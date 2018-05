Falsche Freunde

Der Philosoph Immanuel Kant hat Schönheit irgendwo als «interesseloses Wohlgefallen» definiert. Im Proseminar kauten wir damals endlos an dieser Definition herum, weil sie irgendwie nicht aufgeht. Entweder etwas gefällt, dann interessiert es auch, oder dann eben nicht. Ähnlich ist es mit der Freundschaft. Freundschaft ist eine Art «interesseloses Wohlgefallen» am anderen Menschen. Man mag den anderen, vielleicht ist es sogar eine Art Liebe; man kümmert sich um den anderen, aber grenzt sich auch davon ab. Wir sind den Freunden verpflichtet, aber nicht so sehr.

Die meisten Menschen schliessen ihre Freundschaften in jungen Jahren. Die Biografien verlaufen parallel, man besucht zusammen die Schule, studiert zusammen, verbringt zusammen die Freizeit. Hat man bereits einen Beruf und eine Familie und einen Freundeskreis, wird es schwieriger, Gleichgesinnte zu finden, die überhaupt die Kapazität, geschweige denn ein Interesse an neuen Freundschaften haben.

So ging es mir nach meiner Trennung: Ich hatte die vorhergehenden zehn Jahre in meine Familie und in Arbeit investiert. Der gemeinsame Freundeskreis blieb meinem Ex treu, also musste ich von vorne anfangen. Viele Bemühungen um neue Freundschaften versandeten oder endeten in Sackgassen. Nachfolgend die Gründe, warum:

Immer nur das Eine

Es fängt meistens gut an: Das gegenseitige Interesse ist da, der andere meldet sich regelmässig, man führt gute Gespräche. Also verbringt man einen Lunch oder ein Feierabendbier zusammen und redet über Gott und die Welt. Aber jedes Mal wird der Abschied peinlicher und die Absicht klarer, dass sein eigentliches Interesse ein sexuelles ist.

Sobald dieses Faktum etabliert ist, kann man die Hoffnung auf Freundschaft meist das Klo hinunter spülen. Das soll nicht heissen, dass jedes sexuelle Interesse gleich die Freundschaft kaputt macht. Mit vielen meiner männlichen Freunde gab es irgendwann den Moment, als es diese Frage zu klären galt – und einige meiner besten Freundschaften haben mein «Nein» überlebt. Aber dazu muss sich bereits Zuneigung etabliert haben, die eine solche Zurückweisung überlebt.

Die Loghorröh-Freundin

Man lernt jemanden kennen, trifft sich regelmässig, redet über Gott und die Welt. Bis man eines Tages ein seltsames Ungleichgewicht feststellt. Manche Menschen können nur über sich und ihre Probleme reden. Sobald der Wein entkorkt ist, setzt das Gegenüber zur Rede an und setzt nur ab, um das Glas an die Lippen zu setzen. Die zentralen Themen sind: das eigene Leben, die eigene Familie, die eigenen Probleme, welche mit ermüdender Ausdauer vor einem plattgewalzt werden – ohne dass man auch nur eine einzige Frage stellen würde.

Die Unplanbaren

Befindet man sich in der sogenannten Rushhour des Lebens, ist das Zeitmanagement für Freundschaften manchmal schwierig, insbesondere wenn sie noch frisch und neu sind. Denn ohne gemeinsam verbrachte Zeit und ohne Regelmässigkeit wird nie eine Freundschaft entstehen. Nun gibt es aber Leute, mit denen ist eine Planung notorisch schwierig. Entweder sie geben einem Termine in vier Wochen für zwei Stunden, oder sie sagen die Termine im letzten Moment ab. Oder sie planen immer so, dass man sich ihrem Zeitplan anschliessen muss – aber umgekehrt klappt es nie.

Die Eindimensionalen

Mit neuen Hobbys findet man oft auch neue Freunde. Nur haben diese Freundschaften oft den Makel, dass man nur über das gemeinsame neue Hobby, vielleicht noch ein bisschen über Arbeit, Familie und gesundheitliche Beschwerden spricht – was ziemlich langweilig ist. Meistens gehen diese Freundschaften spätestens dann auseinander, wenn das Hobby an Bedeutung verliert.