Wissen Sie, was ein Golddigger ist? Ich frage das zur Sicherheit, bevor ich weiterschreibe, denn ich habe eine Freundin, die das neulich tatsächlich nicht wusste, und nachdem ich schon eine halbe Stunde erzählt hatte, fragte sie mich, was ein Golddiger sei?

Also, das ist die Spezies Frauen, die sich schon früh darauf spezialisieren, mithilfe von Männern zu grossem Reichtum und einem luxuriösen Lifestyle zu gelangen. Die jungen Golddigger sind meistens von ihren Golddigger-Müttern dazu trainiert worden, dass man seine Zeit auf keinen Fall mit Männern verschwenden darf, die keine gigantischen Reichtümer zu bieten haben.

Die Schweiz ist ein Epizentrum für Golddigger, so wie alle Orte, an denen sich viel Geld sammelt, Monte Carlo zum Beispiel ist ein beliebtes Ausflugsziel für junge Digger, oder Dubai. Ältere Golddigger lieben immer noch Marbella, bei uns sitzen sie in ihren Chalets in St. Moritz, Gstaad und in Villen am Zürichsee mit dem Geld aus vier lukrativen Ehen oder vom letzten, verstorbenen Mann.

Also, alles klar, oder?

Ich habe viele Golddigger in meinem Freundeskreis, ich bin selbst leider überhaupt nicht so, sonst hätte ich keinen Beruf und würde nicht lieber arbeiten, statt nett zu Männern zu sein, aber ich liebe meine Golddigger, die jungen und die alten, und will jetzt nichts Negatives hören.

Sie redete nonstop von Bitcoins

Letzte Woche war ich bei meiner Freundin S. in Küsnacht, und während sie das Dinner für uns auftischte (Chicken and Salad), redete sie nonstop von Bitcoins. Ich muss dazu sagen, ich kann meine oberflächliche Seite mit meinen Golddiggerfriends gut ausleben und bin keine anspruchsvollen Gespräche gewöhnt und erwarte diese auch nicht. Aber jetzt ging es darum, dass S. ihren Ehemann dazu bringen will, mit Bitcoins in einen Kryptowährungsfonds zu investieren, und um die Schwierigkeiten, mit denen das verbunden ist.

Ich checkte gar nicht, wovon S. redete, und sie erklärte mir, dass Bitcoin nur eine von mehreren Kryptowährungen sei, welche es sonst noch gebe, wie viel man investieren müsse und wie viel man daran verdiene. Ach, heulte ich, hätte ich nur für 1000 Euro Bits gekauft, als ich 2012 mit den ganzen Startuppern abhing. Nein, sagte sie, damals wusste man ja nicht, dass man die Bitcoins zu Cash machen kann, «aber du kannst jetzt einfach in deinem Trading Office anrufen und dir Zehntausend auf dein Konto überweisen lassen». Dazu blickte sie mich vielsagend an.

«Nur wenn einem das Geld vollkommen egal ist»

Ein paar Tage später sassen wir wieder zusammen in fröhlicher Runde, und eine von uns sagte, sie wollte eigentlich zur Krypto Conference nach St. Moritz. Sofort klagte eine andere, die eher Ähnlichkeit mit Barbie als mit einer Finanzexpertin hat, dass UBS und Credit Suisse keine Transaktionen mit Kryptowährungen vornehmen und sie sich mühsam eine Privatbank suchen mussten, die das macht, und sie jetzt von ihrem Typ hunderttausend locker machen muss.

«HUNDERTTAUSEND», frage ich entsetzt, «so viel? Warum nimmst du nicht erst einmal zehn von deinem eigenen Geld?» – «Ach, das bringt nichts», antwortete sie, «und alle Krypto-Broker sagen, ab hundert investieren, und nur wenn einem das Geld wirklich vollkommen egal ist und nicht wehtut.» Alle Golddigger nickten mich an.

«So ist das also», fasste ich zusammen, «ihr seid jetzt alle Kryptodigger, das nächste Level von Golddigger.» Vor 20 Jahren war die Benchmark ein Privatjet, jetzt muss ein Mann Krypto-Fonds in Millionenhöhe vorweisen können. Willkommen im neuen Data-Zeitalter!