Streifenhörnchen im Altweibersommer

1970. Mit 15 entdecke ich das Schminken und damit eine neue Welt: dicker schwarzer Lidstrich, getuschte Wimpern, türkisfarbene Augendeckel und weisse Lippen sind in den Siebzigerjahren der letzte Schrei. Dazu Maxikleider und lange glatte Haare mit einem Pony – leider ist meine Mähne kraus und widerspenstig. Aber mit Schminke finde ich mich richtig toll. Meine Oma ist da anderer Meinung. Sie, die sich nie geschminkt, ja, nicht einmal eingecremt hat, macht ein säuerliches Gesicht, als sie mich sieht. Auch die gleichaltrigen Buben, die noch kurze Hosen tragen, finden die Farben in meinem Gesicht lächerlich und spotten blöde. Aber meine Klassenkameraden interessieren mich kein bisschen. Und die Oma ist uralt und hat sowieso keine Ahnung.

2018. Was für ein goldener Altweibersommer. Ich spaziere durch Bern und schaue den Menschen zu. Weniger den Männern, die wie damals kurze Hosen tragen, sondern den Frauen, die sich für den Stadtspaziergang fein gemacht haben. Die türkisfarbenen Augendeckel von Anno dazumal sind zwar verschwunden. Aber ich staune und weiss endlich, wer diese unendlich zahlreichen Schminkfarben kauft, die in den Läden liegen. Auf vielen Frauengesichtern liegen dicke Schichten von Make-up. Es glitzert, die Augenbrauen sind kunstvoll aufgemalt und dazu dieser Streifenhörnchenlook auf dem Kopf, mit eingefärbten Haarsträhnen in Blond-, Rot- und Brauntönen.

Falten wie Gletscherspalten

Warum tun sich Frauen das bloss an? Was machen wir doch nicht alles, weil wir hübsch aussehen möchten. Aber erstens verstehen alle etwas anderes unter hübsch sein. Und zweitens sind die wenigsten Frauen zufrieden mit ihrem Aussehen. Fast jede sieht für sich noch ein Verschönerungspotenzial. Dabei könnten wir im Altweibersommer richtig gut aussehen. Die kühlen Nächte straffen die von der Hitze aufgequollene Haut und die Sonne verleiht Farbe, ohne zu verbrennen.

Ich gebe es ja zu: auch ich bin im Streifenhörnchen. Allerdings unfreiwillig. Mein dunkles Haar ergraute schon in meinen Dreissigern und ist heute von weissen Haarsträhnen durchzogen, Gratis-Mèches von Mutter Natur. Das dunkle Make-up stammt von der Sonne, die meine Haut leider ganz schön schrumpeln lässt. Zum Schminken im höheren Alter: Ausser Lippenstift geht Make-up gar nicht, wenn man über 60 ist. Nach der Behandlung mit Foundation und Puder wirken meine Falten nach dem ersten Lächeln wie Gletscherspalten. Mit Schminke sehen Alte nicht nur alt aus, sondern wie Mumien. Am besten lassen mich ein paar Stunden an der frischen Luft aussehen, eine Fahrt mit dem Rennrad oder ein Schwumm im kalten Aarewasser. Aktivitäten, bei denen sich erst noch Gelegenheit für einen Flirt bietet.

«Natur ist immer am Schönsten»

Fachleute werden mir widersprechen, aber meine Erfahrung ist: Gefärbte Haare und Schminke lassen Alte wie mich kein bisschen jünger aussehen. Das gilt übrigens auch für Männer. Mit ihnen bin ich sogar noch strenger: Ein Mann mit gefärbten Haaren wirkt wie eine Karikatur seines früheren Ichs.

Heute bin ich selber Grossmutter und muss meiner Oma – sie wäre heuer 126 Jahre alt geworden – recht geben. «Natur ist immer am schönsten», pflegte sie 1970 zu sagen, als ich mit schwarzem Lidstrich, Türkis-Lidschatten und dem weissen Lippenstift experimentierte. Natürlich weiss ich: Nicht alles, was die Natur erschafft, ist schön. Aber verhelfen viel Farbe im Gesicht und in den Haaren wirklich zu mehr Schönheit? Mir jedenfalls nicht.