Dass das mittlere Lebensalter unaufhörlich mit kleinen, unangenehmen Überraschungen aufwartet – die erste Darmspiegelung, Ohrenhaare oder eine plötzliche Vorliebe für Radio SRF 1 –, daran habe ich mich gewöhnt. Doch kürzlich las ich etwas wirklich Beunruhigendes: Das mittlere Lebensalter sei das Bermudadreieck für Freundschaften.

Die Gründe sind klar. Freundschaften drehen sich mit zunehmendem Alter nicht mehr um Ausgang, Freizeit oder Liebesleben. Man muss keinen Kumpel mit Herzschmerz mehr trösten, sondern ist mit Scheidungen, Fehlgeburten oder Tod konfrontiert. Dazu kommt die schwindende Zeit füreinander; eigene Kinder saugen am meisten ab, aber auch pflegebedürftige Eltern und die Karriere sind zeitintensiv. Wenn man dann einen Drink braucht, tuts auch der Arbeitskollege.

Doch Freundschaften sind buchstäblich lebenswichtig. Laut einer australischen Studie verlängern sie das Leben. Menschen mit Freunden im Alter haben eine geringere Sterblichkeit als solche ohne Freunde. Freundschaften sind sogar gesünder als ein gesunder Lifestyle. Wie die Wissenschaftler herausfanden, sterben ältere, gesunde Menschen ohne Freunde in der Tendenz früher als solche, die rauchen und trinken, aber ein reges Sozialleben haben. Und: Familie und Kinder haben weder einen positiven noch einen negativen Einfluss auf die Lebenserwartung – nur Freundschaften.

Freundschaften sind nicht selbstverständlich

Die Erklärung dafür ist so spannend wie witzig. Offenbar ist unser Gehirn so angelegt, dass es Stress und andere negative Emotionen im Beisein eines Freundes besser verarbeiten kann. Die Wissenschaftler wähnen den Ursprung dieses Phänomens in der grauen Vorzeit, als unsere Vorfahren angesichts eines wilden Tiers die Flucht ergreifen mussten – es sei denn, sie erhielten Hilfe von anderen Menschen.

Aber ich schweife ab. Was ich sagen will: Freundschaften sind nicht selbstverständlich. Dass sie im Unterschied zu Familienbanden freiwillig und ohne sexuelle Interessen geschlossen werden und man einander nichts schuldet, ist das Schöne an ihnen – aber auch das Gefährliche, weil sie dadurch leicht zerbrechen können.

Ich habe das Bermudadreieck der Freundschaften bisher schadlos befahren. Aber vielleicht ist der Begriff sowieso irreführend. Er klingt nach unheimlichem, unerwartetem Schiffbruch. Doch gute Freundschaften sind nicht dem Sturm des Zufalls überlassen. Auch wenn sie freiwillig eingegangen werden, brauchen sie Unterhalt – oder um bei der nautischen Metaphorik zu bleiben: ein stabiles Gefährt.

Dieses Wochenende ko-veranstalte ich wie jedes Jahr ein grosses Fest, an dem Kinder für einmal zu Hause bleiben müssen. Manchmal fragen die Gäste, ob ich meinen Geburtstag feiere, der jeweils in die Sommerferien fällt. Nein? Wieso denn das Fest? Es brauche für ein Fest doch keinen Anlass, sage ich dann nonchalant. Obwohl es diesen sehr wohl gibt: meine Freunde.