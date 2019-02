Raus aus der Sexlife-Crisis

Vor zwei Wochen hatte ich das Privileg, ein öffentliches Gespräch mit der Sextherapeutin Maggie Tapert zu führen. Wir sollten die Frage erörtern, wie überholt unsere Sexualität heute eigentlich sei – eine Frage, die einiges an Spielraum lässt. Weshalb ich froh war, dass Tapert dazu ganz dezidierte Ansichten hat.

Seit Jahren gibt sie Orgasmus-Workshops für Frauen, allerdings sei sie keine Sexologin, sagt sie, sie sieht sich vielmehr als Coach, der Frauen hilft, sich selber zu entdecken. In den letzten Jahren aber habe sich ihr Interesse denn auch verschoben, erzählte sie mir im Vorgespräch. Der Orgasmus allein sei nur so etwas wie das Eintrittsticket in eine Sexualität, die für Frauen weit mehr bereithalte, als sie sich meistens bewusst seien.



Maggie Tapert über ihr Leben und ihre Arbeit (English). Video: Youtube

Die meisten von Taperts Kundinnen sind Frauen ab 35 Jahren, die mit ihrer Sexualität zwar zufrieden sind, aber glauben, dass da noch mehr möglich ist. Ein Art Mid-Sexlife-Crisis, die sich nicht mit einem neuen und jüngeren Partner bewältigen lässt. Die Frauen schicken sich an, neue und andere Anteile der eigenen Sexualität zu entdecken.

Das alte Objekt der Begierde

Und Tapert zeigt ihnen wie. Frauen hätten zwar die Mitte der Gesellschaft erobert, sagt sie, sie sind selbstbewusst, aufgeklärt, haben Jobs, Geld, Karriere und Verantwortung. Nur im Bett nicht, so Tapert. Dort gälten nach wie vor die alten Rollenbilder, nach denen Frauen in erster Linie Objekt der Begierde sein wollen, das erobert werden muss und seine Lust vor allem darin findet, dem Mann Befriedigung zu verschaffen.

Wenn man davon ausgeht, dass die meisten Frauen ab 15 Jahren ein Sexleben haben, kann man sich natürlich fragen, warum sie erst nach 20 Jahren auf die Idee kommen, nach ihrer eigenen Lust zu fragen. Interessanterweise erleben Männer im mittleren Alter aber etwas ganz Ähnliches, wie mir eine Domina einmal im Interview anvertraute: Viele kämen zu ihr, weil sie sich in ihrer Sexualität langweilten und sich erhofften, bei ihr doch noch einmal etwas Neues zu erleben. Das scheitere aber oft daran, dass sie nur immer weitere Stimuli suchen, anstatt sich selbst und ihre Empfindungen neu zu entdecken.

Frauen, spielt mit den Männern!

Ähnlich sieht es Maggie Tapert: «Traditionelle Sexualität, einmal die Woche, monogam, bis dass der Tod uns scheidet und immer schön passiv – das kann es doch nicht sein.» Deshalb ermuntert sie Frauen, auch sexuell aus dieser Rolle auszubrechen und den Spiess umzudrehen. Sie versetzt ihre Klientinnen in Situationen, in denen sie ihnen Männer als reine Sexobjekte zur Verfügung stellt und Frauen dazu aufgefordert sind, mit ihnen zu spielen. Was für die meisten Frauen erst mal eine Überforderung darstelle.

Nun ist es sicher eine ganz intime und persönliche Frage, wer sich für welche Rollenspiele begeistern kann. Tatsächlich ist man sich kaum je bewusst, wie sehr man auf bestimmte Balzrituale programmiert ist, bevor man nicht auf eine Situation trifft, in der man auf der anderen Seite steht. Es gehe auch nicht darum, dass jede Frau plötzlich die Domina in sich entdecken muss, sagt Tapert, sondern spielerisch und angstfrei die eigene Sexualität auszuloten. Eine in jedem Fall bereichernde Erfahrung.



Maggie Tapert über die weibliche Sexualität. Video: Amorana (Youtube)