Drogen konsumieren für Fortgeschrittene

Man ist nie zu alt für Drogen – zumindest, wenn man gelernt hat, mit ihnen umzugehen. Mit Drogen zu experimentieren, ist hingegen ein Privileg der Jugend. Im Alter hält man sich lieber an das, was Genuss ohne allzu viel Reue verschafft.

Wer sich dennoch das ganze Spektrum an Drogenerfahrungen offenhalten möchte, kann dazu auf die Sekundärdroge «Lesen» ausweichen. Denn es gibt zahlreiche Drogenbücher, die sich so rauschhaft lesen, als würde man selber konsumieren. Nur dass man ein Buch schaudernd und mit klopfendem Herzen zuklappen kann, wenn es einem zu viel wird.

Hier ein kurzer Überblick über meine Drogen-Bibliothek, die ich mir über die Jahre angelesen habe. Die Klassiker wie «Wir Kinder vom Bahnhof Zoo», oder «Fear and Loathing in Las Vegas» habe ich weggelassen und mich auf neuere oder unbekannte Bücher konzentriert. Alle habe ich selber getestet und für gut befunden. In den Kommentaren dürfen Sie die Drogen-Bibliothek gern ergänzen.

Marc Lewis: The Biology of Desire – why Addiction is not a disease (2016)

Marc Lewis verbrachte seine Jugend in den wilden Sechzigerjahren und probierte jede Droge, die ihm in die Finger kam – mit einer Vorliebe für Heroin. Er lebte 15 Jahre als Süchtiger, bis er Ende Dreissig die Drogen aufgab, ein Studium der Neurobiologie begann und untersuchte, was Sucht im Hirn bewirkt. Besonders reizvoll an seinem Buch ist, dass er Sucht sowohl aus der Perspektive des Betroffenen wie auch des Forschers beschreiben kann.

Edward St Aubyn: Patrick Melrose-Reihe

Die Hauptfigur Patrick Melrose ist das Alter Ego des Autors – und hat ein schweres Drogenproblem. Aufgewachsen in einer wohlhabenden, aristokratischen Familie, wurde Melrose als Kind vom sadistischen Vater missbraucht. Seine medikamentenabhängige Mutter schaute weg. Später entwickelt Melrose eine schwere Polytoxikomanie, bei der das Heroin im Vordergrund steht. Hier stehen die Drogen aufgrund von Selbstmedikation im Vordergrund – und natürlich St Aubyns literarisches Talent, das diese Reihe zu einem exquisiten Lesegenuss macht.

Bill Clegg: Portrait eines Süchtigen als junger Mann (2011)

Bill Clegg ist jung, gut aussehend und erfolgreich als Literaturagent. Er hat bloss eine Schwäche: Crack. In seiner Suchtbiografie beschreibt er literarisch bestechend den Kreislauf der Sucht, den er trotz eines umsorgenden und unterstützenden Umfelds einfach nicht zu durchbrechen weiss, bis es ihn beinahe das Leben kostet.

Benjamin von Stuckrad-Barre: Panikherz (2017)

Sein ADHS treibt das deutsche Wunderkind des Journalismus in alle möglichen Süchte, Alkohol, Essstörungen und schliesslich Kokain. In einer Tour de Force führt er uns durch seine Suchtbiografie, an deren Ende er von Udo Lindenberg wundersam gerettet wird.

Alexander Wendt: Kristall – eine Reise in die Drogenwelt des 21. Jahrhunderts (2018)

Eine eigentliche Kulturgeschichte der Drogen, die Wendt mit einem journalistischen Ansatz und sehr unterhaltsam erzählt. Es geht darin um die Frage, warum sich wann welche Drogen wo verbreitet haben. Wendt streift alle wichtigen Drogenthemen der vergangenen 100 Jahre – etwa die Geschichte der Prohibition, den gescheiterten «War on Drugs» und aktuelle zaghafte Versuche, Drogen wieder zu entkriminalisieren.

Norman Ohler: Der totale Rausch – Drogen im Dritten Reich (2015)

Ein mitreissender Abriss über die Bedeutung und Verbreitung harter Drogen im Dritten Reich. Dabei wartet Ohler mit vielen interessanten Thesen auf. So soll Rommels Blitzkrieg nur deshalb möglich gewesen sein, weil die Soldaten mit dem Amphetamin Pervitin gefüttert wurden. Und Hitler höchstpersönlich soll massenhaft Opioide und anderes konsumiert haben, weshalb auch sein persönlicher Leibarzt zu einer wichtigen Figur im Dritten Reich wurde.

Sarah Hepola: Blackout – Die Nächte, an die ich mich nicht erinnern kann, sind die Nächte, die ich nie vergessen werde (2015)

Ihren ersten Schluck Bier nahm sie mit sechs, ihren ersten Rausch hatte sie mit zwölf. Danch trank sie beinahe 20 Jahre voller Begeisterung, gern auch bis zum Blackout. Bis sie sich eingestehen musste: Entweder ich höre jetzt auf, oder es endet böse. Ein sehr unterhaltsamer Einblick in eine weibliche Alkohol-Biografie.

Cat Marnell: How to Murder your life (2017)

Sie wollte nur eines: Beauty-Redakteurin bei Vogue werden. Aufgrund einer schweren ADHS-Störung bekommt sie als Teenager das Medikament Adderall verschrieben und entwickelt daraufhin eine schwere Polytoxikomanie, bei der sie sich einfach alles einwirft, um weiter ihre Leistung erbringen zu können. Das Buch hat zwar einige stilistische Mängel, liest sich aber trotzdem in einem Zug weg.

Ayelet Waldmann: A really Good Day – How Microdosing Made a Mega Difference in My Mood, My Marriage, and My Life (2017)

Waldmann ist Anwältin und vierfache Mutter, leidet aber an einer Vielzahl psychischer Störungen, von Angst über Depressionen bis zu krankhaftem prämenstruellem Syndrom. Eines Tages liest sie über LSD-Microdosing-Experimente im Silicon Valley und beschliesst, dass sie das auch ausprobieren möchte. Das Buch ist das Protokoll eines Selbstversuches und bietet viele interessante Informationen zur Geschichte von LSD – und eben über die Erfahrungen mit Microdosing.

Johan Hari: Drogen: Die Geschichte eines langen Krieges (2016)

Hari zeichnet den Weg der Drogenprohibition beziehungsweise des amerikanischen «War on Drugs» detailliert nach. Er besucht Dealer in den USA, Europa und Kolumbien, redet mit Drogenfahndern aus aller Welt, untersucht die Ökonomie der Drogenflüsse und kommt zum Schluss, dass es für Drogen nur eine Lösung gibt: Entkriminalisierung.