Lasst die Tiere leben!

2017, ein Jahr, das die Welt verändert hat, geht morgen zu Ende. Dinge, die niemand für möglich hielt, passierten einfach. Es begann mit dem Schock ür die meisten, dass die Supermacht USA von jemandem wie Trump regiert wird, und endete damit, dass der Herzensbrecher-Prinz von England, Harry, eine US-Serienschauspielerin heiraten wird. Auch mir persönlich hat das Jahr einiges abverlangt, was letztendlich zu einer lebensverändernden Entscheidung geführt hat.

Was wir alle erkennen müssen, auch wenn es sehr schwerfällt: Die Ordnung der Dinge hat sich massiv verschoben. Viele alte Meister, egal ob im Grossen, wie in der USA, oder im Kleinen, wie in den Medien, wurden deshalb abgeschafft. Was es letztendlich bringt, lässt sich noch nicht erkennen, aber was ganz klar ist, ist die Verschiebung der Werte. Auch wenn die Schweiz ein geschützter Raum ist, wo sich kaum etwas verändert, und wir im Vergleich zu unseren deutschen Nachbarn extrem unbekümmert leben können, ist es doch so, dass wir nicht mehr so «nach aussen» leben, sondern eher nach innen.

Was unseren vielen Superreichen natürlich das Leben massiv erschwert, sie können ihren unermesslichen Reichtum gerade nur noch zusammengepfercht in einem verschneiten Bergdorf zeigen. St. Moritz, die letzte Bastion in der Schweiz, in der massloses Protzen und Prahlen noch erlaubt ist. Ich habe für 2018 lauter Wünsche, die man mit Geld nicht kaufen kann.

Totaler, weltweiter Stop der Pelzindustrie. Wir haben genug nagelneue Pelzvorräte, damit sich alle Frauen noch mit einem wärmenden Pelz ausstatten können. Ein Pelz hält locker 20 Jahre. Die meisten haben eh schon einige im Schrank hängen. In zwanzig Jahren sprechen wir noch mal über das Thema. Totaler weltweiter Stop von Massentierhaltung. Fleisch und Milchprodukte kommen vom Bauern und Billigmilch und Billigfleisch (gibt es in Deutschland zuhauf) wird verboten. Lasst die Störe und Haie leben! Die Gewinnung von Stör-Kaviar ist brutal, genauso wie das Abschneiden von Haifischflossen, woraufhin der verblutende Hai zurück ins Wasser geworfen wird. Es passiert nichts Schlimmes auf der Welt, wenn Kaviarliebhaber ihre Leibspeise nicht mehr essen können, und Haifischsuppe ist genauso geschmack- wie wirkungslos. Ich wünsche mir Pfandflaschen für die Schweiz. Auch wenn ich meine Plastikflaschen immer in einer Riesentasche in das Recyclingding von Migros stopfe, habe ich ein schlechtes Gewissen. Warum haben wir keine Pfandflaschen für Wasser? Und wohin mit leeren Honiggläsern und Glasflaschen? Und warum sind die Recyclingtonnen am Wochenende weggesperrt, wenn man Zeit für solche Dinge hat? Meine deutsche Mülltrennseele vermisst auch seit 2006 schmerzvoll Papier- und Kartontonnen. Kartonagen in kleine Quadrate schnitzen und mit einem Bändchen zusammenbinden? Hm … Machen Sie das auch, wenn Sie einen 90 Zoll Fernseher und eine neue Marshall-Box gekauft haben? Zeitschriften lege ich auch raus, aber dann die traurigen Papierhaufen am Strassenrand bei Regen und Schnee? Bitte, schenkt uns Papiertonnen, grosse, prächtige Papiertonnen, die immer zugänglich sind! Auch am Wochenende!

Rutschen Sie gut, und ich freue mich auf ein gemeinsames, schönes 2018!