Wie man verlieren lernt

Wer Familie hat, der tut vieles, was er sich als kinderloser Mensch niemals hätte vorstellen können. Er beschäftigt sich jahrelang mit der Konsistenz menschlicher Exkremente, näher als ihm lieb sein kann. Er rennt mitten in der Nacht mit einem fiebernden Kind zum Notfallarzt. Und er spielt Gesellschaftsspiele.

Ich brauchte eine Weile, bis ich daran Gefallen finden konnte. Als Kind spielte ich oft mit meinen Geschwistern und Erwachsenen Gesellschaftsspiele. Aber irgendwann fühlt man sich dafür zu alt oder zu cool. Vielleicht weil solche Spiele daran erinnern, wie langweilig einem als Kind werden konnte. Lange erschien mir der blosse Gedanken daran als mentale Folter. Aber von all den Dingen, die zu tun ich mir nie hätte vorstellen können, bevor ich Kinder bekam, gehören Gesellschaftsspiele zu der angenehmeren Sorte. Oder könnten dazu gehören.

Kinder sind als Gegner naturgemäss lange nicht besonders ernst zu nehmen. Man weicht also auf Spiele aus, bei denen das keine Rolle spielt. Uno gehört deshalb zu den beliebtesten Familienspielen, der Zufall spielt die Hauptrolle, gewinnen oder verlieren ist unwichtig, Hauptsache, das Gemeinsame zählt. Nicht erstaunlich also, dass Uno zu den langweiligsten Spielen überhaupt gehört. Man will ja schliesslich gewinnen, am besten gegen einen ebenbürtigen Gegner. Hier ist Memory die erste Wahl, denn das Kindergedächtnis funktioniert für dieses Spiel schnell genauso gut, wie das eines Erwachsenen. Aber wirklich lustig wird es erst, wenn die Kinder auch komplexere Spiele besser beherrschen. Oder wirklich lustig fand ich es bis vor kurzem.



Wachsende Synapsen versus schrumpfendes Gehirn

Mit meiner Tochter spiele ich seit Jahren regelmässig Spiele wie Set, oder dreidimensionales Vier-Gewinnt; Spiele, bei denen man räumlich denken und schnell kombinieren muss. Als wir mit dieser kleinen Tradition begannen, hielten sich Siege und Niederlagen etwa die Waage. Nur seit etwa eineinhalb Jahren hat sich das geändert. Wo ich sie früher mit Leichtigkeit dominierte, zerstört sie mich heute nur noch. Es ist, als könnte ich ihren Synapsen beim Wachsen zusehen – eine beängstigende Vorstellung, nur übertroffen vom Gedanken, dass mein eigenes Gehirn elendiglich schrumpft. Ich tröste mich mit dem Gedanken, dass ein erwachsenes Gehirn dafür effizienter arbeitet.

Natürlich kostet die Tochter ihre Siegesserie aus – und das soll sie auch. Ich tröste mich mit den wenigen Gelegenheiten, wenn ich besonders frisch und sie müde ist und es mir doch gelingt, sie zu schlagen. Verlieren fällt wohl niemandem besonders leicht, besonders nicht gegen Geschwister oder den Partner. Man kennt die Dramen in Jassrunden, wenn Pärchen gegeneinander antreten und das in entnervenden Beziehungskrisen endet. Kein schönes Bild. Erstaunlicherweise ist es einfacher, gegen das eigene Kind zu verlieren, auch wenn die Metaphorik dieses Bildes schmerzhaft ist. Älter werden heisst, verlieren lernen. Vielleicht ist das der Preis für beglückende gemeinsame Erfahrungen. Aber so lernt man es wenigstens mit Gewinn.