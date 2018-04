Die Regeln des Digitaldating

Da meine verehrten Leser anscheinend keine klaren Vorstellungen davon haben, was ein Date sein soll und wozu es gut ist, möchte ich die Definition einmal ganz genau darlegen. Beginnen muss ich wohl beim sogenannten Digitaldating. Dieses wird, wie hier fälschlich angenommen, nicht in der Absicht betrieben, sexuelle Kontakte herzustellen – ausser, es findet auf Tinder und ähnlichen Apps statt. Aber dann nennt man es international nicht Digitaldating, sondern Online-Dating oder schlicht tindern. Und Tinder-Dates sind Tinder-Dates und keine echten Dates.

Digitaldating aber wird im Gegensatz dazu ohne Ziel betrieben. Es dient allein zum Zeitvertreib und als Flirt-Maschinerie, die irgendwann zu einem echten Date führen kann, aber nicht muss. Es kann auch schlicht dazu dienen, sich gegenseitig in Erinnerung zu halten, etwa bis die Zeit für ein Wiedersehen reif ist. Oder wenn man eigentlich grade anderweitig versorgt ist, aber den Draht nicht abreissen lassen möchte.

Humor und Eloquenz sind gefragt

Digitaldating heisst so, weil man sich digital datet und nicht in echt. Es heisst nicht so, weil man sich digital anmacht, um sich dann zu treffen und zu vögeln. Dass sich zwei, die sich nur übers Digitaldating und nicht in echt kennen, in der Absicht treffen, den Geschlechtsakt durchzuziehen und das dann auch tun, habe ich noch nie gehört. Dazu ist Digitaldating eigentlich der falsche Weg. Wird es sicher auch geben, aber das sind dann ganz andere Milieus.

Digitaldating ist Fun, man braucht viel Humor und Eloquenz. Wer stumpf ist und nichts zu sagen oder zu senden hat, kann nicht mitmachen. Die meisten Digitaldater beabsichtigen beiderseits gar kein Treffen in real, sondern wollen gamen. Ich persönlich habe sehr viele Digitaldater in meinem Netzwerk, die ich fast alle sehr schätze, die sich unregelmässig und meistens auf ein bestimmtes, aktuelles Thema bezogen melden, und denen es trotz Flirtation nicht um ein Treffen geht. Es ist eine ganz besondere Virtualität, die man verstehen und mögen muss.

Mit vollkommen Wildfremden geht das nicht und kommt auch nie zustande. Man kennt den anderen vom Sehen, von weitem, Freund von Freunden oder durch seine Position in der Gesellschaft. Wenn mich jemand anchattet und nach zwei Sätzen fragt: Kann ich dich anrufen, das Tippen nervt? – dann ist Schluss, denn der hat das Prinzip Digitaldating nicht verstanden. Wer will denn telefonieren? Telefonieren kommt nach dem ersten Date und ist sehr intim. Digitaldating bedeutet aber nichts, ist unverbindlich und als Game zu verstehen.

Flirten auf dem Sofa

Die Regeln des digitalen Flirtings sind eigentlich bei uns in Europa allen so bekannt, als hätte es staatlich organisierte Schulungskurse gegeben. Diese Regeln werden normalerweise streng eingehalten. Digitaldating ist ein geistiges Flirttraining mit hohem Unterhaltungswert. Zudem ist Flirten ja etwas sehr Schönes und durch das digitale Zeitalter jetzt allgegenwärtig. Denn es ist atmosphärisch verlagert und muss nicht mehr Auge in Auge stattfinden. Das nimmt der Flirtation die unnötige Schwere, macht sie leicht und überall anwendbar. Man muss sich noch nicht mal vom Sofa oder aus seinem Bett erheben und kommt dennoch in den Genuss angenehmer Stimulation.

Warum alle Welt die Regeln des Digitaldating kennt und schätzt, diese aber ausgerechnet einigen Lesern dieses Blogs unbekannt sind, ist noch unerforscht. Ich kann nur sagen: ausprobieren!