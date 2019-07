Sind grosse Banken auch grosse Klimasünder?

Angesichts der aufflammenden Klimaproteste erscheint es diversen Organisationen und Unternehmen angebracht, sich etwas grüner zu positionieren. Auch den Grossbanken UBS und Credit Suisse ist es ein Anliegen, Klimafreundlichkeit auszustrahlen. Unmittelbarer Grund dafür ist eine von Greenpeace in Auftrag gegebene Studie, welche die beiden Banken an den Pranger stellt. Gemäss Greenpeace haben die Credit Suisse und die UBS von 2015 bis 2017 insgesamt 12,3 Milliarden US-Dollar für Unternehmen bereitgestellt, die besonders dreckige, sogenannt extreme fossile Brennstoffe nutzbar machen.

Credit Suisse und UBS

Was aber sind, besonders dreckige, extreme fossile Brennstoffe? Gemeint sind hier Finanzierungen von Flüssiggas, Kohle-Energie, Kohleförderung oder Tiefseeförderung. Der von der in Frankfurt ansässigen «right based on science UG» erstellte Bericht kommt zum Schluss, dass die finanzierten Emissionen durch beide Banken zwischen 2015 und 2017 in der Summe stark angestiegen sind. Hauptschuldige dafür ist die Credit Suisse. Diese Tatsache motivierte wiederum engagierte Klimaaktivisten, die Eingänge der Hauptsitze beider Grossbanken am Montag 8. Juli zu besetzen. Gefordert wurde der sofortigen Ausstieg aus allen Geschäften mit fossilen Energien.

Dazu wird es selbstverständlich nicht kommen. Aber sowohl UBS als auch Credit Suisse versuchen, den Ball flach zu halten und betonen ihre seit Jahren andauernden Anstrengungen für den Klimaschutz. Doch wie steht es tatsächlich um das Klimasündenregister der beiden Banken? Dazu muss man sich erst einmal die Frage stellen, was mit Bankfinanzierungen gemeint ist. Es geht hier zum kleineren Teil um Kredite der Banken an Unternehmen, die bei Förderung und Verarbeitung von fossilen Brennstoffen tätig sind. Zum grösseren Teil geht es um die Rolle von Investmentbanken, welche neu herausgegebene Obligationen und Aktien dieser Unternehmen durch das sogenannte «underwriting» auf den Markt bringen.

Grossbanken sind immer involviert

Aus diesem Grund werden praktisch alle Investitionen der Konzerne, die mit fossilen Brennstoffen zu tun haben, auch durch oder mithilfe von Banken finanziert. Oder anders ausgedrückt: Banken sind durch ihre Rolle als Kreditgeber oder Underwriter gemäss dieser Logik für die heutigen Klimaprobleme grundsätzlich mitverantwortlich. Denn die gewaltigen Summen, die für Investitionen zur Förderung und Verarbeitung von fossilen Brennstoffen notwendig sind, lassen sich ohne Banken nicht auftreiben.

Es überrascht deshalb wenig, dass praktisch alle internationalen Grossbanken in die Finanzierung von solchen Unternehmen involviert sind. Tendenziell gilt, dass die «Klimasündenregister» einer Bank mit der Grösse zunehmen. Spitzenreiter ist die US-Bank JP Morgan Chase, welche als weltweit sechstgrösste Bank am meisten klimaschädliche Projekte finanziert. Zu diesem Schluss kommt jedenfalls die kürzlich publizierte Studie Banking on Clima Change des Rain Forest Networks (RAN). Die Credit Suisse folgt dann als 40-grösste Bank auf Platz 14 und ist damit noch einiges vor der UBS rangiert.

Wirklich klimafreundliche Grossbanken kann es nach dieser Betrachtungsweise kaum geben, solange fossile Brennstoffe gefördert werden. Denn diese Aktivitäten lassen sich ohne Hilfe der Grossbanken nicht finanzieren. Wenn Sie deshalb ohne Scham weiterhin Bankgeschäfte erledigen wollen, gehen Sie einfach zu einer kleineren, lokal tätigen Bank. Diese hat direkt kaum je etwas mit der Finanzierung von besonders dreckigen fossilen Brennstoffen zu tun, sondern vergibt in erster Linie klimamässig harmlose Hypothekarkredite. Damit leisten Sie zwar kaum einen Beitrag zum Klimaschutz. Aber Sie tun etwas für die lokale Wirtschaft und strafen die Grossbanken ein wenig für ihre überhöhten Gebühren.