Raven geht auch mit 50

Am Samstag war ich auf einer Party von 50-Jährigen. Das war eine Premiere für mich und eine merkwürdige Erfahrung zugleich. Ich wusste bislang nicht, ob und wie sich 50-Jährige amüsieren, wenn sie ganz unter sich sind. Auf der Party war niemand viel jünger oder älter, alle waren plus/minus 50. Das hatte ich so noch nie erlebt, sonst ist das immer gemischt, zumal die Männer meistens die ganz jungen Frauen mitschleppen.

Aber nicht hier, alle waren gleichalt, eine Dinnerparty in einer schönen Wohnung, die Gastgeberin hatte einen langen Esstisch für etwa 20 Personen gedeckt, es waren etwa doppelt so viele Gäste da, mehr Männer als Frauen. Da ich ein alter Sitzraver bin, setzte ich mich erst mal auf einen der Hocker an die Bar, von wo aus ich sowohl das Vorbereitungstreiben in der Küche als auch die Wohnung im Blick hatte.

In welcher Wohnung darf man heutzutage noch rauchen?

Alle waren casual gekleidet und ausgesprochen nett, freundlich und zugänglich. Das war vielleicht der erste Unterschied zu altersdurchmischten Partys. Es brauchte auch jeder hochwertige Getränke mit, das war der nächste Unterschied zu den Partys in Berlin. Man musste die Schuhe nicht ausziehen, was ich sowieso immer verweigere und hasse, und man durfte in der Wohnung rauchen, auch THC-freies Weed, was ich ausgesprochen cool fand. Wo gibt es das heutzutage noch?

Eine Gruppe Frauen mit Champagnergläsern stand zusammen und winkte mich herbei, ich solle an der Unterhaltung teilhaben. Ich stellte mich dazu: «Worum gehts?» «Hast du schon mal für Sex bezahlt?», fragte mich eine mit einem sehr hübschen Profil. Meine armen, unschuldigen Ohren hatten so eine Frage noch nie vernommen und konnten es nicht verarbeiten.

Ich hörte stattdessen: «Hast du schon mal Geld für Sex bekommen?», was ich jetzt auch etwas schräg fand, aber beantwortbar: «Ja klar, nicht direkt für Sex, aber Geld von Männern schon, ihr doch auch?» Sie wiederholten die Frage, ich war verwirrt und konnte der Unterhaltung nicht folgen. Waren das Erwachsenenthemen? Komisch.

Gespräche unter Vätern

Ich folgte dem legalen Gestank ins Wohnzimmer, wo paar Männer sassen, wir blödelten etwas herum, dann sagte ich, es sei meine erste 50-Jährigen-Party, ich sei neu im Erwachsenenteam – und wie aufregend das sei! Sie nickten und stöhnten, wie sehr sie unter dem Erwachsensein litten, einer sagte dann, er habe zwei stark pubertierende Kinder zu Hause, das respektlose Verhalten und das ganze Theater würden seinen entspannten Erwachsenwerdprozess enorm stören. Ein anderer sagte, er wisse nicht, wie er vor seinem Sohn als Respektsperson auftreten solle und ihm gleichzeitig zeigen könne, dass er allem gegenüber enorm offen sei. Ich bin aber allem gegenüber nicht enorm offen, lachte der andere.

Nach dem Essen wurde die Musik aufgedreht, die Erwachsenen tanzten zu Techno – zu Acid Pauli, um genau zu sein –, und zwar in der gesamten Wohnung, die mittlerweile so verraucht war, dass es sogar mir etwas zu viel wurde. Als die Party gegen drei Uhr das nächsthöhere Level erreichte und sich in einen Rave verwandelte, machte ich wieder meinen polnischen Abgang und fuhr zufrieden nach Hause. Es gibt Erwachsene, die sich noch zu amüsieren wissen, ohne peinlich oder uncool zu sein. Das Leben ist schön.