Modesünden sind ein Menschenrecht

Neulich erzählte eine Freundin, sie habe eine gemeinsame Bekannte gesehen. Glaub. Sicher war sie nicht, denn besagte Bekannte trug Zöpfchen und einen Minirock. Sie habe ausgesehen wie ein Raver-Girl aus den 1990ern, befand die Freundin sichtlich befremdet. Nun ist der Raver-Look wahrscheinlich nicht die schmeichelhafteste Wahl für eine Fünfzigjährige, und vor meinem geistigen Auge tauchte Bette Davis im Kino-Klassiker «What Ever Happened to Baby Jane» auf.

Im Prinzip aber, so meine tiefste Überzeugung, hat jeder das Recht, nach Gutdünken bescheuert auszusehen. Free Style! Zwänge gibts genug. Ich mag extravagante Erscheinungen, egal welchen Geschlechts und Alters. Sie sind eine optische Freude im zürcherischen Alltag, in dem die Hauptströmungen Hipster-Look, Business-Look und Agglo-Chic (in umgekehrter Reihenfolge) dominieren. Ausser grad nach den Ferien, da sieht man gelegentlich dem exotisch angehauchten Outfit an, wohin es jemanden verschlagen hatte.

Bekanntlich ist Kleidung immer ein Statement, egal, ob sie in einem längeren Prozess sorgfältig zusammengestellt wurde oder jemand aussieht, als trage er einfach etwas, um nicht nackt zu sein. Und man wird ja wohl auch mal danebengreifen dürfen, Modesünden sind lässliche Sünden. Man landet nicht in der Hölle, höchstens in der «Don’t»-Spalte eines Modeblogs.

Hintern gut, alles gut

Über mich sagte der Bruder von meinem Spezi Mister G. auch mal «ah, ja, das ist die, die sich nicht altersgemäss anzieht». Ich nahm ihm das nicht übel, denn erstens hatte er recht – wenn man davon ausgeht, dass man ab vierzig keine «Miss Sixty»-Jeans mehr trägt. Und zweitens war es mir wurst. Ich bin simpel, ich trage jede Hose, wenn sie einen guten Hintern macht.

Über Geschmack und Mode lässt sich nicht streiten, zumal sich eh beides dauernd wandelt. Ich plädiere für Toleranz, und zwar nach allen Seiten. Sollen Männer weisse Socken tragen und junge Mädchen wadenlange Faltenröcke, in denen sie aussehen, als gehörten sie zu einer Amish-Sekte. Schön finden muss ich das nicht und ungefragt meinen Senf dazugeben auch nicht.

Umgekehrt nehme ich mir jedoch die Freiheit heraus, auch Wildfremde zu einem besonders gelungenen Styling ungefragt zu beglückwünschen. Manchmal bekomme auch ich spontan Komplimente, meist von anderen Frauen. Männer äussern sich eher selten. Entweder sie wollen sich nicht dem Verdacht aussetzen, mich anzubaggern (als Frau in meinem Alter hat man einen, der näher rückt, aber eher in Verdacht, er wolle einem ans Portemonnaie), oder sie sind der gleichen Meinung wie Giorgio.

Giorgio findet meinen Style unmöglich. Diese Röcke bis zum Knie und dazu Turnschuhe. Ich sei doch eigentlich noch eine Hübsche, sagte er gegenüber einer gemeinsamen Freundin, ein etwas jugendlicherer Stil liesse mich um Jahre jünger aussehen. Giorgio ist 65, etwas mager und immer wie aus dem Ei gepellt. Und er ist Italiener. Der Freundin und mir war sofort klar, was er mit «ein bisschen jugendlicher» meinte: kurzer Rock, Décolleté und hohe Hacken. Besagte Freundin übrigens trägt gern Hippie-Look, den findet Giorgio im Prinzip okay, wobei er gern darauf hinweist, den gebe es auch in sexy, im Fall.

Klassisch cool

Nun gibt es Tage, an denen ich zufällig das Gleiche trage wie eine gewisse Angie: schwarze Röhrlijeans, Bluse, schwarze Lederjacke und schwarze Sneakers (Angie) bzw. flache schwarze Wildlederstiefeletten (ich). Nur: Angie ist Anfang 20. Ich bin Mitte 50. Das untermauert die Theorie von Mister G.s Bruder.

«Angie», sprach ich darum eines solchen Tages, «eine von uns zweien zieht sich nicht altersgerecht an. Ich vermute schwer, dass ich das bin.» Angie schaute an uns runter und meinte trocken: «Klassisch cool. Geht immer. In jedem Alter.»

Was wohl rauskommen würde, wenn der kleine Bruder von Mister G. und Giorgio sich zusammentäten, um mir ein Umstyling nach ihrem Gusto zu verpassen? Garantiert etwas Unbequemes. Sofern sich G.s Bruder bei der Rocklänge durchsetzt, wahrscheinlich etwas à la Melania Trump. Wobei, in Kombination mit Zöpfchen und Sneakers sähe das gar nicht so übel aus.