Vier Dinge, die man mit vierzig wissen muss

1. Falsch entscheiden ist besser als gar nicht entscheiden

Es gibt keinen schlimmeren Zustand als den der Unentschlossenheit. Ich brauchte viele, viele Jahre, bis ich das begriffen hatte. Als Heranwachsende meinte ich zwar, genau zu wissen, was ich will, gleichzeitig war ich unsicher und unentschlossen. Lange bildete ich mir ein, komplizierte Situationen durch gründliches Nachdenken lösen zu können. Aber je gründlicher man nachdenkt, desto verworrener werden die Optionen. Aber wer sich vor Entscheidungen drückt, ist letztlich gelähmt.

Man kann nicht immer alles richtig machen. Manchmal ist eine falsche Entscheidung die richtige – in jedem Fall ist sie besser als gar keine Entscheidung. Wer an eine Weggabelung gelangt und nicht weiss, welcher Weg einen weiterführt und auch nicht Google Maps fragen kann, der muss sich entscheiden. Und selbst wenn man sich für den falschen Weg entscheidet, war es letztlich die richtige Entscheidung – weil wir nun wissen, welches der richtige Weg ist. Und besser als Stillstand ist es allemal.

2. Verbringe mehr Zeit mit deiner Familie

Das Leben ist kurz. Mein Vater war 59 Jahre, als er auf eine seiner geliebten Reisen aufbrach. Im fernen Indien erlitt er einen Herzinfarkt und starb sofort. Ich hatte mich vor der Reise von ihm verabschiedet, aber ich hätte gern mehr Zeit mit ihm verbracht. Ich hätte ihm gern noch viele Fragen gestellt, mehr gewusst über sein Leben vor den Kindern, ihn gern auch als Mann kennen gelernt – und nicht nur als Vater. Sein Tod schweisste uns als Familie zusammen. Ich versöhnte mich mit meiner Mutter, meine Schwestern bereinigten ihre Konflikte. Seither streiten wir nicht mehr, oder wenn, versöhnen wir uns schnell. Und wir treffen uns samt den Kindern alle regelmmässig und oft.

Viele Familien kommen nie über ungelöste Konflikte hinweg, tragen sich längst vergangene Begebenheiten nach. Das ist unreif und bedeutet Stillstand. War je ein Mensch auf seinem Sterbebett froh, seinen Groll bewahrt zu haben? Irgendwann sollte man einen Weg finden, mit den Menschen in seiner Familie auszukommen und die Verantwortung für die eigenen Unzulänglichkeiten selber zu übernehmen.

Dies gilt auch für die Frage, ob man eine eigene Familie gründen soll. Es gibt nie den perfekten Zeitpunkt, genügend Geld, genügend Sicherheit. Man hat sich nie genug ausgetobt und wirklich bereit, sich jahrelang kompromisslos für andere Menschen aufzuopfern, ist man auch nie. Auch wenn die Bedingungen selten ideal sind: Es gibt kaum jemanden, der diese Entscheidung bereut.

3. Man sollte sich selbst nur begrenzt wichtig nehmen

Wir nehmen uns und alles, was uns betrifft, so furchtbar wichtig – was wir natürlich müssen, um zu überleben. Wir wollen alle alles und machen uns fertig, wenn uns Dinge nicht gelingen. Wir sind neidisch und üben uns in Selbsthass, wenn anderen gelingt, was wir auch möchten. Aber wir sollten uns immer vor Augen führen, dass wir eigentlich keine Ahnung haben.

Wären unsere Probleme gelöst, wenn wir hätten, worum wir andere beneiden? Niemand weiss, ob das, was ihm heute so eminent wichtig scheint, in fünf Jahren noch eine Bedeutung hat. Das Leben ändert sich schnell, in einer Sekunde kann alles anders sein. Das heisst nicht, dass wir uns nicht mit vollem Herzblut engagieren und für das einstehen sollen, was uns wichtig erscheint. Aber im Zweifelsfalle sollte man sich vor Augen führen, wie gross das Universum und wie lächerlich unbedeutend man selbst ist.

4. Es hört nie auf

In der Jugend hat man die Vorstellung, irgendwann anzukommen. Wir haben eine vage Vorstellung vom Leben: Partner, Beruf, Kinder, Selbstverwirklichung, Glück, Erfüllung. Nur wie wir dahin gelangen sollen, das hat natürlich keiner gesagt. Es bleibt nur Trial und Error und die vage Hoffnung, dass die eigene Ahnungslosigkeit nicht auffällt. Mit dreissig hat man vielleicht einige Ziele erreicht, aber man begreift: Angekommen ist man deshalb nicht. Und mit vierzig realisiert man, dass es nie aufhört. Dass man nie ankommt, es immer nur Stationen sind.

Jedes Problem, das du löst, führt zu einem neuen Problem, das es zu lösen gilt. Das bedeutet Glück: fähig zu sein, die Aufgaben, die man sich wählt, zu meistern. Und eigentlich zählt nur das: Sich immer weiter zu entwickeln, aus Fehlern zu lernen, nicht aufzugeben und weiterzumachen, besser zu scheitern.

