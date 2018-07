Alte Säcke und junges Gemüse

Frauen in meinem Alter lästern gern über gleichaltrige Männer, die eine junge Freundin haben: Ha! Die wollen ihre verlorene Jugend nachholen und angeben vor anderen alten Säcken. Und sowieso, Männer haben einfach Angst vor starken Frauen.

Im Einzelfall mag das stimmen, aber generell? Nun, ich weiss es nicht. Darum hab ich einfach einen gefragt. Guy ist 56, geschieden und hat erwachsene Kinder. Seit zwei Jahren ist er mit Francesca (31) liiert.

Guy, hast du gezielt eine jüngere Freundin gesucht?

Nein, nein, nichts solches. Wir trafen uns an einer Veranstaltung, und es war Liebe auf den ersten Blick. Von beiden Seiten. Für mich spielt das Alter keine Rolle. Ich hatte auch schon eine Freundin, die viel älter war als ich.

Bist du stolz darauf, eine jüngere Frau an deiner Seite zu haben?

Vom Verhalten und von meinem Lebensstil her könnte man manchmal glauben, ich sei der Jüngere. Sie ist sehr bürgerlich, strukturiert und führt ein Leben in geordneten Bahnen. Ich bin eher unkonventionell, spontan, chaotisch. Der Altersunterschied ist nie ein Thema, es fiel uns auf, dass es einen gibt, als ich ihren Vater kennen lernte. Er ist nur acht Jahre älter als ich.

Und dir wurde bewusst, dass du näher bei ihm als bei ihr bist?

Das war eine merkwürdige Situation. Er kam mir vor wie ein alter Mann.

Was hast du Francesca zu bieten? Bist du reich?

Ich habe kein Geld, Geld ist mir egal. Was sicher ein Punkt ist: Wenn Francesca Probleme hat, habe ich Zeit. Ich kümmere mich um sie, alles andere ist dann nicht wichtig. Wenn ich einen Geschäftstermin habe, kann ich den absagen. Ihre Probleme kann man nicht absagen.

Warst du für deine gleichaltrige Ex-Frau auch so vorbehaltlos verfügbar?

Vielleicht zu wenig. Sie ist immer noch wichtig, wir haben Kinder und sind somit bis an unser Lebensende aneinandergebunden. Wir kommen blendend miteinander aus, darüber bin ich sehr froh.

Was sagt sie zu deiner jungen Freundin?

Sie grinste, als sie es erfuhr.

Und wie reagierte das übrige Umfeld?

Meine Tochter war am Anfang irritiert, aber jetzt ist es okay. Andere reagierten lustigerweise weniger wegen des Altersunterschieds, sondern eher wegen unserer unterschiedlichen Art.

Eures unterschiedlichen Stylings?

Es kam schon vor, dass wir an eine Veranstaltung gehen wollten und Francesca fand, hey Dicker, so nicht! Jetzt gehen wir zuerst anständige Kleider kaufen.

Wer hat bezahlt?

Sie. Ich hatte keine Kreditkarte dabei. Und meine Jacke gab sie grad der Verkäuferin zum Entsorgen. Ich lege halt einfach nicht so Wert auf Mode.

Was hat Francesca dir zu bieten ausser ihrer Jugend?

Auseinandersetzungen, das liebe ich! Neben allen Gemeinsamkeiten gibt es Dinge, über die wir vortrefflich streiten können. Ich streite extrem gern auf einem intellektuell hohen Niveau. Da kann sie mithalten. Sie ist sehr gebildet.

Was ist einfacher, die Beziehung zu einer jüngeren oder einer älteren Freundin?

Einfach ist es nie! Es hängt mehr von meinem eigenen Alter ab. Je älter ich werde, desto einfacher wird es für mich in einer Beziehung. Das liegt an meiner persönlichen Entwicklung, daran, dass ich die Dinge je länger, je mehr mit einer gewissen Gelassenheit angehe. Ich bin in einem Alter, in dem ich mich innerlich nicht mehr gross verändere, das ist der Punkt. Und offensichtlich ist die Form, wie ich lebe, eine Form, die Francesca spannend findet. Und wenn du schon gefragt hast, was ich ihr zu bieten habe, darf man das Sexuelle nicht vergessen. Francesca findet, sie habe noch nie so guten Sex gehabt in ihrem Leben wie mit mir.

Woran liegt das?

Ich muss mir nichts mehr beweisen, ich kann mir Zeit nehmen, ich kann es geniessen und sie damit auch.

Macht Francesca keine Bemerkungen über faltige Haut oder graue Haare?

Nie. Ich bin sportlich sehr aktiv.

Wie wichtig ist dir ihr junger Körper?

Francesca hat zwei Kinder, das sieht man ihrem Körper an. Ihre Unzufriedenheit deswegen macht sie immer wieder zum Thema. Ich sage ihr dann, was ich denke: dass sie die schönste Frau des Universums ist.

In Kontaktanzeigen suchen Männer ganz selbstverständlich Frauen, die deutlich jünger sind als sie selber. Hast du eine Erklärung dafür?

Vielleicht gehört das zum sozialen Renommee? Ich weiss auch nicht.

Haben Männer in deinem Alter einfach Angst vor starken Frauen?

Bullshit! Damit konstruieren Frauen eine Entschuldigung. Was heisst das? Dass Männer schwach sind? Das ist eine sexistische Aussage. Ich habe doch keine Angst vor starken Frauen. Im Gegenteil, ich habe Angst vor schwachen Frauen. Das ist auch eine Art, Druck auszuüben. Und es ist doch so: Gleichaltrige Paare haben auch ihre Probleme. Hinter der Fassade haben wohl alle Paare irgendwelche Probleme. Ganz unabhängig vom Alter.

