«Homosexualität wird verschwiegen»

Nennen wir ihn Moissele. Moissele ist 50 und lebt seit elf Jahren mit Jan (43) zusammen. Sie wohnen in der Agglomeration einer Schweizer Grossstadt in einem Eigenheim. Jan ist aus der reformierten Kirche ausgetreten, Moissele wuchs mit zwei Brüdern in einem streng religiösen jüdischen Haushalt auf und ist heute noch latent gläubig.

Wann hast du gemerkt, dass du schwul bist?

Als Teenager, so zwischen 14 und 17. Ich erschrak nicht. Ich dachte, das sei jetzt halt so.

Woher wusstest du überhaupt, was Schwulsein ist, in jener Zeit war das noch nicht so Thema?

Meine Familie ist streng religiös, aber nicht weltfremd. Und ich ging nicht in eine jüdische Schule, sondern in eine öffentliche. Ich bekam also auch alles mit, was meine Schulkollegen so diskutierten.

Unter orthodoxen Juden gibt es wahrscheinlich gleich viele Schwule wie in anderen Kreisen. Wie geht man damit um?

Es wird unter dem Deckel gehalten und verschwiegen. Oder der Bursche wird kurzerhand verheiratet – und dann sind beide unglücklich.

Versuchte deine Mutter auch, dich mit jüdischen Fräuleins zu verkuppeln?

Also tatsächlich gingen alle davon aus, dass ich eh als Erster heiraten würde. Ich will nicht eingebildet klingen, aber mir lagen die potenziellen Schwiegermütter zu Füssen. Und die Töchter dazu.

Ist deine Mutter wie die «Mamme» aus «Wolkenbruch»?

Nein, gar nicht. Sie trägt zwar auch eine Perücke und mein Vater eine Kopfbedeckung, meistens einen Hut, er hat aber keine Seitenlocken. Und ich hatte auch nie welche.

Du hast den Film nicht gesehen, aber das Buch gelesen. Deine Meinung?

Vieles stimmt, auch Klischees wie zum Beispiel, dass alle einen Nissan Previa fahren. Das ist so. Das ist typisch!

Wie hast du dich gegenüber deiner Familie geoutet?

Das war ein schleichender Prozess, der sich über fünf, sechs, sieben Jahre hinzog. Man wusste es irgendwann, man bekam es halt mit, aber man spricht nicht darüber. Bis heute nicht. Meine Familie glaubte am Anfang wohl, es sei nur eine Phase. So mit 14 hatte ich mal zwei Jahre lang eine Freundin, eine Jüdin. Die Beziehung ging ein bisschen komisch auseinander. Da dachten sie wohl, ich sei deswegen enttäuscht und wolle mich ein bisschen ausprobieren.

Konntest du mit deinen Brüdern reden?

Nein, beide sind sehr religiös. Sie leben koscher, die Kinder gehen in jüdische Schulen.

Jan ist ein «Goi», ein Nichtjude. Was sagen sie zu ihm?

Sie kennen ihn nicht. Einer hat ihn mal kurz gesehen. Aber das harmonierte nicht. Meine Eltern trafen ihn mal an einem Anlass, quasi auf neutralem Grund. Und so benahmen sie sich auch: neutral. Ich will Jan auch gar nicht mit zu meinen Eltern nehmen. Das käme nicht gut, für beide Seiten nicht. Jan ist ein Schatz von einem Mensch, aber die Diplomatie fehlt ihm, und wo ein Fettnäpfchen ist, tritt er zielsicher hinein.

Was ist für jüdische Eltern schwerer zu verkraften, eine Schickse als Schwiegertochter oder ein «Feigele», ein schwuler Sohn?

In orthodoxen Kreisen wohl die Schickse.

Wäre es etwas einfacher, wenn Jan auch jüdisch wäre?

Nein.

Kennst du Jans Familie?

Dort bin ich völlig integriert. Es sind eher einfache Leute, und Jan lebt sein Schwulsein halt auch offen, seit er 15 ist. Er ist ja jünger als ich und hatte es schon ein bisschen einfacher.

Konsultierte deine Familie auch einen Rabbi?

Nicht, dass ich es wüsste. Was hätte der auch sagen sollen? Sie konnten mich ja nicht in ein Kloster stecken.

Und die Gemeinde deiner Eltern?

Einige wissen Bescheid, andere nicht. Direkte Reaktionen gab es nie. Es sagt dir nie einer etwas ins Gesicht. Ich lebe ja schon lange weit weg in einer anderen Stadt. Und ich lernte früh, mich in zwei Welten zurechtzufinden, weil ich ja in eine öffentliche Schule ging. Ich passe mich an. Unter Juden trage ich eine Kopfbedeckung, wenn es nötig ist. Aber ich besuche eher selten eine Synagoge, weil ich als Kind ständig hinmusste.

Wie hältst du es mit den religiösen Geboten?

So ein bisschen. Ich esse zum Beispiel nur koscheres Fleisch und benutze dafür immer die gleiche Pfanne. Aber mein Freund bekommt trotzdem sein Schweineschnitzel. Einfach nicht aus meiner Pfanne. Das verstehe ich unter Toleranz. Man kann nicht nur Toleranz von anderen erwarten, man muss sie auch geben. Ich bin in Einklang mit meinem Leben, auch in religiöser Hinsicht. Und ich möchte auf einem jüdischen Friedhof begraben werden, wenn es einmal so weit ist.



Moisseles Musikwunsch zum Text: Omer Adam feat. Arisa – «Tel Aviv»