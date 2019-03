Mein Herz, so links

Seit die linke Subkultur nicht mehr sub ist, sondern sich in den sozialen Medien austobt, haben wir ein Problem. Früher liebte ich diese Kultur, die Freiheit, die sie versprach. Das war mein Zuhause. Ich bewegte mich in den Neunzigerjahren in Künstlerkreisen, demonstrierte für Gleichstellung, privat erprobten wir neue Wohn- und Beziehungsformen, forderten mehr Raum für Kunst, Musik, Partys und unkonventionelle Lebensentwürfe. Das sind alles linke Anliegen. Ich fühle mich dieser Kultur immer noch nahe, aber etwas hat sich verändert.

Die neue Öffentlichkeit findet zu einem grossen Teil in den sozialen Medien statt. Dort hat sich aber eine Kultur entwickelt, die für «linke» Anliegen streitet, also gegen Rassismus, Neoliberalismus und Sexismus kämpft, aber wie ein Kult funktioniert. Man sucht nach Feinden, an denen man sich abarbeiten kann: Rassisten, alte weisse Männer, SVP-ler – und wenn solche nicht verfügbar sind, sucht man sich welche, notfalls auch in den eigenen Reihen. Zum Ziel werden jene, welche die Glaubenssätze nicht vehement genug vertreten. Wer nicht spurt, wer Kritik übt, wer sich den Dogmen nicht unterwirft, wird attackiert und ausgeschlossen.

Hüpfburgen und Edelpunks

Letztes Jahr besuchte ich zum ersten Mal die Feier zum 1. Mai in Zürich. Ich war von der SP der Stadt Zürich eingeladen, im Glaspalast auf dem Kasernenareal eine Podiumsdiskussion zum Thema «Hasskommentare gegen Frauen» zu leiten. Heimlich war ich stolz, von der SP für diese Aufgabe angefragt worden zu sein. Vielleicht gehörte ich doch noch dazu, trotz der Vorwürfe, vom wahren Glauben abgefallen zu sein.

Ich erwartete eine dröge Veranstaltung in einem drögen Raum auf dem Kasernenareal. Aber als ich den Platz betrat, ging mir das Herz auf: überall Konzerte, Flugblätter, Musik, Durchsagen per Megafon, Engagierte auf der Jagd nach Unterschriften, edel ergraute Punks, Hausbesetzer, Hüpfburgen, Kinder, Menschen und Essen aus allen Ecken der Welt. Das ist meine Welt, dachte ich. Und als ich später auf dem Areal herumspazierte, fragte ich mich, warum bürgerliche Veranstaltungen niemals solche Gefühle von Freiheit und Akzeptanz auslösen. Warum die einfach keine anständige Party hinkriegen. Und ob das wohl der Grund ist, warum die meisten Jungen links sind und ich mich in linken Milieus nach wie vor zu Hause fühle. Weil sie bunt und vielfältig und weltoffen sind.

Links oder rechts?

Ganz anders verhält sich der Linkskult in den sozialen Medien. Als George W. Bush mit den Worten «You are either with us or against us» den Irakkrieg anzettelte, sorgte das bei den Linken für heftigsten Aufruhr. Heute verhält sich der Linkskult in den sozialen Medien genau so: Entweder du unterstützt unsere Doktrin – oder du gehörst nicht dazu, bist eine Rechte, ein Nazi. Es gibt Menschen, mit denen ich befreundet war, die so fundamentalistisch geworden sind, dass sie Bitten um ein Telefongespräch von vornherein abschlagen. Wohl aus Angst, dass der menschliche Kontakt ihre Ideologie verunreinigen könnte.

Mit vielen Themen, welche diesen Diskurs beherrschen, kann ich mich nicht identifizieren. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass wir die Geschichtsbücher korrigieren müssen, nur weil sich der Zeitgeist gewandelt hat. Ich glaube nicht, dass wir Gedichte von Hauswänden entfernen müssen, weil sich jemand davon verletzt fühlen könnte. Ich glaube nicht, dass «No Nations, No Border» die angemessene Lösung für das Migrationsphänomen ist. Ich finde, Transgender sollten ihr Leben so führen dürfen, wie es ihnen passt. Aber ich glaube nicht, dass sie ihre eigenen Toiletten brauchen. Warum auch? Wer sich als Frau fühlt, geht aufs Frauen-WC und umgekehrt – ganz egal, welche Geschlechtsteile dran hängen. Vor allem glaube ich nicht, dass diese Themen all die Zerwürfnisse und den Hass rechtfertigen, zu denen sie jeweils führen.

Die Extremisten in den eigenen Reihen

Manchmal reicht ein einziges Wort, um als Rechte diffamiert zu werden. Als ich es einmal wagte, in einer Diskussion um die steigenden Krankenkassenprämien das Wort «Eigenverantwortung» zu benutzen, fielen die Reaktionen in den sozialen Medien dermassen schrill aus, dass ich geradezu schockiert war. Mein Vater, ein Arzt, der sich ein Leben lang mit dem Problem der steigenden Prämien beschäftigt hatte, sprach oft davon, dass jeder Kranke auch selber eine Verantwortung für seine Gesundheit habe. Erst aufgrund der heftigen Reaktionen wurde mir klar, dass der Begriff «Eigenverantwortung» kontaminiert ist und als neoliberal besetzt gilt.

Nach wie vor glaube ich, dass jeder Mensch mehr oder weniger Verantwortung für seine Gesundheit übernehmen kann. Aber ich vermeide den Begriff «Eigenverantwortung» – um mich diesen Diskussionen nicht aussetzen zu müssen. Ich glaube auch nicht mehr daran, dass man diesen Kult irgendwie beeinflussen, geschweige denn mit rationalen Argumenten überzeugen kann. Glücklicherweise funktionieren nicht alle Linken so – auch wenn es gerade für Politiker(innen) ein beträchtliches Risiko darstellt, sich öffentlich davon zu distanzieren. Ich hoffe, dass sie es auch in Zukunft tun – und sich nicht von den Extremisten in den eigenen Reihen vereinnahmen lassen.