Zu alt für Stöckelschuhe?

Schuhwerk ist Fetisch. Deshalb soll man einer Frau, die es nach einem Paar Absätzen gelüstet, nicht mit Vernunft kommen. Und deshalb fand ich auch die eine Frage immer schon von besonderer Blödheit: Darf man als Feministin Stöckelschuhe tragen? Genauso gut könnte man fragen: Darf eine Feministin noch Lust empfinden? Sollte der Feminismus an so etwas scheitern, hätte man sich gar nie die Mühe machen müssen, ihn zu erfinden.

Vielleicht fragen Sie sich, wie Frauen überhaupt auf die Idee kommen, nicht auf soliden Sohlen sicher daherzustampfen. Welche Art Wahnsinn sie dazu bringt, viel zu viel Geld auszugeben für Schuhe, die sie dann doch kaum je tragen. Weil sie damit nämlich wie betrunkene Zombies einhertorkeln müssen. Die Wissenschaft hat darauf einige Antworten: Schuhe seien kleine Gefühlsinseln, sagt etwa der Diplompsychologe Michael Thiel; Frauen kauften sie, um sich schön und sexy zu fühlen. Zahlreiche Studien belegen denn auch: Stöckelschuhe machen attraktiver, lassen Frauen grösser, schlanker, weiblicher wirken. Und evolutionär auf solche Eitelkeiten gepolt, werden wir Frauen zum Opfer der Biologie.

Erektile Dysfunktion ab 40?

Kommt dazu, dass das Fundament jeder modebewussten Frau ihre Füsse sind. Was mich betrifft, trug ich meine Stöckelschuhe immer mit allergrösstem Vergnügen. Wobei die Aussage nicht ganz wörtlich zu verstehen ist: Stögis zu tragen, ist vergnüglich, solange man vor dem Spiegel sein Erscheinungsbild mustert. Sobald man mehr als ein paar Schritte darin gehen muss, beginnen Zehen und Fussballen zu schmerzen, es wird zur Qual.

Trotzdem fragte ich mich immer, warum die meisten Frauen ab einem gewissen Alter freiwillig auf Absätze verzichten. Geht mit dem Alter denn nicht nur die Schönheit, sondern auch die Eitelkeit flöten? Leiden Frauen ab vierzig unter einer erektilen Dysfunktion, was den Willen zum Absatz angeht? Ich wäre da ganz anders, dachte ich. Falsch gedacht.

Nichts als Sneakers, so weit das Auge reicht

Es ist nicht die Eitelkeit, die flöten geht. Sondern die Geduld und der Wille zum Schmerz. Lange Jahre trug ich fast immer Stögis. Zunächst als Protest: Auf meiner ersten Arbeitsstelle entdeckte ich, dass Journalisten eine sehr modefaule und nachlässige Spezies sind. Ich wollte dagegenhalten, kleidete mich besonders sorgfältig und liebte es, zwischen den schlurfenden Kollegen herumzustöckeln. Als ich Kinder bekam, war das Büro für eine gewisse Zeit der letzte Ort, an dem ich nicht Mutter sein musste, sondern Frau sein durfte. Ich trug meine Stöckelschuhe mit Stolz, auch wenn ich mich jeden Abend dafür verfluchte. Denn erstens rennt es sich auf Absätzen sehr schlecht – und ich musste jeden Abend rennen, um meinen Zug zu erreichen. Und zweitens schmerzen nach einem Tag in diesen Folterschuhen die Füsse doch sehr.

Heute bin ich immer noch Journalistin, immer noch Mutter, immer noch Feministin. Aber Stögis trage ich nur noch in homöopathischen Dosen. Vielleicht muss ich niemanden mehr beeindrucken. Vielleicht bin ich auch einfach zu faul dazu. Oder zu alt. Vielleicht ist es aber auch bloss eine Modefrage: Wer sich heute auf den Strassen umschaut, sieht nämlich kaum mehr Stöckelschuhe, sondern bloss noch Sneakers, so weit das Auge reicht. Und so sehr ich Stögis liebe, Sneakers liebe ich mehr. Und letztlich gilt auch hier: Schuhwerk ist Fetisch. Einer Frau, die es nach Sneakers gelüstet, muss man nicht mit Eitelkeit kommen.