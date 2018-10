Vier Tipps für Fitness mit 40

Vor ein paar Wochen las ich in der «annabelle» eine Kolumne zur Frage: Wie ist es eigentlich, mit 45 noch als Primaballerina aufzutreten? Auskunft gibt dazu die Zürcher Tänzerin Yen Han, Amerikanerin und Mutter zweier Söhne: «Viele Ballerinas tun sich schwer mit dem Älterwerden. Bei mir ist das nicht so. Manchmal frage ich mich, wie sich eine 45-jährige Frau eigentlich anfühlen sollte. Bei mir driften Alter und Körpergefühl irgendwie auseinander.»

Welche Leichtigkeit dieser Satz hat! Und wie wahr er doch ist, zumindest für mich. Han hat seit ihrer Kindheit Sport getrieben, Ballett, Pilates und Yoga – ihr Körper, sagt sie, erinnere sich an unzählige Trainingsstunden, das lasse sie sich stark fühlen. Beschwerden habe sie keine.

Im Körpergedächtnis eingebrannt

Mir geht es wie Yen Han: Wie sich ein 45-jähriger Körper anfühlen soll, weiss ich nicht, aber ich bin dankbar, dass meiner so brav mitmacht. Sicherlich auch deshalb, weil ich ihn seit der Pubertät mit sportlichen Leistungen diszipliniert habe: Biken, Klettern, Yoga, Rennen, Krafttraining oder einfach bloss Wandern. Die Stunden und Stunden, in denen ich an Felswänden hing oder über Feldwege trabte, in denen ich Gewichte stemmte, scheinen im Körpergedächtnis eingebrannt. Deshalb begehrt er auch kaum noch auf, wenn ich ihm eine Leistung auferlege.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Geht es dem Körper gut, dann geht es auch der Seele gut. Und geht es der Seele schlecht, dann hilft oft ein Training. Und wenn das nicht hilft, gibt das regelmässige Training zumindest Struktur und Halt, bis die Seele sich dazu bequemt, wieder aus dem Keller hochzusteigen. Heute strebt die wohlstandsoptimierte Gesellschaft nach möglichst guter Fitness, doch die meisten bringen nicht die nötige Disziplin auf.

Deshalb hier vier Tipps, wie es klappen kann:

Suche dir Vorbilder. Es war noch nie so einfach wie heute, sich zu motivieren. Ob Yoga, Poledance, Parkour oder Krafttraining: keine Sportart, für die man auf Youtube keinen Trainer finden würde, der einen in die Geheimnisse seiner Kunst einweiht. Man muss sich bloss durch den Schrott hindurch kämpfen und jene Menschen finden, mit denen man gern trainieren würde. Motiviere dich. Wenn der innere Schweinehund allzu vehement verlangt, es doch bitte heute mal gemütlich nehmen zu dürfen, hilft es meistens, sich ein paar Trainingsfilmchen anzuschauen. Der Appetit kommt mit dem Essen, die Motivation mit der Auseinandersetzung – und ehe man sichs versieht, steht man selbst auf der Matte und macht Liegestützen. Bereite dich vor. Um regelmässig zu trainieren, muss man sich an seinen Plan halten. Das fällt einfacher, wenn man sich am Vorabend schon geistig aufs Training am kommenden Tag einstellt. So wie es auch hilft, sich nach getaner Anstrengung noch einmal mit dem Training zu beschäftigen. Dies hilft insbesondere bei motorisch anspruchsvolleren Sportarten wie Klettern oder Tennis. Bleibe bei deinem Plan. Ziehe ihn durch, und zwar ganz egal, was dazwischenkommen sollte. Verkürze im Zweifelsfall das Training, aber verzichte niemals ganz darauf. Je regelmässiger du trainierst, desto einfacher wird es.

Weshalb nicht mal etwas Yoga mit Adriene? Über vier Millionen Youtube-Abonnenten schwören auf ihre Programme.