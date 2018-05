DJ Bobo und peinliche Verwandte

Eigentlich wollte ich etwas Nettes über DJ Bobo und seinen Song «Yaa Yee» schreiben. Dummerweise habe ich mir das Stück zuerst angehört. Nun. Es ist so: Ich mag DJ Bobo, so als Person. Er ist sympathisch, hat eine bemerkenswerte Karriere hingelegt und besitzt eine schöne weisse Villa am Vierwaldstättersee. Ich habe nicht einmal eine schäbige Gartenlaube an der Limmat, also hat Bobo etwas richtig gemacht, und seinen Erfolg gönne ich ihm.

Bemerkenswert finde ich seine Konzerte. Das sind richtige Partys für die ganze Familie, da tanzen die Eltern mit den Kindern, und der Grosspapi findets auch läss und schwingt das Sulzer-Hüftgelenk, dass es eine wahre Freude ist. Wo sonst gibt es denn noch so etwas?

Italienische Discoruinen

In Italien und Frankreich ging man in den 80er- und 90er-Jahren mit grosser Selbstverständlichkeit als Familie am Wochenende aus. In Discos mit mehreren Dancefloors: Hitparade für die Jugend, Oldies-Klassiker für die Eltern und folkloristisch angehauchter Pärchentanz für die Grosseltern. Dazwischen kleine Bars, Terrassen und eine Pizzeria für den Hunger zwischendurch. Man ging zusammen hin und meistens zusammen heim und checkte zwischendurch kurz, ob sich der Zustand aller Angehörigen noch im gesellschaftlich akzeptablen Rahmen hielt.

Aus und vorbei. Die Ruinen der italienischen Grossraumdiscos sind zu skurrilen Fotosujets verkommen, die Familien-Discothèque in Strassburg gibts nicht mehr, und sogar das legendäre Macumba in Saint-Julien-en-Genevois schloss im Februar 2015 nach 38 Jahren Aktivdienst seine Tore für immer.

Heute sind Tanzaktivitäten streng getrennt. Nach Musikstil: House, Hip-Hop, R’n’B und weiss der Teufel. Und nach Generationen sowieso: U-18, Ü-18, Ü-30, Ü-40, U-Scheintod. Und ja nicht mischen! Grosser Gott! Als Ü-50 nervt man sich sowieso über die jungen Tölpel, die einen anrempeln, und als Grünschnabel über diese angegrauten Schikanen, die den direkten Weg zur Bar versperren.

Familiensache

Getanzt über Generationengrenzen hinweg wird allenfalls noch an runden Geburtstagen und Hochzeiten. Was auch nicht immer allen passt. An der Party zu einem Fünfzigsten etwa sassen die Familien-Teenies sauertöpfisch an einem Tisch beisammen und lästerten.

Ich so: «Tanzeder nöd?»

Nichte: «Sicher nöd! Das ist so peinlich!»

Ich: «Brauchst dich nicht zu genieren, wir sind unter uns.»

Nichte: «Nicht ich! Die!!» – und zeigte empört auf die Bühne.

Dort schwang ihre Gotte grad gekonnt die Hüften, und daneben gab ihr Vater im verschwitzten Hemd eine beeindruckende Interpretation von John Travolta zum Besten.

Ich: «Was? Die tanzen.»

Nichte: «Ja, aber doch nicht so! In dem Alter!»

Na ja. So klingt «Yaa Yee». Quelle: Youtube

Teenager sind mitunter etwas humorlos. An DJ-Bobo-Konzerten tauen sie jedoch auf, das konnte ich – natürlich beruflich bedingt – mit eigenen Augen sehen. Von der Musik kann man halten, was man will, Tatsache ist: Bobo verbindet Generationen. Plötzlich singt auch das von den Erziehungsberechtigten zwangsverpflichtete Jungvolk lauthals «Chihuahua!», das Mami wirft vor Freude die Arme in die Luft, und Papi schwenkt das Bier im Takt. Respekt, das ist eine beachtliche Leistung.

DJ Bobo alias Herr Baumann wurde im Januar 50. Ich habe den Verdacht, dass er seine gigantischen Shows sowieso nur macht, weil er und seine Frau Nancy (47) gerne tanzen und es für Leute in diesem Alter einfach keine gescheiten Discos mehr gibt. Die Kinder Jamiro (15) und Kayley (11) stellen sie einfach vorne ins Publikum, das spart grad noch den Babysitter. Im Januar 2019 gehen die Baumanns wieder auf Tournee. Vielleicht leiht mir jemand ein paar Kinder plus eine Grossmutter, ich möchte auch wieder mal so richtig peinlich tanzen.

Song zum Thema: