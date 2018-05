Wutbrüder im Geiste

Als «Falling Down» vor 25 Jahren in die Kinos kam, war ich knapp zwanzig Jahre alt und begeistert vom Film. Michael Douglas spielt darin seine Paraderolle. Wie immer ein eigentlicher Widerling, zerrissen von inneren Konflikten – dem man trotzdem gern zusieht. Vielleicht deswegen: Man kennt die Gefühlslage, leidet mit. In der Eröffnungsszene sehen wir Douglas im Stau sitzen, ein Mann mit Aktentasche, Bürstenhaarschnitt und weissem Hemd. Es ist heiss, der Verkehr bewegt sich nicht, überall Baustellen, Chaos, Polizei, alles prasselt auf ihn ein, der Stress verdichtet sich zu einer fast physischen Präsenz. Kurz vor der Panikattacke stösst der Mann die Autotür auf und lässt sein Auto zurück. «Nach Hause» wolle er, sagt er, auf seinem Nummernschild steht «D-Fens». Der einzige Name, den die Figur bekommt.

Zu Fuss zieht er los, quer durch Los Angeles, ein nicht ungefährlicher Trip. Auf seinem Weg zu Frau und Kind, die sich von ihm getrennt haben, kommt es zu Konfrontationen mit einer Latino-Gang, Angestellten einer Fast-Food-Kette, die ihm kein Frühstück mehr servieren wollen, einem koreanischen Ladenbesitzer und einem Neonazi. Es ist eine Geschichte von Ausbruch, aber auch Selbstjustiz; von jemandem, der ein für allemal genug hat und sich nichts mehr gefallen lassen will.



Eröffnungs-Szene von «Falling Down». (Quelle: Youtube)

Heute bin ich selber im Alter von D-Fens und höre vermehrt Leute in meinem Umfeld sagen: Je älter ich werde, desto mehr verstehe ich diese Figur. Was sie damit meinen, ist die universelle Erfahrung von Machtlosigkeit, der Kastration individueller Hoffnungen und Wünsche durch die Gesellschaft, Angehörige oder eine simple Midlife-Crisis

Es geht um das Gefühl, diese Welt und die Gesellschaft nicht mehr zu verstehen, wertlos und überflüssig zu sein. Das kennen wir natürlich alle, zumindest im Ansatz. Nur dass D-Fens nicht zum Helden taugt, im Gegenteil. «Also ich bin der Bad Guy?», dämmert es ihm während des Showdowns mit dem Polizeibeamten, der ihn zu stoppen versucht. Und ja, das ist er – aber wieso ist seine Gefühlslage trotzdem so nachvollziehbar?



Fast-Food-Restaurant-Szene in «Falling Down». (Quelle: Youtube)

Tatsächlich gilt «Falling Down» heute als perfekte Darstellung eines Wutbürgers, der sich trotz seiner Privilegien als Opfer fühlt. In «LA Weekly» analysiert eine Kritikerin den Film zu seinem 25-Jahr-Jubiläum denn auch als Abhandlung über die Angst der weissen Mittelschicht vor dem Verlust ihrer Privilegien. Also jene Gefühlslage, die im Westen den Erfolg disruptiver Parteien und Personen von AfD bis Donald Trump befeuert. Das mag stimmig sein, ist aber vielleicht auch zu kurz gegriffen.

Tatsächlich identifizierte ich mich 1993 als Zwanzigjährige mit Douglas Figur viel mehr als heute, obschon ich von Alter und Lebenssituation her der Figur heute näher bin. Damals faszinierte mich vor allem D-Fens’ Radikalität, mit der er sich gegen seine Ohnmacht wehrt, die mir nur allzu bekannt vorkam. Etwa die Szene im Fast-Food-Restaurant. Er möchte frühstücken, doch Frühstück wird nur bis elf Uhr serviert und es ist bereits eine Minute nach elf. Er fragt höflich erst die Mitarbeiterin, dann den Manager, ob er nicht doch Frühstück bekommen könnte. Beide lehnen scheissfreundlich ab: Man könne leider nichts tun. Schliesslich zieht D-Fens seelenruhig seine halb automatische Waffe und siehe da, er bekommt sein Frühstück prompt.

Radikalität versus Verständnis

Wie gut kannte ich ähnliche Situationen: Buschauffeure, die einen wegen ein paar Sekunden stehen lassen, um ihre kleine Macht zu demonstrieren, Beamte, die schulterzuckend behaupten, sie könnten «nichts tun», Lehrer, die einen ungerecht behandeln. Ich fühlte mich ohnmächtig und wünschte mir, ihnen meinen Willen aufzwingen zu können.

Heute ist es ganz anders. Vielleicht bin ich geduldiger geworden oder habe einfach gelernt, mich ins Unvermeidliche zu fügen. Vielleicht weiss ich einfach besser, wie komplex Probleme sein können und wie beschränkt oft die eigene Perspektive. Vielleicht hatte ich auch einfach nur Glück und gehöre zu den Privilegierten.

Doch Figuren wie D-Fens scheint es mehr denn je zu geben. Statt in einem Auto im Stau zu sitzen, hocken sie vor ihren Computern und hacken ihre Wut, ihre White Rage in die Tastatur – es sind D-Fens’ Wutbrüder im Geist und ihre Wut ist real. Doch selbst wenn sie dafür nachvollziehbare Gründe haben und die Vorstellung, mal richtig auszurasten, reizvoll erscheint: Wir Erwachsenen sollten gelernt haben, dass das letztlich in die Katastrophe führt.