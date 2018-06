Loblied des Grübelns

Neulich in der Bar am Ende der Strasse. Ich las ein Buch mit dem Titel «Miese Stimmung – eine Streitschrift gegen positives Denken». Beim Kapitel «Lob des Irrtums» stand ich auf und ging zur Jukebox. Wenn ich mich für ein Lied entscheiden müsste, das mein zeitweiliges Befinden am schönsten intonierte, wäre es «By the Time I Get to Phoenix», gesungen von Glen Campbell. Man könnte es – etwas schlicht – als bittersüss beschreiben.



Leider fehlte dieser Titel in der Jukebox. Also drückte ich «Too Many Birds» von Bill Callahan und setzte mich zurück auf meinen Hocker. Dort tat ich, wozu Bars erfunden wurden: Ich grübelte still in mich hinein. Irgendwann fragte mich der Barkeeper: «Noch eins, Frank?»

Wir grübeln nicht mehr

Vielleicht ist es Ihnen auch schon aufgefallen: Grübler sind weitgehend aus dem Stadtbild verschwunden. Öffentlich Grübelnde müssen sich schiefe Blicke gefallen lassen. Es wunderte mich nicht, wenn schon mal die Polizei gerufen würde. «Starbucks lässt Grübler aus Filiale entfernen.» Auch für gepflegte Melancholie ist kaum mehr Platz in unserer Mitte. Stattdessen: selbstoptimierte Leute, wo man hinsieht – im Café, bei der Arbeit, auf dem Fahrrad. Im Ernst: Wann haben Sie zum letzten Mal einen in sich versunkenen Menschen gesehen? Es muss vor der Erfindung des Smartphones gewesen sein! Zu einer Zeit, als man noch Backpfeife rauchte, Schallplatten hörte, über Feldwege spazierte oder sich französische Filme im Kino ansah.

Der medial vernetzte Mensch grübelt nicht mehr, er stellt nur noch fest und sammelt Likes. Er fürchtet sich vor tiefen Gedanken und tut alles, um ihnen zu entkommen. Und ist er einmal auf sich allein gestellt, postet er seine Einsamkeit auf Instagram. Kein Wunder geht es mit der Welt bergab: Wir halten uns selbst nicht mehr aus.

«Alles in Ordnung, Frank?

«Was?»

Der Zirkus hatte mich verlassen

Ich war etwa sechs Jahre alt, als mich das «By the Time I Get to Phoenix»-Gefühl zum ersten Mal überkam. Ah, diese Wehmut, ah, dieser Weltschmerz! Ich stand alleine auf dem Kiesplatz unseres Dorfes, auf dem sich am Morgen noch das Zelt des Circus Royal befunden hatte. Seit einer Woche hatte die muntere Truppe bei uns Halt gemacht, gestern hatte ich mit den Eltern eine Vorstellung besucht. Nun war ich auf dem Weg von der Schule nach Hause und hoffte, zwischen den Wohnwagen und Ställen noch etwas Zirkusluft zu schnuppern. Doch da war nichts mehr. Dort, wo sich gestern die Manege befunden hatte, war nur noch ein kreisrunder Schimmer aus Sägemehl zu sehen, über dem der Geruch von Löwenkot und Elefantenpisse schwebte.

Ich begann zu grübeln: Der Zirkus hatte nicht nur unser Dorf verlassen – er hatte auch mich verlassen. Ich nahm einen tiefen Atemzug und wunderte mich, woher die Leere kam, die mich plötzlich erfüllte. Es dauerte ein paar Jahre, bis ich merkte, dass sie zum Leben gehört wie Emmanuelle Riva zum französischen Film. Und dass sie kommt und geht und kommt und geht wie der Zirkus.

«Noch ein Bier, bitte!»

Frank Heer ist Kultur-Redaktor und Autor bei der Frauenzeitschrift «annabelle».