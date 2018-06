Frühstück in Milano

Vernunft ist eine Spassbremse. Definitiv. Das wurde mir wieder einmal bewusst, als ein Bekannter erzählte, er habe am Sonntag im Mittelmeer gebadet. Einfach so. Ruedi, so heisst er, stellte erfreut fest, dass zwei Tage lang keine geschäftlichen Besprechungen anstanden – eine Ausnahme bei ihm –, und die Freundin war auch nicht im Haus. Also packte er Badehose und Hund ins Auto und fuhr an die ligurische Küste. Dort mietete er ein Zimmer in einem schicken Hotel und ging an den Strand.

Das erste Hindernis

Cool. Sollte man öfter. Einfach spontan. Einfach unvernünftig. Einfach zum Smartphone greifen ist verboten, sonst ist das Unternehmen zum Scheitern verurteilt, weil das dann so klingen würde:

Er: Am Gotthard ist 20 Kilometer Stau!

Sie: Gehen wir halt in den Schwarzwald.

Er: Es ist Samstag, weisst du, wie viele Einkaufstouristen die Grenze blockieren?

Sie: Ich war schon lange nicht mehr in Genf.

Er: Ist langweilig.

Sie: Also gut, gehen wir halt ins Niederdorf eine Pizza essen, dort fühle ich mich auch immer wie im Ausland.

Er: Eben. Hat nur Touristen. Weisst du was, ich kaufe eine Flasche Wein, koche uns was Schönes, und wir machen es uns auf dem Balkon gemütlich.

Sie: Ich liebe dich.

Das wars. Aus die Maus, ciao Prosecco am Meer. Wir sind vernünftig geworden, pragmatisch. Als Erwachsener beherrscht man seine Impulse und ist sich der Gefahren bewusst, die spontane Abenteuer mit sich bringen könnten: Wegelagerer, teure Mautgebühren, Lebensmittelknappheit in Italien, und ein Zimmer nehmen, ohne vorher Tripadvisor zu konsultieren, kommt schon gar nicht infrage.

Café Milano oder Milano Centrale

1980 oder so sass ich an einem trüben Feiertagsnachmittag mit einer Freundin in einem stieren Café und langweilte mich.

Daniela: Wir könnten einfach den nächsten Zug nach Mailand nehmen.

Ich: Gehen wir rüber zum Bahnhof und schauen, wann einer fährt.

Das wars dann. Ein paar Stunden später hatten wir das Nötigste für eine Nacht gepackt, ihre Mutter um 300 Franken angepumpt (meine kam nicht infrage, die Gefahr war zu gross, dass sie spontan mitgekommen wäre) und sassen im Nachtzug nach Milano Centrale. Meinen Eltern hatte ich einen Zettel auf den Küchentisch gelegt und versucht, meinen Freund Massimo anzurufen. Bei ihm war aber keiner zu Hause, Telefonbeantworter gab es noch nicht. Am Bahnhof rannten wir an ein paar Kollegen vorbei, denen wir fröhlich «andiamo a Milano» zuriefen und die wir baten, Massimo Bescheid zu sagen.

Aus unerfindlichen Gründen interpretierten sie das so, dass wir auf dem Weg ins Café Milano seien, wo die Jugend sich damals traf. Worauf Massimo mich dort zwei Tage lang suchte, weil bei mir zu Hause niemand das Telefon abnahm. Vermutlich waren meine Eltern spontan in den Schwarzwald gefahren. Item, über meinem Liebesleben entlud sich nach meiner Rückkehr ein heftiges Gewitter, das sich aber bald wieder verzog.

300 Franken sind es wert

In Mailand herrschte prächtiges Vorfrühlingswetter, Daniela und ich hausten in einem schäbigen Billigzimmer und lernten in einer Bar ein paar andere Jugendliche kennen, die uns in die angesagten Clubs schleppten. Dort scheiterten wir an den Türstehern, bis wir in einer lausigen Quartierdisco gnädig erhört wurden. Bei Coca-Cola und Chinotto (ich mochte bis weit nach zwanzig keinen Alkohol und war auf chalti Schoggi abonniert) feierten wir bis Feierabend, was damals zwei Uhr morgens hiess. Es war grossartig.

Und ja, es kann sein, dass spontane Ausflüge im Gotthardstau enden oder in einer Streikwelle in Paris. Daniela und ich mussten die 300 Franken von unseren Lehrlingslöhnen abstottern, und Ruedi bekam eine Busse von 300 Euro, weil an italienischen Stränden Hunde offenbar verboten sind. Was ich 1980 Vernünftiges tat, weiss ich nicht mehr, aber der Spontantrip nach Mailand ist unvergessen.

Song zum Thema: Antonello Venditti, «Bomba o non bomba», 1978. Quelle: Youtube