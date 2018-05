Die Frage beschäftigt mich nun seit Monaten. Seit vergangenem Oktober fehlt mir das Laufen. Von einer Verletzung gegroundet, tigere ich innerlich wie ein Tier in Gefangenschaft durch den Tag. Zuweilen unleidig, ungeduldig und frustriert, dann wieder sehnsüchtig, niedergeschlagen und resigniert. Bin ich süchtig nach Sport und nun auf Entzug? Das Internet bietet etliche Tests, mit denen ich versucht habe, auf diese Frage eine Antwort zu erhalten.

Beim deutschen Ratgeber-Verlag etwa muss ich 13 Fragen beantworten. Unter anderem: «Ist das Training ihr wichtigster Lebensinhalt, dem Sie Beruf, Familie und Freunde unterordnen?» Nein – der Sport ist mir zwar wichtig, aber er steht nicht an allererster Stelle. Hingegen bejahe ich aus tiefem Herzen die Frage: «Sind Sie missgelaunt, unruhig, nervös und haben Sie Schuldgefühle oder sind deprimiert, wenn Sie keinen Sport treiben?» Mit Ausnahme von den Schuldgefühlen ein deutliches Ja. Der Sport macht mich umweltverträglich, gut gelaunt und ruhig! Bei diesem Test erreichte ich 30 Punkte und bin knapp süchtig, denn die Sucht startet bei 30 Punkten.

Vom Emotionsventil zum Suchtpotenzial

Beim Test von Das Sorgentelefon kann ich mit Schiebertasten die Nuancen berücksichtigen und muss mich nicht zwischen trifft zu oder nicht entscheiden. Hier will man wissen, ob ich einen Grossteil meiner Freizeit mit Sport verbringe. Ja, das ist so, weil ich mich sehr gerne bewege, es liebe, draussen zu sein – und oft tue ich das mit Menschen, die ich mag. Was also will ich mehr? Eine andere Frage, ob ich manchmal länger Sport treibe als erwartet. Ja, das kommt durchaus vor, weil ich es ab und an einfach zu sehr geniesse, auf den Trails die Welt zu entdecken oder durch die Blumenwiesen zu biken und dann spontan noch eine Schlaufe anhänge. Nach rund 20 Fragen heisst es dann: «Im Ergebnis gibt es Hinweise, dass das Thema Sportsucht in deinem Leben eine wichtige Rolle spielt.»

Das Fitnessmagazin «Fit for Fun» hat auf seiner Onlineplattform ebenfalls einen Test aufgeschaltet. Neun Fragen gilt es zu beantworten. Dabei will man wissen, ob ich Entzugserscheinungen habe, wenn ich nicht trainieren kann… Was genau unter Entzugserscheinungen gemeint ist, wird nicht erläutert. Trotzdem: Ja, klar, mein Emotionsventil und meine Freiheit da draussen fehlen mir furchtbar – gezittert habe ich allerdings deswegen noch nie. Eine weitere Frage lautet: «Treibst du auch Sport, wenn es keinen Spass macht?» Ja, etwa Krafttraining ist für mich ziemlich spassbefreit – es gehört aber dazu, wenn man gesund über eine Marathonziellinie laufen möchte. Bei diesem Test erhalte ich 18 von 27 Punkten und rauskommt, dass ich eine hohe Bindung an den Sport habe.

Am nächsten an der Wahrheit…

Beim Onlineportal Go Feminin will man von mir bei der ersten von acht Fragen wissen, warum ich Sport treibe. Am nächsten an die Wahrheit kommt die Multiple-Choice-Antwort: «Weil mein Sport mir Spass macht und mich fit hält.» Eine andere Frage lautet: «Wirst du von anderen auf dein Sportverhalten angesprochen?» Meine ausgewählte Antwort: «Nein, denn die wenigsten kennen mein tatsächliches Sportpensum.» Dieser Test kommt zum Schluss: Alles im Normalbereich. Ich würde zwar regelmässig Sport treiben, allerdings in gesundem Masse. Meine Lieblingssportart mache mir einfach Spass und ich würde es geniessen, dadurch nebenbei auch noch fit zu bleiben.

Beim Netdoktor entscheiden zehn Fragen über Sucht oder Nichtsucht. Ich werde dabei mit Aussagen konfrontiert wie: «Durch Sport bin ich im Leben leistungsfähiger.» Für mich ist das eine klare Sache – ich bin dann ausgeglichener, besser gelaunt, konzentrierter. Ich bin zudem überzeugt, dass derjenige, der einen Marathon bestreiten kann, in der Lage ist, auch in privaten oder beruflichen Situationen von dieser ausdauernden Belastbarkeit zu profitieren.

Probieren Sies selbst!

Weiter heisst es: «Ich kontrolliere regelmässig mein Gewicht.» Danke für den Reminder – ich war schon lange nicht mehr auf der Waage. Mit dem Resultat von zwischen 17 und 23 Punkten heisst hier das Verdikt: «Sie finden, Sport gleicht aus!» Ganz so harmlos ist es scheinbar aber nicht, denn die Auswertung enthält auch die kleine Warnung: «Achten Sie darauf, dass Sie sich auch künftig keinem Zwang aussetzen, weder im Training noch in Beruf oder Familie.»

Mein Fazit zu diesen Tests lautet, dass keiner davon sich wirklich dafür eignet, den in meinen Augen sehr feinen Unterschied zwischen einer passionierten Läuferin und einer Sportsüchtigen zu machen. Sie geben allenfalls Hinweise darauf, in welche Richtung die Fragestellungen für eine Diagnose gehen. Probieren Sie selbst!

Weil das Resultat unbefriedigend geblieben ist, werde ich der Sportsuchtfrage in meinem nächsten Post mit einem Experten auf den Grund gehen.