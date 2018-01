Sex für ein Käsebürli

Eigentlich war für heute die zweite und letzte Folge «Wäis auf Tinder» geplant, aber ich hatte gestern Abend ein Date mit einem meiner wenigen männlichen Kumpels, die mir noch geblieben sind, und das hat aus aktuellem Anlass Vorrang.

Mein Freund S. ist ein wahrer Freund, um die 50 und zum Glück glücklich verheiratet. Wir haben meistens Afterwork-Dates, nie zu lang, weil, er muss ja nach Hause zu seiner Familie. «Was ist in Deutschland los?», fragte er gestern. Er fragte das, weil er von mir weiss, dass wir uns in Deutschland seit 2015, als die Flüchtlingskrise losging, nonstop streiten. Aber wir streiten schon lange nicht mehr wegen der Flüchtlinge, sondern wegen allem.

Autoren ohne Einladung

Letzte Woche stritten sie darüber, dass die Drehbuchautoren nicht zur Verleihung des Filmpreises eingeladen wurden. Sogar die Männer nicht, das gabs noch nie! Der Streit dieser Woche ist, weil wieder neue Schauspielerinnen den Regisseur Dieter Wedel beschuldigen, sie vor Jahren stark sexuell belästigt zu haben – aber diese Anklägerinnen hatten sich damals schon direkt beim TV-Sender, für den sie arbeiteten, beschwert, und es hat niemanden interessiert. Die Schauspielerinnen wurden ausgetauscht (statt des Regisseurs), und die neuen Schauspielerinnen wurden auch krass gequält und beschwerten sich erneut, und es geschah wieder nichts. Eine war schwanger und verlor ihr Kind, eine andere wurde sogar von ihm im Wald vergewaltigt. Niemand hat ihn gestoppt. «Und das Lustigste ist, dass sie jetzt darüber streiten, ob man mehr Beschwerdestellen einrichten soll! Aber das ist nur eine Farce, denn wenn zum Beispiel der Vorstand eines grossen Verlags einer Autorin nach einem Termin im Taxi an die Wäsche will, wo soll sie sich beschweren, bei Gott?» S. biegt sich vor Lachen.

«Ja, ganz oben sind es nur Männer in Deutschland, und wenn eine richtig nervt und gefährlich wird mit ihren Vorwürfen, dann bekommt sie etwas Geld, damit sie verschwindet, das hatten wir letztes Jahr auch schon, aber die muss dann schon handfeste Beweise liefern und mit Erpressung und Anwalt kommen, das ist auch nicht jederfraus Sache», fuhr ich fort, «die Lösung ist, die in den letzten Jahren immer stärker gewachsenen männlichen Hierarchien aufzulösen. Überall, auch in Talkshows und Podiumsdiskussionen sitzen nur Männer, höchstens mal eine Frau, die nicht zu Wort kommt – aber nie 50:50, wie es sich gehört.»

Frauenquote würde helfen

«Ihr braucht eine Frauenquote», sagt S. Ich muss lachen. «Einer der verlogensten Chef-Sexisten wurde mal gefragt, ob wir das brauchen, und er so; nein auf keinen Fall, wir haben ja schon genug Gesetze. Und alle so jaja, stimmt! Wenn ein Macht-Hans etwas sehr Dummes sagt, dann nicken bei uns alle zustimmend. Dabei haben wir durch die verheerenden beruflichen Zustände Frauenarmut, in Berlin leben alleinerziehende Mütter mit Kind von 1800 Euro. Das kannst du dir hier gar nicht vorstellen! Und das ist nicht die Untergrenze! Das sind Autorinnen, die haben gute Bücher geschrieben und müssen um das Nötigste kämpfen, weil man alle Positionen an Männer vergibt, die wiederum die Jobs an ihre Freunde verteilen, egal wie unfähig die sind. Und durch diese Skandale wird es jetzt noch schlimmer, die Männer schotten sich mehr ab, weil Frauen nur Ärger bedeuten.» Ich war richtig sauer. «Dann muss ja Sextourismus nach Berlin entstehen – besser als Thailand, man bekommt Sex für ein warmes Nachtessen», sagt S. begeistert. «Nachtessen? Für ein veganes Käsebrötchen bekommst du da alles, was du willst.» Wir lachten beide und ich wusste, dass Gespräch hatte nicht die richtige Richtung genommen. Feminsmus ist echt nicht einfach.