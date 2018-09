Angriff der Presslufthammer-Wichtel

So fühlt sich ein Kater bei mir an: Flauer Magen, unstillbarer Durst, Augenbrennen und vor allem Kopfschmerzen, als ob ein Trupp Wichtel in meinem Schädel mit Presslufthämmern zu Gange ist. Aufstehen ist ein unmöglicher Willensakt, aber Liegenbleiben verlängert das Dahinsiechen. Dieses Dilemma und das damit einhergehende Selbstmitleid münden manchmal auch in Todesfantasien. Zum Glück ist der Spuk gegen Abend jeweils vorbei.

Dachte ich!

Letzthin hatte ich zum ersten Mal einen Kater, der noch am übernächsten Tag nach dem Alkoholkonsum bemerkbar war. Und das trotz des Einsatzes meines Kater-Notfallmittels Ibuprofen. Ich war konsterniert und beschloss, nie mehr etwas zu trinken. Ein Versprechen, das ich nicht würde einhalten können, das war mir von Anfang an klar. Also fragte ich mich, ob es so ist, dass Alkohol-Kater mit dem Alter schlimmer werden, und wo das noch hinführen würde.

Ernüchternd widersprüchlich

Ich recherchierte ein bisschen – und staunte. Eine dänische und eine amerikanische Studie kamen zum eindeutigen Resultat, dass Kater in jungen Jahren schlimmer sind als ab 30. Andere Forscher haben obige Studien allerdings in Zweifel gezogen und darauf hingewiesen, dass Alkohol mithilfe spezieller Enzyme in der Leber abgebaut werden muss. Diese verringern sich mit dem Alter, was den Kater zäher machen soll.

Weiter gibt es eine Studie der englischen Keele University, an der 50’000 Männer und Frauen im Alter von 18 bis 94 Jahren teilnahmen. Resultat: Menschen in ihren späten Teenager-Jahren und Zwanzigern trinken gleich viel wie solche in ihren 50ern und 60ern. Doch Menschen zwischen 30 und 45 trinken weniger – was dazu führen könnte, dass sie eine geringere Alkoholtoleranz haben und deshalb schlimmere Katersymptome erleben.

Kurz: Die Forschungslage ist ernüchternd widersprüchlich. Zumal noch andere Theorien herumgeistern. Etwa, dass man im mittleren Alter am meisten Stress hat (Kinder oder Karriere-Aufbau), Katerzustände deshalb als besonders peinigend empfunden werden. Handkehrum steigt mit dem Alter normalerweise auch das Einkommen, was einem den Sprung von Pesca Frizz zu Burgunder erlaubt – und die Kopfschmerzen deutlich mindert. Und letztlich könnte es ja auch sein, dass die Kater rückblickend als weniger schlimm eingeschätzt werden, als sie tatsächlich waren, Stichwort «kognitive Verzerrung». Früher, ja früher, war alles besser.

Wie wird man den Brummschädel wieder los?

Letztlich ist der Zusammenhang zwischen Kater und Alter ja auch von sekundärer Bedeutung. Wichtiger ist, wie man den Brummschädel loswird. Aber auch da irritieren die Wissenschaftler mit dubiosen Vorschlägen. Die renommierte amerikanische Mayo-Klinik etwa rät, nur helle Getränke zu konsumieren, weil sie weniger Geschmacksstoffe hätten, welche den Kater intensivieren. Jeder, der schon einmal ein Guinness und einen Grappa hatte, weiss, dass das genau umgekehrt ist. Ebenfalls von der Mayo-Klinik kommt der Tipp, «nicht mehr als zwei kleine Bier (Frauen nur eins)» zu trinken, um einem Kater vorzubeugen.

Dass sich die Dinge mit fortschreitendem Alter mal ins Positive, mal ins Negative wenden, ist mir schon länger bewusst. Aber zwei Bier? Thanks, but no thanks. Dann lieber die Wichtel.