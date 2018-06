Fünf Dinge, die ich über Sex gelernt habe

1. Alles geht

Weder in der Liebe noch im Krieg ist alles erlaubt. Beim Sex aber schon, unter einer Bedingung: Einverständnis. Warum das so wichtig ist? Wir alle wurden irgendwie erzogen, auch was unser Verhältnis zur eigenen Sexualität betrifft. Auch wenn es den wenigsten von uns bewusst ist, weil so vieles unausgesprochen bleibt. Uns werden Haltungen vermittelt, ohne dass sie artikuliert werden, und das macht es schwierig, unsere eigenen Wünsche zu hören. Und gerade für Frauen sind die Signale sehr zweideutig. Sexy sollen wir sein, aber nicht schlampig, wild, aber nicht beängstigend, zurückhaltend, aber einladend. Und das Grosshirn kann noch so sehr darauf dressiert sein, diese Konzepte zurückzuweisen, wirksam sind sie dennoch.

Dabei haben wir alle unsere Wünsche, und die sind nicht immer brav. Manche Frauen werden gern dominiert und winden sich, weil sie das als schrecklich unemanzipiert empfinden. Sie fantasieren von Sex mit mehreren Männern, aber wagen nicht, es zuzugeben. Der einfachste Weg ist, darüber zu sprechen. Ich habe gelernt, dass alles geht, sofern die Rahmenbedingungen klar sind. Und man sollte spielerisch herangehen, Dinge ausprobieren, Pornos gucken, Latex anziehen und wieder ausziehen, dabei lachen oder auch nicht. Sex ist ein Spiel, und man sollte nicht alles so furchtbar ernst nehmen. Schliesslich gehts in erster Linie um Spass.

2. Sex ist überbewertet. Und unterbewertet

Letzte Woche geisterte ein Videoclip durch die sozialen Medien, in dem ein Pärchen Sex im Flugzeug hat. Natürlich schaute ich es mir an, denn wow! Sex! Im Flugzeug! Wie verwegen! Der Clip ist dann sehr banal. Man sieht die Frau von hinten, sie macht eindeutige Bewegungen, und die Frau mit dem Handy verdreht dazu die Augen. Ich hätte wohl auch die Augen verdreht, denn anderen Menschen dabei zuzuhören, wie sie ihre Schleimhäute aneinanderreiben, ist etwas peinlich. Und gleichzeitig ist es so alltäglich und normal, dass man sich fragen kann, warum wir immer so eine grosse Sache daraus machen.

3. Orgasmen können auch anders

Im Zuge der fortschreitenden Feminisierung meines Berufsstands wird in jüngster Zeit vermehrt über den weiblichen Höhepunkt geschrieben. Denn für Frauen ist Sex ja ein bisschen wie Velofahren: Man muss üben und fliegt ein paar Mal auf die Fresse, bevor der Spass beginnt. Nun habe ich also einiges über die unterschiedlichen Orgasmen gelesen, vaginal, klitoral, G-Punkt-orientiert, wobei der vaginale momentan ganz schlecht wegkommt. Ja, es scheint unklar, ob er überhaupt existiert. Die Forschung sagt, weil es in der Scheide keine Nerven gebe, sei der vaginale Orgasmus nichts als ein Mythos. Das erklärte mir auch einmal ein Arzt auf einer Tagung zur Sexualmedizin.

Blöd nur, wenn dir ein Mann erklären will, dass es etwas nicht gebe, was du selber erfahren hast. Das war zwar ein längeres Forschungsprojekt und nicht sehr alltagstauglich, weil es vor allem meine Neugier danach befriedigte, ob es überhaupt möglich ist. Aber immerhin kann ich jetzt den Herrn Gynäkologenprofessoren mitteilen, dass es also geht. Die können zwar immer noch argumentieren, letztlich sei es doch die Klitoris, die den Höhepunkt auslöse, aber mir ist das eigentlich vollkommen egal. Wichtig ist, Dinge selbst auszuprobieren und sich nicht von irgendwem erklären zu lassen, wie ihr zu funktionieren habt.

4. Vibratoren sind überbewertet

Ich staune immer, wie viele Frauen zu Hause einen Vibrator haben, meistens irgendwo in einer Schublade versteckt und leicht angestaubt. Höhö, sagen sie dann eher peinlich berührt. Sie haben sich das Ding irgendwann für viel zu viel Geld gekauft und dann doch nie benutzt. Wozu auch, wenn der vaginale Orgasmus doch so anstrengend ist und es mit den Fingern viel einfacher geht? Wenn schon, dann lieber zusammen Sexspielzeug einkaufen und es als Vorspiel betrachten.

5. Liebt verschwenderisch und seid nett

Liebt, wen ihr wollt. Wann ihr wollt. Solange ihr wollt. Und seid, was Sex betrifft, nett zum Gegenüber. Wir alle sind verletzlich, wenn wir nackt sind, und unsicher und wissen nicht genau, wie es geht. Selbst wenn wir glauben, es betreffe nur uns selber. Deshalb: Seid grosszügig, nett und lustig. Und scheut euch auch nicht, abzulehnen, wenn euch etwas wirklich widerstrebt.