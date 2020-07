Wie komme ich an meine Tochter ran?

Freitagsfrage

Wenn das vorher so vertraute Kind sich verschliesst, bleiben Eltern ratlos zurück. Hier sind einige Tipps zum Umgang mit Teenagern.

Seit meine Tochter (14) in der Sek ist, hat sie keinen Kontakt mehr zu ihren Sandkastenfreundinnen aus dem Dorf. Ihre neuen Freunde kenne ich kaum; sie möchte sie mir auch gar nicht vorstellen. Seit sie mit ihnen unterwegs ist, wurde sie mir gegenüber viel verschlossener und frecher. Früher hatten wir ein total vertrautes, enges Verhältnis, heute komme ich kaum mehr an sie ran. Mir tut das weh – und ich mache mir Sorgen. Muss ich diese Gefühle akzeptieren oder kann ich etwas dagegen tun? Ramona

Liebe Ramona, herzlichen Dank für Ihre Frage. Für Ihre Tochter hat mit dem Übertritt in die Sek ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Nicht selten werden zu diesem Zeitpunkt «Sandkastenfreundschaften» weniger gepflegt oder aufgegeben. Neue Beziehungen bieten neue Möglichkeiten: Ihre Tochter kann sich in der neuen Peer-Gruppe anders erleben und ausprobieren.

Dass sie Ihnen ihre neuen Freunde nicht vorstellen möchte, hat vermutlich weniger mit Ihnen zu tun, als damit, dass es für Jugendliche wichtig ist, einen eigenen Gestaltungsraum aufzubauen und zu erhalten. In diesem Sinn äussert sich auch der Entwicklungspsychologe Urs Fuhrer: «Eltern müssen begreifen, dass in der Verweigerung ihrer pubertierenden Kinder und in ihrem Streben nach mehr Unabhängigkeit von der Familie der Wunsch verborgen ist, sich auseinanderzusetzen, Grenzen auszutesten, die Persönlichkeit zu entwickeln und erwachsener zu werden.»

Ablösung meint nicht die Auflösung der Eltern-Kind-Beziehung, sondern eher deren Umbau.

Ich möchte es so formulieren: Ihre Tochter tut, was sie entwicklungsmässig in ihrem Alter tun muss. Und das ist wichtig für sie.

Ablösung meint nicht die Auflösung der Eltern-Kind-Beziehung, sondern eher deren Umbau. Das bedeutet, dass Sie die Art, wie Sie aufeinander zugehen, und die gegenseitige Nähe und Distanz neu miteinander austarieren müssen. Bisher konnte Ihr enges Verhältnis zu Ihrer Tochter dabei helfen, über deren Entwicklung und allfällige Herausforderungen informiert zu sein. Das verändert sich nun und es ist mehr denn je gegenseitiges Vertrauen gefordert. Loslassen braucht Vertrauen.

Da Vertrauen viel mit Erfahrungen in der Vergangenheit zu tun hat, kann es für Eltern hilfreich sein, frühere Erlebnisse zu reflektieren. Zum Beispiel: Wo konnte das Kind den familiären und gesellschaftlichen Werten entsprechend handeln? Wann wandte es sich an vertraute Personen, wenn es nicht weiter wusste? Wichtig erscheint mir, dass als Massstab für diese Einschätzungen nicht reife Erwachsene dienen, sondern Kinder im entsprechenden Alter. So unterschätzen wir die Fähigkeiten der Kinder weniger.

Führen Sie sich auch vor Augen, wie bisherige, gemeinsam erlebte Ablösungsprozesse gelungen sind. Denn: Eltern und Kinder haben schon etliche miteinander gemeistert, seien sie auch noch so klein! Was hat zum Beispiel bei der Geburt, beim Abstillen, beim Wiedereinstieg in die Berufstätigkeit nach der Mutterschaftszeit oder beim Kindergarteneintritt geholfen? Und, welchen Beitrag hat das Kind geleistet?

Solche Reflexionen können das Vertrauen der Eltern in das Kind, seine Handlungen und Entscheidungen festigen und dadurch auf die Zukunft übertragen. Sie wissen, ihr Kind holt sich Hilfe, wenn es nicht weiter weiss. Oder sie erkennen, wo ihr Kind noch Unterstützung braucht und überlegen sich, was sie dazu beitragen können.

Wechseln Sie von interessierten und gleichzeitig kontrollierenden Fragen zum interessierten und ehrlichen Gespräch.

Da die Pubertät von Veränderungen geprägt ist, ist das Verhalten der Jugendlichen neu und weniger vorhersehbar. Das kann verunsichern. Vertrauen schafft eine Brücke zwischen «vertraut» und «noch unvertraut». Eltern verzichten dadurch auf einen Anspruch auf Kontrolle – und stärken die Bindung zwischen sich und den Jugendlichen. Sie akzeptieren so, dass Jugendliche einen eigenen Raum brauchen und diesen nach ihrem Gutdünken gestalten.

Das bedeutet jedoch nicht, dass jegliche Regeln aufgegeben werden. Im Gegenteil: Jugendliche brauchen sinnvolle, der individuellen Reife entsprechende Regeln, welche sie austesten können. Am besten werden diese miteinander vereinbart. Es wirkt ausgesprochen vertrauensfördernd für Eltern und Jugendliche, wenn der Dialog erhalten bleibt. Um im Dialog bleiben zu können, braucht es daher eine veränderte Kommunikation: Wechseln Sie von interessierten und gleichzeitig kontrollierenden Fragen zum interessierten und ehrlichen Gespräch. Konkret: Anstatt zu fragen «Wer sind deine neuen Freunde?» laden Sie Ihre Tochter zum Gespräch ein über etwas, das sie beide interessiert. Zum Beispiel die aktuelle «Black Lives Matter»-Bewegung.

Sie sprechen vom Schmerz über den Verlust Ihres vertrauten und innigen Verhältnisses zu Ihrer Tochter. Ja, das kann sehr weh tun!

Die Psychotherapeutin Verena Kast spricht davon, dass uns jeder Prozess der Ablösung auf uns selbst zurückwirft, wir zurückbleiben und alleine sind. Sie sagt auch: «Viele Probleme, die Erwachsene mit Kindern haben, haben damit zu tun, dass nicht wirklich von Phasen Abschied genommen wird, die vorbei sind. Abschied nehmen, will gelernt sein. Die Emotion, die uns hilft, Abschied zu nehmen, Verluste aufzuarbeiten, das ist die Trauer.»

Für die einen Menschen ist es hilfreich, diese Gefühle zuzulassen, um sie zu akzeptieren und zu verarbeiten.

Und – auch wenn ein offener und ehrlicher Dialog mit den Jugendlichen wünschenswert ist – von Botschaften wie «Es tut mir so weh, dass wir nicht mehr…» rate ich ab. Sie vermitteln Schuldgefühle und erschweren die Ablösung.

Viele Eltern kennen ähnliche Gefühle. Möglicherweise finden Sie Personen, mit der Sie sich austauschen können – wenn nicht im privaten Umfeld, dann vielleicht in der Elternbildung Ihrer Region.

Zum Schluss nochmals Verena Kast: «Wir müssen lernen, so loszulassen, dass wir uns nicht einfach beraubt vorkommen, sodass wir auch immer wieder den Mut haben, uns neu einzulassen.» Dadurch schaffen Sie eine Grundlage, noch viele wunderbare und vertraute Begegnungen mit Ihrer gereiften Tochter zu erleben.

Ich wünsche Ihnen dafür viel Kraft und alles Gute!

Daniela

