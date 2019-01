10 Jahre, 3 Einsichten

Das immer geniale Internet hat sich etwas Neues einfallen lassen. Es heisst 10-Year-Challenge. Celebrities, Models, Influencer, Schlimmfluencer und bald wohl die halbe Welt posten zu besagtem Hashtag Bilderkombos mit einem aktuellen Bild und einem, das vor zehn Jahren aufgenommen wurde. Visuell ist das eine reizvolle Idee, nur dass die meisten natürlich nur Bilder auswählen, zwischen denen eher zehn Sekunden verstrichen scheinen als zehn Jahre. Das ist leider etwas langweilig und täuscht auch darüber hinweg, dass zehn Jahre eine lange Zeit sind.

Ergiebiger scheint es mir deshalb, mich der Challenge gedanklich zu widmen. Manchmal frage ich meine Kinder, welche drei Dinge sie heute gelernt haben. Hier drei Dinge, die ich in den letzten zehn Jahren begriffen habe.

1. Soziale Medien sind Gift

Vor ca. 10 Jahren bin ich Facebook beigetreten, wenig später Twitter, schliesslich kam Instagram hinzu. Eine Weile begeisterten mich die sozialen Medien nachhaltig, ich postete fleissig. Nach zehn Jahren hat sich die Euphorie gelegt. Soziale Medien sind Gift. Was nicht grundsätzlich dagegen spricht. Vielmehr dafür, sie mit Vorsicht zu geniessen und sich ihres destruktiven Charakters bewusst zu sein. Denn letztlich sind sie so gut oder schlecht, wie sie genutzt werden. Leider aber wird ein Grossteil dieser Nutzungen von niederen menschlichen Instinkten angetrieben. Die sozialen Medien beflügeln Dynamiken, die Gesellschaften negativ beeinflussen: Verkürzung, Verzerrung, Polarisierung werden belohnt, Missverständnis und blanke Wut sind die Folgen.

2. Bücher sind eine gefährdete Spezies

Ich habe lange nicht daran geglaubt. Vielleicht deshalb, weil ich immer, immer, immer ein Buch las und mir nicht vorstellen konnte, dass Menschen ohne Bücher leben können. Doch dann kam das Smartphone, und mein Bücherkonsum brach dramatisch ein. Es gibt einfach zu viel Netflix, Smartphone, Menschen, Musik und Nachrichten überall. Und wer will denn noch lesen, wenn er sich berieseln lassen kann? Das Smartphone ist perfekt, um Zeit zu töten; man kann sich dabei sogar vorgaukeln, zu arbeiten, man ist nie allein, man kann Selbstgespräche führen, und niemand wundert sich darüber. So gesehen hat das Buch gegen das Smartphone keine Chance. Aber wäre es nicht sinnvoller, diese totgeschlagene Zeit zu füllen? Nichts bereichert so nachhaltig wie ein gutes Buch. Und ich bin nie so glücklich, wie wenn ich im Buchtempel Orell Füssli herumstreife. Bücher sind Freunde fürs Leben.

3. Man sollte seinen eigenen Überzeugungen misstrauen

Klingt widersprüchlich, stimmt aber. Es ist nicht falsch, sogar notwendig, Überzeugungen zu haben und auch nach ihnen zu leben. Wenn ich aber auf die letzten zehn Jahre zurückschaue, dann hatten viele der grösseren Fehler, die ich gemacht habe, mit Überzeugungen zu tun. Meist waren sie mir damals sehr wichtig. Manche davon haben überdauert, andere nicht. Die Lehre daraus: Man kann von einer Sache noch so überzeugt sein – es ist gut möglich, dass sich die Überzeugung ins Gegenteil verkehrt. Deshalb sollte man sie stets aufs Neue prüfen.