Wer hat Angst vor Tinder?

Können wir bitte mal über Tinder sprechen? Aus Gründen, die ich hier nicht weiter erörtern möchte, habe ich beschlossen, nicht mehr über meine Freunde zu schreiben. Um Themen zu generieren, habe ich mich am Freitag spontan bei Tinder angemeldet. Ich bereute es in dem Moment, als ich auf «mit Facebook verbinden» tippte. Da stand mein Name – falsch geschrieben, weil ich das mal aus Versehen so eingetippt hatte – und, superkrass, in riesigen Lettern dahinter, mein Alter. Ich konnte nicht glauben, was ich da sah.

Diskretion kostet extra

Gleichzeitig stand da, ich könne für 12 Euro im Monat mein Alter verdecken. Tinder weiss also ganz genau, wie mans macht. Ich legte das Ding beiseite, um mich zu beruhigen, und beschloss, das Problem wieder zu beheben, sprich: Tinder zu verlassen. Also ging ich zurück auf die App. Mir hatten bereits zwölf Männer geschrieben, alle so: «Hoi Wäis!» Oder nur: «Hoi..» Ich sah mir die Typen an und dann noch ein paar weitere Typen und wurde sofort wieder fast verrückt. Wenn man einen nicht so schlimm findet und noch mal ansehen will, geht das nicht mehr. Ich wischte nach rechts und links, doch die waren weg. Wieder legte ich es beiseite.

Samstags schaute ich erneut nach und fing an zu wischen. Zu jedem zweiten Typen hiess es: «Ihr steht aufeinander! Ein Match!» Was? Wie konnte das sein? Dann steht darunter: «Nachricht schicken» oder «weiterswipen». Wenn man sich vertippt kommen Herzen.

Stress, den einen zu verpassen

Also ich glaube, ich bin zu dumm für Tinder, ich verstehe das nicht. Seit Jahren weiss ich, dass fast alle Typen in meinem Umfeld auf Tinder sind und auch Tinder-Frauen daten. Frauen wiederum klagen über ihre Tinderdates, wie blöd und sinnlos die Treffen gewesen waren, oder sie sagen, wenn ein real life Verhältnis sich aufgelöst hat: «Ich bin wieder auf Tinder.» – So, als würden sie sagen: «Ich beziehe wieder Sozialhilfe.» Was ich auf Tinder will, weiss ich selbst nicht. Einfach mal sehen, was so los ist? Aber es ist richtig viel Arbeit und extrem zeitraubend. Es gibt unglaublich viele Männer, wirklich superviele, und es kommen jeden Tag frische hinzu, die muss man sich ständig alle ansehen – denn wie soll man THE ONE sonst erwischen? Und was, wenn man an THE ONE aus Versehen weiterwischt und nie wieder findet?

Dann: Muss man allen antworten? Gelten dieselben Regeln wie sonst? Wo stehen die Dos and Don’ts für Tinder? Ist nicht antworten unhöflich? Und mit denen, denen man gerne antworten würde, muss man sich ja prickelnd unterhalten, sonst denkt der Typ, man sei eine Dumpfbacke. Alles in allem ist das nichts für mich, mir ist alles peinlich, zu antworten, nicht zu antworten, überhaupt anwesend zu sein, und am Ende muss man sich ja irgendwann auch noch treffen, um Gottes willen! Mit einem wildfremden Kerl? Wie machen das die Frauen bloss, ich kann noch nicht mal daran denken. Tinder ist eine App für Todesmutige – gut, dass ich jetzt auch mal weiss, was die Leute um mich herum alles so durchmachen.