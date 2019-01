Fitness hat kein Alter

Die Festtage sind längst überstanden. Die Kleider sitzen immer noch knapp, und man kommt zum Schluss: Diese Kilos müssen weg. Fragt sich bloss wie. Mit einem Turn- und Sportkurs für Senioren vielleicht? Aber was machen Senioren, die sich nicht zum Sporttreiben motivieren können? Die sich nicht getrauen, ein Fitnessstudio zu betreten? Oder schlichtweg nicht wissen, für welche Art von Bewegung sie sich entscheiden sollen – und dann nicht unbedingt das Richtige wählen.

Falsch ist, gleich nach den Festtagen ein Fitnessabonnement zu kaufen. Ich beobachte bei Kollegen, dass sie kurz nach dem Kauf äusserst motiviert trainieren. Während 14 Tagen quälen sie sich fast täglich an den Maschinen. Dann sind es plötzlich nur noch dreimal, bald noch zweimal die Woche. Im besten Fall pendelt sich die Trainingsfrequenz bei wöchentlich einem Mal ein, die Kilos bleiben mehr oder weniger dort, wo sie sind, trotz des teuren Fitnessabos.

Falsch ist auch, wenn sich ältere, unsportliche Abnehmwillige für ein E-Bike entscheiden, denn das Gefährt ist nicht einfach zu handhaben. Wegen seines Gewichts ist es schwerfällig zu lenken, der Bremsweg ist lang. Zudem müsste man/frau täglich mehrere Stunden mit dem E-Bike fahren, um auch nur ein oder zwei Kilo loszuwerden.

Besser ist, das alte Velo aus dem Keller zu nehmen und damit loszufahren. Ich garantiere: Auch wenn es anfänglich mühsam ist, plötzlich macht das Velofahren Spass, und der Kalorienverbrauch beträgt je nach Körpergewicht und Tempo rund 200 Kalorien pro Stunde. Zudem friert man auf einem motorlosen Velo kaum.

Falsch ist es ebenfalls, in einem Anfall von Panik mit einer Hungerdiät zu beginnen. Denn der Körper wird Fettreserven anlegen, und nach der Diät ist man gleich weit wie vorher. Kleiner Tipp: Alkohol meiden. Das verlangsamt den Stoffwechsel und man nimmt so ganz nebenbei etwas ab.

Richtig und gesund ist Schwimmen, vorausgesetzt man krault zügig während mindestens 30 Minuten. Bis vier Wochen nach den Festtagen sind die Hallenbäder allerdings überfüllt, und das Längenschwimmen ist noch mühsamer als sonst, aber gelenkschonend und gut für die Bauch- und Rückenmuskeln. Zudem werden Langeweile und Anstrengung belohnt: In einer halben Stunde verbraucht zügiges Kraulen rund 300 Kalorien, so viel wie eine halbe Tafel Schokolade. Für den gleichen Kalorienverbrauch müsste man mehr als eine Stunde schnell gehen.

Zum Schluss noch vier Alltagstipps für Senioren und andere, die sich nur schlecht zum Sporttreiben motivieren können und/oder kein Geld ausgeben wollen.

Fahren Sie nie, nie, nie Lift. Treppensteigen verbraucht bis 190 kcal pro Viertelstunde. Gehen Sie bei jeder Gelegenheit zu Fuss, oder fahren Sie, ausser bei Glatteis, mit dem Velo statt an den Bushaltestellen zu frieren. Mit dem Velo schafft man locker 20 km in einer Stunde und spart erst noch das Geld für den Bus. Wer lieber drinnen Sport treibt, kann mit dem Stubenvelo radeln. In ein oder in zwei Stunden verbraucht radelnd TV gucken ohne weiteres ein paar hundert Kalorien, vorausgesetzt, man scheut das Hügelprogramm nicht. Ohne mit Sport vergleichen zu wollen – der Sexualakt steigert nicht nur das allgemeine Wohlbefinden, sondern auch den Energieverbrauch: Gemäss einer Studie verbrennen Frauen während eines Liebesspiels von 24,7 Minuten 69 Kalorien, Männer sogar 104. Fragt sich nur, welche Aktivitäten bei dieser Studie berücksichtigt wurden.

Fazit: Nehmen Sie sich nicht zu viel vor. Lieber täglich 30 Minuten intensiv bewegen als stundenlang am Wochenende. Und: Es ist in jedem Fall besser, schon heute Sport zu treiben als erst morgen. Denn schon bald locken in den Läden die Schokoladeosterhasen und -eier.