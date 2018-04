Männerfeindlich? Also ich nicht!

Es ist etwas passiert. Ich hatte das perfekte Date mit einem echten Mann mit schönen Haaren. Er kam direkt nach dem letzten Post, machte alles richtig, als wolle er mich davor schützen, von meinen Ansprüchen auch nur einen Zentimeter abzuweichen, und verschwand.

Er hatte sich vor genau vier Wochen mit dem Date-Vorschlag gemeldet. Für die frühe Planung gibt es einen Punkt: Er lebt in einem fernen Land, war auf der Durchreise und blieb wegen mir eine Nacht. Noch mal einen Punkt wegen Zeitgeschenk, wir hatten das ja schon. Ich schlug die Kronenhalle vor, er war begeistert. Punkt für homogene Lebensvorstellungen. Er meldete sich zwei Wochen vorher und fragte mich noch mal, ob wir essen wollen an dem Tag. Ja, durfte ich dann sagen, ist doch schon ausgemacht. Punkt für das offene Zeigen rührender Unsicherheit eines übermässig Selbstsicheren.

Extrapunkt um Extrapunkt

Am Tag vor dem Date hatte ich nichts mehr gehört und war verunsichert, ob es klappt. Wir kennen uns schon sehr lange und stehen auch genauso lange aufeinander, aber so kumpelhaft nahe stehen wir uns auch nicht – und ein Date ist ein Date, und es gelten die internationalen Date-Regeln, die überall ausser in der Schweiz die Regeln sind, und ich würde mich auch bei ihm nicht melden.

Aber man muss doch als Frau wissen, ob man am nächsten Abend aufgetranst in der Kronenhalle auftauchen muss oder nicht, wir sind da ganz unspontan, so rief ich mittags in der Kronenhalle an und fragte, um wieviel Uhr denn der Tisch für Herrn XY sei. Und jetzt kommt endlich ein Punktabzug: es gab keinen Tisch auf XY! Und es gab auch nur noch einen letzten Tisch für 2, den reservierte ich, auf seinen Namen. Was dachte der, eigentlich ein Mann von Welt, dass man in Zürich einfach hingehen kann, wohin man will und wann man will?

Ich beschloss, ihm nichts von seinem Tisch zu sagen und ihn noch mal anrufen zu lassen – hihi! In derselben Sekunde kam seine Message: «Ich steige jetzt in den Flieger nach ZH, für wieviel Uhr soll ich reservieren?» Ich wollte schon fies antworten: «Um acht», und freute mich ob der Vorstellung, die Kronenhalle würde ihn fragen, wie viele Tische er denn für heute noch reservieren wolle, aber da tat er mir leid.

Der Rest ist schnell erzählt

Das ist die Stelle, in der es ums Erwachsenwerden geht. Ich antwortete: Ich kümmere mich, er freute sich, und als ich um halb 8 in die Bar kam, sass er da schon, sah super aus und sagte zu mir: «Du siehst super aus» – wieder ein Punkt. «Du aber auch», antwortete ich, und schon war die Stimmung gelöst.

Der Rest ist schnell erzählt, alles war perfekt, einen Extrapunkt gabs noch für die extrem entspannte Unterhaltung über alles und uns, einen weiteren Extrapunkt dafür, dass er keinen Saufdruck auf mich verübte, und noch einen dafür, dass es keine Diskussionen gab, ich solle bei ihm übernachten, als ich ihn, eingequetscht wie Gulliver im Mini zu seinem Hotel fuhr. Zum Abschied sagte er, wie sehen wir uns wieder? Und ich: Bald, irgendwo, wir sind doch Profidater. Das gefiel ihm: «Ja, wir sind Profidater», murmelte er, und stieg aus.

Und weil alles so schön war, schickte ich diesmal nachts die berühmte SMS, die postwendend liebevoll beantwortet wurde. Und jetzt frage ich Sie, liebe Leser: Wer ist hier männerfeindlich und sexistisch? Also ich nicht.