Aufforderung zum Bierduell

Bier ist ein ganz besonderer Saft – sehr lecker und gesund, das schreibt zumindest die Grazia. Man sollte einfach Mass halten – was nicht sehr überraschend kommt. Wenn einen die Jahre etwas lehren, dann dass Mass halten immer eine gute, aber manchmal schwierig umzusetzende Idee ist.

Aber auch Erwachsene können nicht immer Mass halten. Zum Beispiel jener gar nicht mehr so junge Mann, der in den vergangenen Tagen als Bierschütter zu medialem Ruhm kam. Dies deshalb, weil er vergangenes Jahr nach einem Fussballspiel, erzürnt über die Politik des SP-Mannes Fehr, selbigem in einer von linken Fussballfans frequentierten Bar ein Mass Bier über den Kopf kippte. Das wollte der Politiker nicht auf sich sitzen lassen und setzte die Polizei auf den Bierschütter an. Eine Entschuldigung wollte der Politiker vom Bierschütter. Allerdings beauftragte er nicht die dafür zuständige Stapo, sondern die Einheit, die ihm untersteht. Darüber schrieben dann wieder die Medien, weil das Amtsmissbrauch sei und der Fehr sich aufführe wie eine beleidigte Leberwurst – schliesslich müsse man als Politiker eben damit rechnen.

Ungefragt verabreichte Bierkur

Bei Grazia habe ich gelesen, dass auch die äusserliche Anwendung von Bier gesund sei, als Kur fürs Haupthaar verhelfe es feinen Haaren zu mehr Kraft. Herr Fehrs Haarpracht würde eine solche Behandlung sicher verdanken, aber solche Haarkuren sind nicht jedermanns Geschmack; schon gar nicht, wenn sie einem unfreiwillig und vor feindseligem Publikum verpasst werden.

Ich habe in dieser Geschichte vor allem zwei Fragen: Wie soll man denn eigentlich als Politiker auf eine solch ungefragt verabreichte Bierkur reagieren? Denn machen wir uns nichts vor: So salopp manche Journalisten behaupten, dies sei doch eine Lappalie: Das stimmt nicht. Es ist ein krasser Affront.

Die männliche Antwort darauf wäre ein Faustkampf gewesen – aber man kann sich vorstellen, was ein solcher mit der Reputation des Politikers angestellt hätte. Ausserdem bin ich nicht sicher, ob Herr Fehr in dieser Disziplin punkten könnte. Eine andere Möglichkeit ist, den inneren Gandhi einzuschalten, die Tätlichkeit stoisch zu ertragen und gar nichts tun. Aber würde man damit nicht eigentlich zugeben, dass Bierschütten in der politischen Kultur der Schweiz einen angestammten Platz hat – man stelle sich vor, ein Neonazi würde Frau Sommaruga eine Cola über den Kopf kippen.

Das Mittel der Wahl zur Ehrrettung

Und damit kommen wir zu der zweiten Frage: Dieser Bierschütter ist kein Teenie, nicht einmal ein Twen, sondern ein erwachsener Mann. Ich dachte immer, mit Flüssigkeiten um sich zu spritzen, sei eine Spezialität von Dreijährigen. Der Bierschütter hat die dreissig schon überschritten, ein Alter, in dem man definitiv über solche Kindereien hinweg sein sollte.

Vielleicht würde man eine solche Bierschütt-Situation am besten mit einem formellen Duell lösen. Sie waren jahrhundertelang das Mittel der Wahl, um «Satisfaktion» zu erhalten, also die Ehre seines Standes wiederherzustellen. Und um die Ehre des Standes geht es hier ja auch irgendwie. Die Wahl der Waffen wäre auch schon klar: Um die stets virulenten Sicherheitsbedürfnissen unserer Gesellschaft zu befriedigen, kämen natürlich nur Wasserpistolen infrage. Aber gefüllt mit Bier. Das Haupthaar wirds danken.

