Hört auf mit den Geschenken!

Meine Weihnachtsferien haben vorgestern begonnen und ich flog nach Berlin, wo sich meine Familie dieses Jahr versammelt, um bei der älteren meiner beiden jüngeren Schwestern die Festivitäten zu verbringen. Bei uns Kianis ist Weihnachten eine schöne Angelegenheit, es gibt nie Streit, warum auch. Meine Mutter, meine Schwester und auch ich streiten uns höchstens darum, wer die meiste Zeit in der Küche sein darf, um sich intensiv mit der Gans, der Sosse und den Beilagen zu beschäftigen.

Aber ich will erzählen, warum wir dieses Jahr gar keine Geschenke unter dem Baum haben wollen. Natürlich gibt es jedes Jahr das Credo «keine Geschenke», aber dann verschenkten wir sogenannte «Kleinigkeiten». Aber dieses Jahr habe ich nichts – für niemanden. (Nur eine neue tolle Kuscheldecke für die Katze meiner Schwester, aber Tiere dürfen immer beschenkt werden.)

Social Media, ganz speziell Instagram, hat aus dem eigentlich sehr schönen Akt des Schenkens etwas Schreckliches gemacht. Da ja mittlerweile jede (o Gott, was sage ich jetzt bloss, ohne jemanden zu diskriminieren) und jeder, von der Drogeriefachverkäuferin, über die Mathe-Nachhilfelehrerin bis zur Krankenschwester sich als Influencer betätigt – neben denen, die es als Haupttätigkeit sehen (ich vermeide das Wort Beruf) –, sieht man seit zwei Wochen auf Instagram nur noch Hände, die Kartons öffnen, und heraus kommt dann, aus Lagen von Papier – irgendein Schrott.

Langweilig und sinnlos

Ich bin schockiert, was und wie viele Scheusslichkeiten verschickt werden, und vor allem, von wem. Selbst Künstler und Kleinstunternehmen wollen auf das Erfolg versprechende Marketingtool nicht verzichten. Dann werden die Schals, Trackpants, Schuhe, Mützen, Kalender, Sweatshirts enthusiastisch angezogen und vor dem Spiegel gefilmt, der Name des Absenders getaggt. Es ist langweilig, sinnlos und vor allem ästhetikvernichtend. Ich habe bis auf einen Concealer von Nars (hallo Nars, winke!) bei Wana Limar, den ich selbst besitze, weil er der Allerbeste ist, nichts gesehen, worauf man Kauflust verspüren könnte. Eher die grosse Sorge: Wo soll das ganze Altpapier hin?

Den Vogel der maximalen Scheusslichkeit hat aber die Instastory einer bekannten jungen Schauspielerin abgeschossen, deren Namen ich jetzt nicht nennen will, weil ich sie persönlich mag. Sie öffnete die Schleife einer Riesenschachtel von Chanel, und ich hielt den Atem an und freute mich auf den geilen Neid, den ich gleich verspüren würde. Als sie den Deckel hob, kamen mir ungelogen die Tränen. In dieser Hammer Schachtel lagen die hässlichsten Schneeboots aus gesteppten schwarzen Daunen mit Gummisohle, die ich je gesehen habe. Es waren solche Boots wie sie Leute von Filmteams, die oft die ganze Nacht in der Kälte auf der Strasse herumstehen, tragen müssen, in Deutschland kauft man solche Boots bei Kik. Wissen Sie, was Kik ist? Nein, wissen Sie nicht, denn in der Schweiz tragen alle die süssen Boots von Ikks und Moncler. Ich hätte die Boots zurückgeschickt mitsamt eines empörten Briefs, wofür sie mich halten würden, sie sollen mir nie wieder etwas schicken, ich wäre in meinem Leben noch nie so beleidigt worden.

Sie sehen, schenken kann grausam und eine Plage sein, schlimmer als alles andere, was man dekontextualisiert und nur aus reiner Profitsucht betreibt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen wahre und besinnliche Festtage!