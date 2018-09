Fremd in der eigenen Stadt

Das letzte Mal, als ich mit meiner Mutter telefonierte, sprachen wir über Basel, wo ich seit über zwanzig Jahren wohne.

Ich fragte: Hast du das neue Hochhaus gesehen, das sie am Bahnhof bauen? Ein hässlicher Klotz, findest du nicht auch?

Sie: Welches Hochhaus?

Ich: Gleich hinter dem Bahnhof. Es steht genau dort, wo ich früher im Atelier gewohnt habe, auf dem SBB-Areal.

Bevor die SBB Ende der Neunzigerjahre entschied, aus ihren Immobilienbeständen ordentlich Profit zu schlagen, konnte man in den Neunzigerjahren dort billig wohnen. Und wie auf jeder Brache blühte dort entsprechend bald eine Subkultur auf, samt einem kunterbunten Völkchen mit einem anständigen Appetit auf Musik, Bars, Ateliers, Partys und Kunstprojekte. Es war eine herrliche Zeit und sie ging schnell vorbei. Jetzt gibt es dort eine Strasse. Parkplätze. Und eben das Hochhaus.

Meine Mutter seufzte: «»Alles ändert sich.»

Ich wollte etwas Optimistisches sagen: «Ja. Aber nicht immer zum Schlechteren.»

Wenn man keinen mehr kennt…

Später dachte ich über unser Gespräch nach, vor allem den Schluss. Ältere Menschen verklären gern die Vergangenheit und sind Neuem gegenüber kritisch eingestellt. Sie kennen sicher diese Gespräche: Wie viel besser früher alles war und wie heute alles schnelllebig, oberflächlich, unverbindlich ist. Ich weise dann jeweils gern auf die vielen Vorteile des Fortschritts hin. Denn natürlich bringt zum Beispiel die Digitalisierung Probleme für viele Menschen. Und natürlich kann man sich Sorgen machen, wie sehr wir von unseren Smartphones abhängig sind. Doch umgekehrt haben Digitalisierung und Smartphone das Leben sehr vieler Menschen auch sehr viel einfacher gemacht. Ermöglichen neue und andere Erfahrungen. Wir sehen sie einfach nicht mehr, weil wir uns sofort daran gewöhnt haben.

Doch selbst dort, wo der Fortschritt beziehungsweise die Weiterentwicklung unverkennbar ist, macht er den Menschen Mühe. Ein Freund erzählte mir, wenn er durch Zürich spaziere, gebe es manchmal diese Momente, in denen er sich fremd fühlt. Früher war er an all diesen Orten zu Hause, kannte die Menschen, die da verkehrten; konnte einfach auftauchen und kannte jemanden. Heute nicht mehr. An seinen alten Hang-Outs verkehren nicht mehr seine Kumpel, sondern junge Menschen, von denen er niemanden mehr kennt. Und überhaupt verändert sich die Stadt laufend: Gebäude werden abgerissen, neue Quartiere entstehen. «Manchmal fühle ich mich fremd in meiner eigenen Stadt!», sagte er.

Im Bewusstsein der Endlichkeit

Aber ist das schlimm? Ich erlebte es umgekehrt: ich war jahrelang nicht mehr in der Stadt unterwegs, weil ich kleine Kinder zu Hause und einen Job in Zürich hatte und den Rest der Zeit erschöpft war. Als ich dann nach ein paar Jahren wieder durch Basel schlenderte, entdeckte ich so viele neue Kaffees, Menschen in der Stadt, die ich nicht kenne, alles neu und aufregend zu entdecken! Können Veränderungen nicht auch aufregend, inspirierend sein?

Kann nicht das Bewusstsein der Endlichkeit auch eine ganz spezielle Stimmung wecken? Als ich noch in der alternativen Szene unterwegs war, blutete mir jedes Mal das Herz, wenn ein Zwischennutzungsprojekt zu Ende ging. Ich fand es skandalös und kurzsichtig, wenn der Profitgier alles geopfert wird. Heute denke ich, dass die Zwischennutzungsprojekte nur deshalb so besonders waren, weil sie eben zeitlich begrenzt waren. Dass dieses Bewusstsein erst die besondere Stimmung zu erzeugen vermochte. Dass die Leute deshalb so viel Herzblut investierten, weil sie es eben nicht für den Profit machten. Sondern für den Moment.

Vielleicht waren wir einfach auch nur jung und sind es heute nicht mehr. Oder nicht mehr so sehr. Aber so lange man noch daran glaubt, dass die Dinge sich auch zum Besseren verändern, hat man seine Jugend noch nicht ganz verloren.