Ich trage Shorts, solange es mir passt

Meine Mutter trug bis über 80 oft kurze Kleidchen oder Shorts. Stolz pflegte sie zu sagen: «Ich darf meine Beine schliesslich zeigen.» Stolz war sie auch auf ihre langen, schönen Haare, die sie meist zu einem Pferdeschwanz zusammenband. Auch geflirtet hat sie gern. Zuletzt mit einem hübschen Arzt im Spital, etwa 2 Tage bevor sie starb.

Mutter liess sich vom körperlichen Zerfall keine Grenzen setzen. Zugegeben, sie hat mich manchmal genervt. Aber sie ist bis heute mein Vorbild, vor allem wegen ihres natürlichen Umgangs mit ihrem Körper. Sie ignorierte graue Haare, schminkte sich nicht, aber passte auf, dass sie ja kein Kilo zunahm. In dieser Hinsicht ist sie mein Vorbild.

Ich weiss, es ist eine Alterserscheinung, sich über die heutige Welt zu enervieren. Aber mir graut, wenn ich sehe, wie viel über Diäten, Ernährung und weibliche Körper geschrieben wird. Da klagt eine 30-Jährige, sie sei zu alt zum «Daten». Feministinnen fordern dazu auf, mit dem «Body Shaming» aufzuhören und Übergewicht und Schwangerschaftsstreifen schön zu finden. Bücher zu diesen Themen boomen. Wäre ich Königin, ich würde die Verbrennung derartiger Literatur anordnen!

Essen, trinken, schlafen

Solange noch Ratgeber über Schönheit und Schlanksein erscheinen, ist es mit der Emanzipation nicht weit her. Es bewirkt nichts, wenn einige Frauen in Sack und Asche herumlaufen und demonstrativ Achselhaare und pelzige Beine herzeigen. In der Hippiezeit machte ich das zwar auch. Und früher, vor etwa 45 Jahren, hab ich mich auch geschminkt, was das Zeug hält. Jetzt, mit bald 64, bewege ich mich entspannt irgendwo in der Mitte, bin bei mir und nehme mich nicht zu ernst.

Machen wir uns nichts vor: Ab 60 lässt die dünne Haut an den Beinen Adern durchschimmern und schrumpelt; an den Händen und am Körper spriessen Altersflecken wie Pilze; die Haare sind grau; das kleine bisschen Fettreserve konzentriert sich auf den Bauch. Das alles registriere ich zwar, aber ich mag mich, wie ich bin, halte es so wie meine Mutter. Und wie sie trage ich Shorts, die Haare lang und achte darauf, dass ich schlank bleibe. Dafür braucht es weder Bücher noch Diäten, sondern das, was berühmte Schauspielerinnen propagieren: ausgewogenes Essen, viel Wasser, viel Schlaf, viel Bewegung, wenig Alkohol.

Und weil das alles so schrecklich gesund ist, brauche ich ab und zu ein Glas Wein, ein Bier oder Schokolade und natürlich die drei L: Liebe, Lust und Lachen.