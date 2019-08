Die Nullzinspolitik hilft vor allem dem Staat

Wenn Länder kostenlos Kredite aufnehmen können, weckt das Begehrlichkeiten. Doch es gibt auch Risiken.

Null- und Minuszinsen sind ein Geschenk für Schuldner. Wer einen Kredit aufnimmt oder sich Geld leiht, zahlt in einem solchen Umfeld gar nichts oder wird sogar dafür bezahlt. Die Politik führender Zentralbanken – in der Schweiz, im Euroland, in Japan usw. –, die Leitzinsen bei oder unter null zu halten, hilft also vor allem jenen, die mehr ausgeben als sie verdienen. Und das sind in erster Linie die Staaten.

Denn die Hälfte der ausstehenden Anleihen und Schuldtitel wurde von Regierungen emittiert. Gemäss Zahlen der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich waren Ende 2018 von insgesamt 85,8 Billionen Dollar Verbindlichkeiten der Industrieländer 42 Billionen Staatspapiere.

Gratis Schulden machen

Regierungen können in diesen aussergewöhnlichen Zeiten also viel Geld einsparen. Nie war es günstiger, sich neu zu verschulden. Deutschland und die Schweiz legen Anleihen am Markt auf und müssen für das aufgenommene Geld keine Zinsen zahlen. Tatsächlich werden viele Papiere am Markt sogar negativ verzinst. Interessanterweise hat diese einmalige Situation bislang kaum zusätzliche politische Begehrlichkeiten geweckt. Institutionelle Vorkehrungen wie die Schuldenbremse wirken. In beiden Staaten halten die Regierungen an ihrer haushaltspolitischen Disziplin fest.

Allerdings wird in Deutschland seit kurzem kontroverser über das Haushaltsziel «schwarze Null» diskutiert. Es werden zusätzliche Schulden gefordert, um Infrastrukturinvestitionen und ein Klimawandelpaket zu finanzieren. Dahinter steht die berechtigte Überlegung, dass öffentliche Ausgaben auch das Wachstumspotenzial und den Wohlstand fördern können und dann einen volkswirtschaftlichen Nutzen haben.

Aber wer neue Staatskredite beschliesst, sollte sich keiner Illusion hingeben: Staatliche Schulden werden am Ende der Laufzeit so gut wie nie getilgt, sondern nur über den Verkauf neuer Anleihen refinanziert. Dann muss allenfalls auch wieder ein höherer Zins als 0 Prozent für die Finanzierung bezahlt werden. Der Schuldenberg wächst und damit die finanzielle Last künftiger Generationen.

Wie die Schuldenquote sinkt

In diesem Dilemma befinden sich hoch verschuldete Staaten. Dennoch schaffen die extrem tiefen Marktzinsen auch hier finanzielle Erleichterung. Sie sorgen dafür, dass die Kosten, um die bestehenden Schulden zu finanzieren, abnehmen. Jedes Mal, wenn alte Anleihen auslaufen und durch neue am Markt verkaufte Anleihen ersetzt werden, tritt dieser Effekt ein. Denn die alten Papiere tragen einen höheren Coupon als die neuen. Zug um Zug sinkt damit die Zinsbelastung. In Spanien nahmen auf diese Weise die jährlichen Kosten für die ausstehenden Schulden in den vergangenen fünf Jahren um ein Drittel ab: Der durchschnittliche Zins fiel von 3,6 auf 2,4 Prozent.

Aber das ist nicht der einzige Effekt. Nicht nur die absoluten Kosten sinken, sondern auch die relative Zinsbelastung. Aufsichtsbehörden, Ratingagenturen und Ökonomen schauen vor allem auf das Verhältnis zwischen den Schulden und dem Bruttoinlandprodukt (BIP). Die so ermittelte Schuldenquote soll Auskunft darüber geben, wie tragfähig die Verschuldung ist. Dabei kommt es darauf an, dass die Wirtschaft schneller wächst als die Schulden respektive die Kosten für die Schuldenfinanzierung. Ist das der Fall, nimmt die Schuldenquote ceteris paribus ab.

In Spanien ist das tatsächlich der Fall. Dem Schuldendienst von 2,4 Prozent steht ein nominales Wirtschaftswachstum von rund 3 Prozent gegenüber. In den vergangenen fünf Jahren hat sich allein durch diese günstige Entwicklung die Schuldenquote um insgesamt 2 Prozentpunkte verringert. In Deutschland ist der Effekt besonders gross: Von 2014 bis 2018 sank die Quote um 6,6 Prozentpunkte, wie Ökonomen des italienischen Industrieverbands berechnet haben. In Frankreich dagegen wurde nur der Anstieg der Schuldenquote verhindert.

Nur Italien profitiert nicht

Einzig Italien profitiert bisher nicht von diesem Zinseffekt. Die Zinskosten sind nur wenig gesunken. Denn der Markt verlangt wegen der politischen Unwägbarkeiten einen Risikoaufschlag. Der durchschnittliche Zinssatz auf dem immensen Schuldenberg des Landes beträgt 2,7 Prozent. Die Wirtschaft wächst im Vergleich dazu viel zu wenig. Italiens Schuldenquote stieg folglich, in den vergangenen fünf Jahren um 1,5 Prozentpunkte pro Jahr. Heute liegt sie 7,6 Prozent höher als 2014.

Ausgerechnet das Land, das es am meisten nötig hätte, profitiert also nicht von der Gunst der Stunde. Das zeigt: Es genügt nicht, nur die Zinsen radikal nach unten zu drücken. Parallel dazu muss vor Ort auch eine wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik geführt werden. Andernfalls fällt die Staatsrechnung zwar vorübergehend kleiner aus, aber am Ende zahlt der Steuerzahler eine grössere Zeche als zuvor.