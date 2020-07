Der grosse Wahnsinn vor den Sommerferien

Oder: Warum unsere Autorin die letzte Woche vor den grossen Ferien immer fürchtete. Bis heute.

Ich gebs zu: In den letzten Jahren habe ich die Woche vor den Sommerferien definitiv mehr gefürchtet als ersehnt. Hauptsächlich deshalb, weil mein Kopf ständig und ungefragt irgendwelche Listen produzierte und auch dann nicht damit aufhörte, wenn ich ihm jeweils sagte, er solle gefälligst die Klappe halten, ich wolle schlafen. Doch er meinte es gut und hatte ja recht. Denn alles musste noch rein in dieses «Davor», als würde es «danach» keine Welt und kein Leben mehr geben.

Das andere Vorferienprogramm

Doch ich glaube, dieses Jahr wird es irgendwie anders werden. Das mag zum einen daran liegen, dass die Kinder wieder ein Jahr älter geworden und an meinem Rockzipfel noch weniger interessiert sind. Zum anderen hat Corona jene Aktivitäten gestrichen, die für gewöhnlich vor den Sommerferien auf dem Programm stehen. Das Schul-Sommerfest zum Beispiel. Sein Ausfall ist zwar äusserst bedauerlich, bewahrt mich aber vor der Demütigung, auch dieses Jahr den Vorsatz «Das nächste Mal bringe ich dann auch einen hübschen Melonen-Gemüse-Couscous-Salat-mit-gerösteten-Chiasamen-und-frischen-Kräutern mit» wieder nicht einlösen zu können. Und stattdessen erneut eine Jumbo-Packung aufgebackener Schinkengipfeli auf hübscher Platte (immerhin!) ans Fest zu tragen.

Doch was in diesem Jahr gleich bleibt, ist der Berg an Akten im Büro, Nachbarn, die es für die Bewirtschaftung von Pflanzen und Post zu finden gilt, reife Mirabellen, die eingemacht werden müssen, eine Wohnung, die auf Vordermann gebracht werden will (ach, hätte ich doch mit diesem Spleen nie angefangen, aber es ist einfach zu schön, nach den Ferien in ein sauberes Zuhause zu kommen) und ein Zeitungsabo, das es abzubestellen gilt. Und natürlich die ganze Packerei.

Warum stresst mich das eigentlich alles so?

Seit Jahren versuche ich zu verstehen, warum mich diese Packerei für die Ferien eigentlich so hektisch und schlecht gelaunt durch die Räume stürmen lässt. Wie eine ADHS-Mutti, die ihr Ritalin verlegt hat. Warum kann es denn nicht so sein, wie meine ehemalige Lieblingsnachbarin (das «ehemalig» bezieht sich einzig darauf, dass sie weggezogen ist) jeweils lässig von sich gab, als sie mein entnervtes Antlitz betrachtete: «Warum schtresst dich das so? Muesch doch nur es Paar Tischis i d’Täsche schmeisse!»

Auch wenn ich sie bei diesem Satz jedesmal bitterböse anblitzte und ihren Kindern am liebsten den Nuggi aus dem Mund gezogen hätte, um ihre Mama mein Stresslevel auch nur annähernd fühlen zu lassen, bin ich ihr doch äusserst dankbar für dieses jährlich wiederkehrende Statement. Denn schliesslich forderte es mich dazu auf, mir zu überlegen, warum mich das alles eigentlich so stresst.

Die Erkenntnis

Heute und viele Packstunden später glaube ich zu wissen, dass das Unangenehmste nicht das Packen war, sondern jene Gefühle, die diese Aktivität an die Oberfläche schwemmte. Nämlich, für die Befindlichkeit eines ganzen Systems verantwortlich zu sein. Dass ein entspanntes Feriengefühl also gefühlt davon abhängt, wie gut ich für andere sorge.

Die Unverhältnismässigkeit dieser Gefühle spricht dafür, dass sie nicht erst mit meinem Muttersein, sondern schon viel früher in meinem Leben entstanden sind. Um ihnen also auszuweichen, erfand ich alljährlich scheinbar noch durchdachtere Packstrategien. Als ich aber dabei angelangt war, bereits eine Woche vor Abreise die Koffer zu füllen (was das Ganze natürlich nur quälend in die Länge zog), wurde offensichtlich, wie sehr ich selbst es bin, die mich so stresst.

Das mag jetzt, mit Kindern im Schulalter, vielleicht etwas absurd klingen, hatte aber zu Kleinkindzeiten durchaus seine Richtigkeit. Damals kam es nämlich sehr wohl drauf an, ob wir Fieberzäpfli dabei hatten, Kleider für alle Wetterlagen, die richtigen Kuscheltiere und die Schaufel, die uns Eltern vielleicht sogar mal ermöglichen würde, einen zweiten Blick aufs Meer zu werfen.

Unvorhergesehenes bringt Abenteuer

Doch dieses Jahr ist es anders. Ich lasse die Kinder selber packen und weiss, dass es nichts gibt, was man im Notfall nicht auch noch kaufen könnte. Ausser vielleicht die eigene Gelassenheit. Ich finde zwar noch immer nicht, dass es beim Packen lediglich darum geht, ein paar «Tischis» in die Tasche zu schmeissen. Aber genauso wenig glaube ich, dass es mein Job ist, alle Eventualitäten auszuschliessen. Denn oft sind es sogar genau diese unvorhergesehenen Eventualitäten, die aus Ferien ein Abenteuer machen. Sollten Sie also gerade entnervt beim Packen sein: Vergessen sie ruhig etwas. Ausser natürlich das Buch, das Sie schon so lange lesen wollten. Und die Schaufel, die diesen Genuss ermöglichen wird.

Ich wünsche Ihnen allen wunderbare Ferien!

