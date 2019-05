Die Top 10 der Wander-Highlights in Österreich

Imposante Gebirgszüge, malerische Bergseen, majestätische Wildtiere und kulinarische Traditionen – unser Nachbarland hat für Wanderer viel zu bieten. Und das gepaart mit österreichischer Gastfreundschaft.

Käseweg Bregenzerwald

Wenn Sie das Wandern und das Geniessen gleichermassen lieben, wird Sie der Käseweg Bregenzerwald begeistern. Er führt Sie an drei Tagen von der sanften Voralpenlandschaft bei Sulzberg zu Alpen und Sennereien, die sich dem traditionellen Käsehandwerk verschrieben haben. Dabei erhalten Sie spannende Einblicke in die Herstellung des Bregenzerwälder Käses – und dürfen ihn natürlich auch probieren. Ihr Gepäck wartet jeweils am Ziel einer Tagesetappe auf Sie.

Wandern im Bregenzerwald © Bregenzerwald Tourismus GmbH – Adolf Bereuter

Innsbruck Trek

Beim Wahrzeichen Innsbrucks, dem Goldenen Dachl, startet Ihre siebentägige Tour durch die Berge rund um die heimliche Hauptstadt der Alpen. Sie atmen die klare Bergluft des Karwendelgebirges, passieren die berühmten Lärchenwiesen des Mieming Plateaus und geniessen in Kühtai in den Stubaier Alpen das spektakuläre Panorama. Vorbei an den Bergsteigerdörfern St. Sigmund und Gries geht es weiter in die hochalpine Landschaft der Axamer Lizum mit Blick auf die markanten Kalkkögel. Die letzte Etappe führt durch die Arvenwälder am Patscherkofel zurück nach Innsbruck. Für den Gepäcktransport ist gesorgt.

Innsbruck Trek Kuehtai © TVB Innsbruck – Daniel Zangerl

Hüttentour durchs Kleinwalsertal

Während der viertägigen Wanderung um und über die markantesten Berggipfel des Kleinwalsertals bieten sich Ihren Augen einzigartige landschaftliche Höhepunkte. Zwischen Kanzelwand und Mindelheimer Hütte liegen Ihnen die majestätischen Allgäuer Alpen zu Füssen, auf dem Höhenweg zwischen Gemsel- und Bärgunttal ist der 2533 Meter hohe Grosse Widderstein, die höchste Erhebung der Region, zum Greifen nah. Zum Schluss folgen noch zwei Highlights: das urwüchsig-karge Gottesackerplateau und der Hohe Ifen.

Schwarzwasserhütte im Kleinwalsertal © Carolin Schratt

Der Grüne Ring in Lech am Arlberg

Der Grüne Ring, der über Bergkämme, durch Talsenken und vorbei an Bergseen führt, ist gleichermassen Naturarena wie liebevoll inszenierte Sagenwelt. Auf der dreitägigen Etappenwanderung rund um Lech Zürs entdecken Sie eigens für den Grünen Ring ins Leben gerufene Fabelwesen und deren Sagen, faszinierende Geschichten und Installationen, wie das Kunstprojekt «Türe». Lassen Sie sich verzaubern vom Sagenwald mit geschnitzten Fabelwesen und bestaunen Sie den Riesen Taurin. Zu den Naturschönheiten, die Sie zu sehen bekommen, zählt auch die europäische Wasserscheide, wo sich das Wasser Richtung Nordsee oder Schwarzes Meer verzweigt.

Der grüne Ring © Lech Zuers Tourismus – Daniel Kocher

Koasa Trail in St. Johann in Tirol

Der fünftägige Koasa Trail ist ganz dem Wilden Kaiser – von den Einheimischen liebevoll Koasa genannt – gewidmet. Auf jeder Etappe können Sie den markanten Gebirgszug aus einer anderen Perspektive bestaunen. Doch das ist längst nicht alles: Auch der Niederkaiserkamm, das malerische Kaiserbachtal, die mythische Teufelsgasse, die wildromantische Griessbachklamm und der über 25 Meter hohe Eifersbacher Wasserfall warten auf Sie.

Koasa Trail, Harschbichl © Sportalpen

Steinadlerwanderung am Achensee

Nirgendwo kommen Steinadler in freier Wildbahn so häufig vor wie im Naturpark Karwendel. Folgen Sie den Rangern des Parks und beobachten Sie die majestätischen Raubvögel in deren natürlichem Habitat. Die Experten teilen ihr Wissen über die Lebensweise der Adler und beantworten die Fragen der Expeditionsteilnehmer. Natürlich lernen Sie auch die weiteren Bewohner des Naturparks und dessen artenreiche Fauna kennen.

