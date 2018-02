Hilfe, meine Dating-Leiche lebt!

Wissen Sie, was Ghosting ist? Wenn in einer Dating-Beziehung einer der beiden Teilnehmer plötzlich wegtaucht und durch Verschwinden die Trennung wortlos vollzieht. Und alle Kontaktversuche seitens des anderen ins Nichts verlaufen.

Ja, das gibt es wohl, aber ich möchte ein anderes Phänomen besprechen, nämlich: wenn die Dating-Leiche wieder auftaucht. Und wieder verschwindet. Und wieder auftaucht. Wie ein Zombie. Und man nie weiss, wann, warum und wie lange das Wegtauchen stattfinden wird. Man weiss auch nicht, wieso sie weg waren und warum sie wiederkommen.

Google nennt dieses Phänomen: Benching. Ich finde den Ausdruck langweilig, es ist eher Zombieing. Ich selbst habe zwei Fälle von Zombieing. Beide Teilnehmer leben nicht in Europa, beide haben schwer einen an der Waffel und bei beiden geht das seit Jahren: Sie tauchen plötzlich per Chat auf, wollen geistige Nähe und Liebe, und verschwinden wieder. Zombie 1 legt auch Wert auf persönliche Dates, so etwa einmal im Jahr, während ich Zombie 2 seit Jahren nicht mehr gesehen habe – obwohl er der verrücktere und unverschämtere ist.

Ob die Zombies nebenbei noch eine richtige Beziehung haben, oder eine zwischendurch, spielt keine Rolle. Solche Zombie-Geschichten laufen so lange, bis es einem irgendwann wirklich zu langweilig und armselig wird und man auch keine Lust mehr hat, seine Zeit für sinnlose Talks und dumme Mails über immer denselben Quatsch zu verschwenden.

An Typen denken, an die man nicht denken will

Bei solchen Geschichten gibt es keine Altersgrenzen. Meine Freundin A. ist erst 25 und klagte neulich über ihren Zombie, der mal ein handfestes Date über Jahre war, aber irgendwann weggeghostet ist. Er melde sich viel zu unregelmässig bei ihr, sagte sie, zuletzt gezeigt habe er sich vor mehreren Wochen. «Du musst dich melden», riet ich ihr, «es tut mir leid. Anders wirst du nicht erlöst, das geht nur über Kontakt.»

Sie war einverstanden, denn nichts ist schlimmer, als an einen Typen denken zu müssen, an den man nicht denken will. Wir formulierten lange an einem freundlichen Satz. «Hallo, wie gehts, wo steckst du.. » Er antwortete sofort, er sässe im Businessdinner und fragte, was sie mache. «Ich chatte mit keinem, der grade keine Zeit hat», sagte sie . «Auf keinen Fall!», pflichtete ich ihr bei. «Wir greifen nächste Woche noch mal an.»

«Gefällt dir der kleine Jonny noch?»

Am nächsten Tag sagte sie, er habe alles kaputtgemacht und sie ist total genervt. Obwohl sie nichts mehr schrieb, schickte er ihr wieder Penisbilder. Als sie diese unkommentiert liess, fragte er: «Gefällt dir der kleine Jonny noch?»

Ich war sprachlos. So was habe ich noch nie erlebt! Grauenvoll! «Ach, das machen die alle, er schrieb noch: nimm es als ein Kompliment.», sagte A. und lacht. Warum machen die das? Weil sie so bescheuert sind und denken, Mädchen würden beim Anblick von männlichen Genitalien genauso scharf wie sie selbst beim Anblick von weiblichen? «Ja genau so.», lacht A. Aber warum sagt ihnen keiner, dass das nicht zutrifft?

Ich stelle mir vor, wie das wäre, wenn es 50-Jährige tun würden. Und ich bin unendlich dankbar, mich in einer Altersgruppe zu befinden, in der wenigstens das nicht üblich ist. Meine Zombies sind brave Jungs, die wollen nur nerven. Ich muss mich glücklich schätzen.