrecken und erst einige Meter gehen. Als wohltuendes Warm-up eignet sich aber auch sanftes Morgen-Yoga. Und zwar noch im Bett.

Pia Wertheimer ist Journalistin und Marathonläuferin.

Ideal zum Aufwärmen: Morgen-Yoga im Bett. Video: Yoga by Candace (Youtube)