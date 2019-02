Endstation Lesebrille

Der Lauschangriff ist ein journalistisches Genre, in dem Personen im öffentlichen Raum heimlich zugehört und das Gesagte in Dialogform wiedergegeben wird. «Das Magazin» druckte in den Nullerjahren ab und zu solche Stücke ab.

Heute will ich auch einen solchen Lauschangriff beisteuern, nachdem ich im Bus zwei männlichen Mittvierzigern, die vor mir sassen, unfreiwillig zuhören musste – und Zeuge eines seltsamen verbalen Duells wurde, das mich an jene Szene im «Weissen Hai» erinnerte, wo Haijäger Quint und Meeresforscher Hooper einander ihre Narben zeigen, um sich gegenseitig zu übertrumpfen.

Mann 1: Horror.

Mann 2: Was?

Mann 1: Ich wiege 98 Kilo.

Mann 2: Wem sagst du das. Ich 102.

Mann 1: Mein Bauch leiert gegen vorne aus.

Mann 2: Das geht ja noch. Meiner auch auf der Seite.

Mann 1: Dafür habe ich Falten.

Mann 2: Hab ich auch.

Mann 1: Aber du nicht um die Augen. Ausserdem habe ich ein Doppelkinn.

Mann 2: Und jetzt? Meine Oberarme sehen aus wie gegrillte Pouletschenkeli.

Mann 1: Flach und hängend?

Mann 2: Genau. Muskelschwund.

Mann 1: Kenn ich. Sieht aber niemand ausser die Freundin. Graue Haare sind viel schlimmer.

Mann 2: Ah ja? Und was ist mit Haarausfall? Hab ich!

Mann 1: Wen kümmern schon die Haare. Ich sehe immer schlechter.

Mann 2: Sicher nicht schlechter als ich.

Mann 1: Hast du schon eine Lesebrille?

Mann 2: Natürlich.

Mann 1: Mal Hämorrhoiden gehabt?

Mann 2: Ha, Hämorrhoiden! Schon mit 30.

Mann 1: Venen?

Mann 2: Was Venen?

Mann 1: Schon mal eine entfernen müssen?

Mann 2: Nein.

Mann 1: Ich schon!

Mann 2: Ach.

Mann 1: Ja.

Mann 2: Wir sind definitiv nicht mehr jung.

Mann 1: Horror.

Toxic masculinity, dachte ich, ist definitiv nur ein Medienthema – und stieg ob dem Gejammer mit Verachtung in der Miene aus. Bloss: Das stimmt nicht. Ich stieg nicht aus. Ich war gar nie im Bus. Das Gespräch fand so nicht statt. Aber sehr ähnlich, immer wieder – zwischen mir und Kollegen.

Wie lachhaft und peinlich das mittlere Alter doch ist. Oder ist es doch furchterregend? Der Anfang vom Ende? Vielleicht können das ältere Blog-Leser besser beurteilen. Kommentare können Sie gerne unten eintragen.