Rangerin Sina Hölscher am Sonnjoch im Karwendel. © Sebastian Pilloni

Alpwanderung im Montafon

Die Panoramawanderung führt über den 1958 Meter hohen Gantekopf und macht Sie auch mit einer der traditionsreichsten Spezialitäten des Montafon bekannt, dem Sura Kees. Das Senner-Ehepaar Andrea und Andreas Wieser gewährt Ihnen auf der Alpe Nova spannende Einblicke in die Herstellung des Sauermilchkäses, der in der Region schon 1240 erstmals urkundliche Erwähnung fand.

Alpe Nova © Montafon Tourismus GmbH, Schruns – Stefan Kothner

Wildtierbeobachtungssafari in Osttirol

Steinbock, Gams, Murmeltier, Steinadler und Bartgeier sind die Big Five der Fauna Osttirols. Auf einer Wildtierbeobachtungs-Safari im Nationalpark Hohe Tauern, dem grössten Naturschutzgebiet des gesamten Alpenraums, heften Sie sich zusammen mit Spektiv und Fernglas an ihre Fersen. Die Führung der Expedition übernimmt ein Ranger, der Ihren Blick für die überwältigende Schönheit der Natur schärfen wird.

Wildtierbeobachtungssafari mit Nationalpark-Ranger am Grossglockner. © Nationalpark Hohe Tauern – Martin-Lugger

Sonnenaufgangstour auf den Gschwandtkopf in Seefeld

Zugegeben: Es gibt Angenehmeres, als mitten in der Nacht aufzustehen. Wenn sich auf dem Weg zum 1495 Meter hohen Gschwandtkopf in der Früh die ersten Sonnenstrahlen zeigen, werden Sie aber vergessen, dass Sie schon um 4.30 Uhr aufgestanden sind. Die dreistündige Sonnenaufgangstour mit einem Bergwanderführer verspricht magische Momente, die Sie auf keinen Fall versäumen sollten.



Sonnenaufgang auf dem Gschwandtkopf © Fabian Kikl

Hahnenkammrunde in Kitzbühel

Mit der Gondel geht es hoch auf den Hahnenkamm, den Austragungsort der berühmtesten Abfahrt der Welt. Einmal oben angekommen, können Sie gemütlich von Hütte zu Hütte wandern, den traumhaften Ausblick auf die umliegende Bergwelt und die Spezialitäten der regionalen Küche geniessen. Eine besondere Attraktion für Sportfans ist die Wanderung ins Tal über die berüchtigte Streif, wo im Winter die Stars des alpinen Ski-Zirkus’ um den Sieg kämpfen. Mittels Monitoren, die an den Schlüsselstellen angebracht sind, erleben Sie auch im Sommer, wie anspruchsvoll die Rennstrecke ist.

Wandern in Kitzbühel © Kitzbühel Tourismus – Michael Werlberger

Die Wanderhotels

Die Vereinigung der Wanderhotels umfasst 73 Betriebe an den schönsten Plätzen der Alpen. Sie bietet seit rund 25 Jahren ein abwechslungsreiches Programm an organisierten und begleiteten Touren an. Frei nach dem Motto ihres Gründers Eckart Mandler: einfach den Kopf freibekommen und den Blick in die Ferne schweifen lassen. Alle in der Vereinigung zusammengeschlossenen Hoteliers verbindet ein gemeinsames Ziel: nachhaltige Naturerlebnisse zu schaffen, mit höchstem Qualitätsanspruch und mit viel Liebe zum Detail.

Wanderhotels © Hotel Kirchner

Mit dem Zug nach Österreich

Die Züge der ÖBB fahren täglich zwischen 6.40 Uhr und 18.40 Uhr im Zweistundentakt nach Österreich. Mit dem Railjet kommt man ohne Umsteigen nach Innsbruck, Salzburg, Linz und Wien, bis Graz besteht eine direkte Verbindung mit dem Eurocity Transalpin. Nach Wien und Graz gibt es ab Zürich zudem direkte Nachtreisen mit dem Nightjet. Einige Railjets bieten ausreichend Platz für Velos und Mountainbikes. Mit einem GA oder Halbtax-Abo der SBB fährt man auch günstiger ins Nachbarland. Nebst den nationalen Rabatten gibt es 25 Prozent Ermässigung auf den österreichischen Streckenteilen.

ÖBB Railjet © ÖBB – Harald Eisenberger

