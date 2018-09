Huch, es spricht!

Na, heute schon über die lieben Mitmenschen gejammert? Starrten im Zug wieder alle griesgrämig mit Stöpseln in den Ohren auf ihre Smartphones. Typisch Deutschschweizer eben, keine Lebensfreude im Leib.

Ich für meinen Teil bin zwar froh, wenn man mich im Tram nicht allzu sehr mit Lebensfreude behelligt. Gegen einen kleinen Plausch habe ich aber nichts einzuwenden. So kommt es öfter vor, dass ich mich mit Wildfremden unterhalte. Nichts Tiefgründiges: «Sitzed Sie nur ane, ich cha das wegnä.» – «Oh, tanke. Fahred Sie wiit?» – «Helmhus. Müend Sie vorher use?» – «Nei, ich gang bis Tüfebrunne. No chli go bädele. Solang mä no cha.» Und schon plaudern wir bis zur Haltestelle Helmhaus.

Das Schweigen der Jugend

Früher wäre mir so etwas nie eingefallen. Reden? Mit Fremden? Himmelhilf! Und heute? Weder am Nebentisch noch in einer Warteschlange sind die Mitmenschen vor meinem Spontangeplauder sicher.

Mein Verdacht: Spätestens mit vierzig bricht ein Laber-Gen durch, das tief in uns allen schlummert. Dann weicht Jugendscham einer kommunikativen Altersunverfrorenheit und es ist einem egal, was «die Leute» denken. Man hält es mit Louis XIV: «Les gens c’est moi – die Leute, das bin ich».

Meistens kommt ein Lächeln zurück oder ebenfalls etwas Unverbindliches. Alltags-Small-Talk eben. Manchmal fällt mir nach zwei Sätzen nichts mehr ein und ich schweige. Bis zum Helmhaus, wo ich mich mit einem kurzen Nicken verabschiede. Oder: «Äxgüsi, dörf ich dure. Danke. Schöne Tag no. Und viel Spass bim Bädele.»

Ich kenne da zwei, denen würde das nie passieren. Dass ihnen nichts mehr einfällt, meine ich. Karin und Judith sind die ungekrönten Königinnen des freundlichen Geplauders.

Je öfter man es tut, desto leichter fällt es

Mit Judith einen Flohmi-Stand zu betreiben, ist eine Offenbarung. «Oh, schönes Oberteil, ist das gehäkelt?», fragt sie eine Passantin. Zehn Minuten später kennt sie deren Lebensgeschichte. Judith ist mit dem halben Mittelland bekannt (mit Ausläufern ins Wallis) und weiss, wo Wohnungen frei werden, wer einen Job sucht und wer wieder auf dem Single-Markt ist. Ich habe mich schon gefragt, ob man diese menschliche Infozentrale irgendwie gewinnbringend als Geschäftsidee vermarkten könnte.

Aber das würde die Sache verderben. Die lockere Plauderei verfolgt eben grad keine Absicht. Sie ist reine zwischenmenschliche Interaktion, die dazu führt, dass sich die Beteiligten besser fühlen, wahrgenommen und irgendwie aufgehoben.

Karin steht Judith in nichts nach. Ihr Spezi Paolo behauptet: «Wenn Karin niemanden zum Reden findet, unterhält sie sich halt mit der Wand.» Im Sommer waren wir ein paar Tage in Italien. Irgendwann erhob sich Karin vom Liegestuhl und marschierte an die Strandbar. Eine Stunde später stand sie wieder da und berichtete, wie es kam, dass die afrikanische Strandverkäuferin nun in Italien lebt. Sie war ihr zufällig an der Bar begegnet und hatte sie spontan zu einem Teller Spaghetti Vongole eingeladen.

Angst vor den Konsequenzen

Mir ginge das zu weit, das wäre mir zu viel Nähe. Ich würde mich verpflichtet fühlen, mich künftig immer mit der Frau abgeben zu müssen. Karin ist anderer Ansicht: «Quatsch, sie geht wieder ihrer Wege und ich meiner, ich fand aber ausserordentlich spannend, was sie erzählte.» Beide Seiten können die Kommunikation jederzeit ohne Angabe von Gründen einstellen: «Hat mich gefreut, ufwiederluege.»

Karin war in jungen Jahren distanzierter, zurückhaltender. «Ich reise ja oft alleine», sagt sie, «irgendwann habe ich gemerkt, dass ich von mir aus auf die Leute zugehen muss, wenn ich nicht alleine versauern will. Und dann habe ich gemerkt, dass es Spass macht, sich mit Fremden zu unterhalten.»

Jene, die so gerne über die Anonymität der Stadt, die landestypische Kaltherzigkeit klagen, müssten halt auch einfach mal selber den Mund aufmachen. Oder die Stöpsel aus den Ohren ziehen. Damit sie wenigstens mitbekommen, wenn jemand mit ihnen redet.

