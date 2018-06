Das Herz ist ein sturer Bock. Es macht, was es will, wenn man sich kurz umdreht, stösst es einen um. Kontrolle hat nur, wer bereit ist, es zu kastrieren. Zu diesem Schluss kam ich bei meinem letzten Treffen mit Tina. Mitte zwanzig traf Tina den Mann, mit dem sie heute noch zusammen ist. Mitte dreissig begann ihre Ehe erste Verfallserscheinungen zu zeigen, doch dann überlebten die beiden einen schweren Unfall – danach war alles anders. Es schweisste sie zusammen. Jetzt ist Tina Mitte vierzig, und ich dachte immer: Diese Ehe ist für immer. Doch dann gestand sie mir eben, sie sei froh, dass Lars jetzt seinen Abschluss mache und er nicht mehr ihr Schüler sei. «Wer ist Lars?», fragte ich.

«Habe ich dir nie davon erzählt? Das ist der Schüler, in den ich mich verliebt habe. Seit zwei Jahren oder so geht das jetzt schon.» Mit meiner rechten Hand schob ich meine Kinnlade wieder an ihren angestammten Platz, mit meiner Linken hob ich den Drink an die Lippen und nahm einen kräftigen Schluck. Nein, davon hatte mir Tina nie erzählt. Und als ich ihr vor drei Jahren von meinem Plan berichtet hatte, ein Buch übers Fremdgehen zu schreiben, hatte sie noch gesagt: «Fremdgehen? Interessiert dich das echt?»

Eheprobleme trotz edler Zurückhaltung

Damals hatte ich ihr diese Bemerkung ein bisschen übelgenommen. Dann fragte ich mich, ob sie tatsächlich noch nie mit dem Thema in Berührung gekommen war. Dann schrieb ich das Buch trotzdem, weshalb ich ihr jetzt einiges erzählen kann übers Fremdgehen. Und vor allem auch übers Nicht-Fremdgehen, zumindest nicht mit dem Körper, dafür mit dem Herzen.

Zunächst musste ich aber dieses neue Stück Information verdauen. Wie kann man sich in einen dreissig Jahre jüngeren Mann verlieben? Eine Affäre haben, ja. Aber meine Erfahrungen mit viel jüngeren Liebhabern endeten alle ziemlich schnell in Langeweile meinerseits. Vielleicht ist es anders, wenn die Sache platonisch bleibt, wie bei Tina. Niemand wusste davon. Nicht der angehimmelte Lars, noch weniger der Gatte. Und ich auch nicht. Doch ihre edle Zurückhaltung hatte wenig genützt, ihrer Ehe war ihr kleines Geheimnis nicht gut bekommen, gestand sie mir. Sie lebten aneinander vorbei, und er nerve sie nur noch. Gleichzeitig habe sie ein schlechtes Gewissen deswegen, denn sie liebe ihn doch.

Was tun?

Ich kenne das Muster. Ich habe für mein Buch mit vielen Frauen gesprochen, die nicht körperlich, aber mit dem Herzen fremdgegangen waren. Was oft auf dasselbe hinausläuft, nämlich auf eine Zerrüttung der Beziehung. Denn man pflegt die Gefühle insgeheim, holt sie in unbeobachteten Momenten hervor, labt sich daran, will sie niemandem zeigen, wie Gollum mit seinem Schatz. Und weil es niemand weiss und auch nichts passiert, können sie wachsen, nehmen immer mehr Raum ein. Jemandem davon zu erzählen, würde das Konzept Realität in die Fantasie einbringen und den Zauber zerstören. Deshalb will man Distanz zum anderen. Aber mit der Distanz kommt irgendwann auch die Entfremdung.

Niemand kann wählen, in wen er sich verliebt. Aber man kann wählen, wie man handelt. Was hätte sie tun sollen? Die Klasse abgeben? Sich ihrem Herzen einfach verschliessen? Den Knaben verführen und hoffen, dass sich die Sache erledigt? Therapie? Oder, wie sie es versucht hat, die Sache einfach aussitzen? Nun ist Lars zumindest nicht mehr ihr Schüler. Ich hoffe, dass ihr Herz sich jetzt beruhigt – und sie sich klar wird, was sie wirklich will.