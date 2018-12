Wie man sich auf den Urologen vorbereitet

Nonstopflug nach Südamerika mit einem dicken Sitznachbarn samt Baby – in jenem Moment, in dem der Sitz vor einem nach hinten gekippt wird und das Flugzeugsymbol auf dem Reiseroutenbildschirm noch über dem Abflugort schwebt. Kann es sein, dass Flugzeuge ihre Energie aus der Verzweiflung der Economy-Passagiere ziehen?

Mathe-Matur nachholen müssen, weil nach 25 Jahren entdeckt wird, dass die Prüfung falsch benotet wurde. Dito für die gefälschte Fussnote in der Liz-Arbeit.

Häkeln, nähen, stricken. Und weben. Mit einem Webstuhl. In der Migros-Klubschule. Das gibts tatsächlich!

Als Redner eingeladen sein und nach den ersten zwei einleitenden Sätzen ein Blackout haben, das sich nicht auflöst und einen zwingt, so zu tun, als habe man einen Schwächeanfall, was aber jeder im Publikum durchschaut.

Durch ein Zeitloch zurück in den ersten der 24 Zwangskirchenbesuche des Konfirmationsunterrichts fallen. Da fällt mir ein: Eine Klassenkameradin lackierte sich am Wochenende stets die Nägel, damit sie in der Kirche den Lack abkratzen konnte, um nicht wahnsinnig zu werden.