Emanzen braucht das Land

Ich besprach mit einem Fotografen die Umsetzung eines Artikels. Er sagte: «Hier auf dem Fauteuil sitzt die Frau und liest. Und da auf dem Chef-Bürostuhl arbeitet …» Er bemerkte meinen Blick und fuhr zögernd fort «… auch die Frau. Am Laptop.» Ich gab ihm neun von zehn Punkten für schnelles Denken und ein breites Grinsen. Geschlechterklischees hausen bei meiner Generation immer noch irgendwo in den Tiefen der Hinterköpfe. Wir wuchsen zwar mit dem Frauenstimmrecht auf. Die Gleichstellung der Geschlechter aber steht erst seit 1981 in der Bundesverfassung. Da war ich zwanzig.

Chancengleichheit? Vergiss es. #MeToo? Undenkbar. Männer, vor allem ältere, wirken heute zuweilen immer noch wie Neandertaler. Und doch muss ich ihnen ein Kränzchen winden. Die allermeisten haben einen riesigen Wandlungsprozess durchgemacht. Für sie waren die letzten Jahrzehnte echt auch kein Zuckerschlecken. Treten sie in ein Fettnäpfchen, lächle ich milde darüber hinweg. Meistens. Ich bin ja selber nicht immer genderkorrekt. Gerade kürzlich schalt mich eine Freundin, weil ich in einem Blog-Text nur die männliche Form verwendet hatte. Mir war es gar nicht aufgefallen. Dabei bin ich das, was man als Feministin bezeichnet, als Emanze. Schon immer.

Kämpfe in der Küche und im Schlafzimmer

Als ich 1978 die KV-Lehre antrat, hörte man noch öfter: Warum macht die überhaupt eine Lehre, das ist doch eine Herzige, die heiratet sowieso. Der Staatskunde-Lehrer sagte in der ersten Lektion, er freue sich, dass so viele Frauen in der Klasse sässen. Die könnten später dem Mann das Büro besorgen. Es war der Beginn einer tiefen Feindschaft.

Ich war wütend und streikte. Er machte sich einen Spass daraus, mich ständig aufzurufen. Pech für ihn: Ich war zufällig gut. Ich wusste alles über Majorz und Proporz und die Bundesräte rückwärts bis Wilhelm Tell. Das brachte ihn so zur Weissglut, dass er eines Tages sagte: «Fräulein Ruth, wenn Sie sich noch einmal nicht melden, obwohl Sie die Antwort wissen, gebe ich Ihnen eine Drei.» Noch in der gleichen Stunde rief er mich wieder auf. Ich fragte mich, ob der mich ernsthaft für so blöde hält und antwortete: «Ich weiss es nicht.» Die ganze Klasse brüllte vor Lachen.



Song zum Thema: Aretha Franklin – «Respect»

Später setzte ich mich ein für Fristenlösung und Mutterschaftsversicherung. Ich habe Kämpfe ausgetragen in der Küche und im Schlafzimmer. Ich wurde beschimpft und belächelt. Und manchmal bewundert. 1996 trat das Gleichstellungsgesetz in Kraft. Damals fragte man mich bei Recherchen regelmässig und in allem Ernst, wer denn für mich die Artikel schreibe. Am Telefon hielt man mich sowieso für die Sekretärin und verlangte den zuständigen Redaktor. Der war ich.

Das Problem ist nicht gelöst

Je jünger und hübscher eine Berufsfrau, desto dümmere Fragen stellt man ihr heute noch. Und doch: Es hat sich viel verändert. Aber nicht genug und nicht schnell genug. Fast 40 Jahre nach der gesetzlichen Gleichstellung haben wir immer noch keine Lohngleichheit. Noch immer werden Frauen weniger ernst genommen, auf ihr Äusseres reduziert und klein gemacht. Vor allem, wenn sie sich wehren, wie Jolanda Spiess-Hegglin, oder es wagen, die Gleichstellungswüste Schweiz anzuprangern, wie die Journalistin Charlotte Theile letzten Samstag im «Tages-Anzeiger».

Dann hagelt es Spott und Häme und Gift und Geifer. Ungestraft – und gern auch von anderen Frauen. Man kann die Augen vor Problemen verschliessen. Oder man kann sich überlegen, wie man Teil der Lösung sein könnte. Oder ob man lieber Teil des Problems bleibt.