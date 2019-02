Die Philosophie des Putzens

Es ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass man im mittleren Alter gestrandet ist: Plötzlich sind auch höchst banale Themen interessant und werden fleissig diskutiert. Infrage kommen nicht nur Nahrungsunverträglichkeiten oder Schlafprobleme. Gerade Frauen beginnen sich gern und ausgiebig über Bräschten zu unterhalten, wie es im Solothurnischen heisst: also darüber, wo es überall plötzlich zwicken und schmerzen kann und welche mehr oder weniger bekannten Heilmittel es dafür gibt.

Ich persönlich denke oft übers Putzen nach, das ich früher so unglaublich mühselig fand, aber seit einigen Jahren so erholsam finde wie ein Yoga-Seminar. Manchmal werde ich erstaunt gefragt, ob ich denn keine Putzfrau hätte, als handle es sich um ein Statussymbol, das frau sich spätestens ab vierzig leisten sollte. In meinem Fall würde das aber nicht viel bringen. Die mühseligste Arbeit im Haushalt ist für mich nämlich nicht zu putzen, sondern meinen Haushalt mit zwei Jugendlichen so aufzuräumen, dass man überhaupt ans Putzen denken kann.

Äussere Ordnung schafft innere Ordnung

Zudem hat es auch eine meditative Funktion. Immer wenn ich mich dann selber dabei beobachte, wie ich durch die Wohnung tigere, Dinge aufhebe und an ihren Ort zurückbringe, muss ich an mein Philosophiestudium denken und an ein Buch von Michel Foucault mit dem Titel: «Die Ordnung der Dinge». Foucault legt darin den Fokus auf überindividuelle Denk- und Ordnungsstrukturen jeweiliger Epochen und will zeigen, wie diese bislang unbenannten Strukturen die bekannten Ideen der wichtigsten Denker der Epoche jeweils bedingten. Das Buch gilt als fundamentalontologische Macht- und Wahrheitskritik und will die subversive Gewalt solcher metaphysischer Konstrukte freilegen.

Ich kann mich zwar nicht daran erinnern, dass ich Foucaults Text wirklich gelesen hätte. Sehr gut erinnere ich mich aber daran, dass der Titel in allen möglichen Diskussionen immer wieder auftauchte. Weil man heute nämlich nicht mehr nur Ideen hinterfragen kann, sondern immer auch die Bedingungen beleuchten muss, unter denen sie entstanden sind. Oder anders gesagt: Auch wenn Foucault beabsichtigte, einen nachmetaphysischen Punkt zu erreichen, von dem aus keine objektive Wahrheit und keine universale Ordnung der Dinge möglich ist, können wir Menschen gar nicht anders, als uns in eine Ordnung einzufügen und gemäss dieser Ordnung zu funktionieren.

Daran denke ich jeweils beim Putzen. Und daran, wie viel Spass mir diese meditative Arbeit mittlerweile macht. Wie sehr sie mir hilft, meine Gedanken zu ordnen. Während mir Chaos früher nichts ausmachte, ich mich auch im grössten Ghetto konzentrieren konnte, schätze ich heute geordnete Strukturen. Ordnung aussen schafft Ordnung innen. Ich kann auch nicht mehr zu Hause arbeiten, ohne dass vorher geputzt und aufgeräumt worden ist. Was sich einigermassen seltsam anfühlt, zumal ich immer dachte, die Neigung zum Chaos gehöre zu meinem Charakter. Offenbar ist dieser Charakter nie fertig ausgebildet.

« Lean In »

Und so renne ich also nach dem Aufräumen mit Staubsauger und Putzlappen durch meine Wohnung und finde es so herrlich Zen. Nichts denken zu müssen, sich einer einfachen Arbeit hinzugeben, die keinen Bestand haben wird. Und wenn ich mit dem Staubsauger in die hinterste Ecke krieche, um auch noch den letzten Fussel zu erwischen, denke ich an Sheryl Sandberg – und ob es nicht vielleicht auch das war, was sie mit ihrer Aufforderung «Lean In» meinte.

Natürlich weiss ich, dass sie die Aufforderung auf Mütter bezog, die ihre Karriere nicht einfach über Bord schmeissen sollen, wenn sie Kinder haben. Aber für Mütter wie mich, die ihren Beruf immer viel wichtiger fanden als ihren Haushalt – und dann irgendwann entdecken, dass Hausarbeit nicht einfach nur lästig und doof ist, sondern auch ein Ausgleich zur Berufswelt darstellen kann, funktioniert es auch umgekehrt.