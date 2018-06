Unsere ungelebten Leben

Es ging alles so schnell. Kaum hatte ich mein Studium beendet, schon setzten die Presswehen ein und meine Tochter war geboren. Ich war damals noch keine 30. Wäre ich etwas weniger naiv gewesen und hätte geahnt, dass ich die nächste Dekade mit Wickeln, Büchererzählen, Kindertrösten, Elternabenden und wahlweise Erwerbs- oder Beziehungsarbeit verbringen würde – ich hätte mich für die Pille danach entschieden.

Heute könnte ich mir zu meiner Naivität den ganzen Tag gratulieren, aber damals war es hart. Nicht nur, weil Kinderhaben ohnehin streng ist. Sondern weil ich notgedrungen sofort verspiessern musste, und weil ich weit und breit die Einzige war.

Die Freunde in der anderen Welt

Während ich schuftete und Babykotze wegputzte, gingen meine Freunde aus. Sie nahmen Drogen, von denen ich noch nie gehört hatte, feierten nächtelang Partys und blieben tagelang wach. Sie wanderten aus, um neue, tolle Jobs im Ausland anzunehmen, sie lebten polyamor und polygam, sie wechselten ihre Interessen, ihre Arbeitsstellen und liessen es richtig krachen. Dabei sahen sie super aus und fühlten sich offensichtlich auch super. So genau kann ich es nicht sagen, weil ich zu den meisten den Kontakt verlor.

Und wenn ich an einem Wochenende einmal ausnahmsweise nicht zu müde war, mich aus dem Haus zu schleppen, um irgendwo ein bisschen elektronische Musik zu hören und an einem Drink zu nippen, dann fragten die anderen besorgt: «Huh, Mutterschaft scheint sehr streng zu sein. Was macht man denn eigentlich so den ganzen Tag, wenn man Kinder hat?»

Was kann man darauf schon antworten – ausser sich möglichst schnell wegzuballern und zu Hause den Rausch auszuschlafen?

Die Geschichten der anderen

Also verlegte ich mich aufs Nightlife-Vampir-Dasein. Ich entlockte den notorischsten Partynudeln unter meinen Freundinnen alle Infos, die ich bekommen konnte: Wer mit wem was gemacht hatte und was nicht. Und ich labte mich an der Erzählung, wenn ich schon selber nicht mitmachen konnte.

Oft fragte ich mich: Was wäre aus mir geworden, wenn ich nicht schwanger geworden wäre? Wo hätte mich das Leben hingeführt? Welche Jobs hätte ich angenommen? In wen hätte ich mich verliebt? Wäre ich jemand vollkommen anderes geworden? Oder wäre im Grunde alles sehr ähnlich geblieben, nur das Timing ein bisschen anders?

Es ist leicht, sich ein Mehrwelten-Universum vorzustellen. Der Physiker Hugh Everett lancierte diese Idee, die im Grunde besagt, dass das Universum multidimensional ist. Mit jeder Entscheidung, die wir treffen, scheiden zahllose andere Möglichkeiten aus – jene, für die wir uns nicht entschieden haben. Aber theoretisch, und in einer Parallelwelt, existieren sie eben doch.

Gar nicht so schlecht

In diesen Paralleluniversen könnte ich die besseren und die schlechteren Versionen meiner selbst besuchen und gucken, was sonst noch hätte sein können.

Und dann schaue ich mir die Realität, in der ich lebe, wieder an. Ich höre, was die partylustigen Freunde von damals heute so treiben und womit sie sich heute beschäftigen: Babys, Alkoholprobleme oder Sinnkrisen. Und dann denke ich, dass ich vielleicht doch nicht die schlechteste aller Entscheidungen getroffen habe. Wissen werde ich es allerdings erst, wenn Parallelweltreisen möglich sein werden.