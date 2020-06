Kinder sind auch nur Menschen

Nach zig Erziehungsratgebern und einem Jahrzehnt als Mama: Unsere Bloggerin teilt vier Lektionen, die ihr das Muttersein bescherte.

Ich hatte mich während meiner ersten Schwangerschaft wirklich äusserst ernsthaft darauf vorbereitet, Mutter zu werden. Zwar wäre ich aus dem Geburtsvorbereitungskurs am liebsten wieder rückwärts rausgerobbt, als wir mit der Gebärmutter zu singen begannen, liess aber selbst dieses Ritual geduldig über mich ergehen. Zur Vorbereitung auf die künftige Mutterschaft hab ich aber vorwiegend gelesen.

Ich las und las und las. Ich glaube, ich habe alles gelesen, was mir über Kinder, Eltern und Babys in die Hände fiel, und ich kann noch nicht mal mit Sicherheit behaupten, dass nicht selbst auch ein Buch über die Pubertät dabei war. Neugierig las ich mich der Fremde entgegen, bereits leise ahnend, dass Muttersein so gar nichts mit den Zoobesuchen mit Patenkindern zu tun haben wird und dass bald eine immense Verantwortung in mein und unser Leben treten wird. In der Lektüre suchte ich vor allem nach Antworten. Nach Antworten darauf, was ein so hilflos ausgelieferter kleiner Mensch braucht, um einst stark und glücklich zu werden.

Die erste Lektion erfuhr ich bereits in der ersten Nacht im Spital.

So war ich von der knallharten Realität des Mutterseins noch gänzlich unberührt und naiv genug zu glauben, wir müssten es einfach nur richtig, richtig gut machen, dann wäre das mit dem Glück und der Stärke sozusagen gebucht. Wie damals in den 80er-Jahren mit den Bastelbögen, die man in der Schule jeweils zu Weihnachten bezog: Wer es schaffte, an den richtigen Stellen Schnitte und Falze zu machen, hatte am Schluss das Schloss Lenzburg vor sich. Oder auch nicht. Mit meinem bescheidenen Basteltalent schaffte ich es regelmässig nur bis zum Wassergraben des Schlosses. Und selbst diesen konnte man nur als solchen erkennen, weil ich noch ein Krokodil und einen von ihm angefressenen Ritter reinmalte.

In eine neue Dimension katapultiert

Als ich mir also schwanger und tausend misslungene Bastelbögen später überlegte, was so ein Kind wohl braucht, ahnte ich noch nicht, wie ermüdend sich ein Weg anfühlen würde, auf dem alles richtig verlaufen soll. Geschweige denn, dass ein solcher weder dem Kind noch seinen Eltern gerecht werden würde. Ich ahnte auch noch nicht, wie sehr Babys von ihrem ersten Atemzug an schon sie selbst, von ihrem eigenen Charakter geformt sind. Und wie sehr es die Aufgabe von uns Eltern sein würde, mit unserer Liebe diesen Charakter mit all seinen Herausforderungen zu begleiten.

Diese erste Lektion erfuhr ich bereits in der ersten Nacht im Spital, als ich kein Auge zutat, sondern nur damit beschäftigt war, mein perfektes Neugeborenes ununterbrochen anzustarren, das so anders war, als ich es mir vorgestellt hatte, und meine Faszination erst unterbrochen wurde, als die resolute Schwester ins Zimmer stürmte und irgendetwas von «Guten Morgen» brüllte. Lektion zwei holte mich dann unverzüglich in meinen ersten Tagen zu Hause ein: Dass, wenn so ein Kind erst einmal da ist, sich sowieso alles komplett anders anfühlt, als man es sich vorgestellt hatte. Weil das Leben eben das Leben ist und Eltern durch eine Geburt in eine komplett neue Dimension katapultiert werden. Eine, die sich weder erahnen noch erlesen lässt.

Kinder drücken naturgemäss die richtigen Knöpfe

Die Dritte, und das war die weitreichendste Lektion für mich als Mutter, war, dass in meine Begleitung der Kinder dann am meisten Kraft floss, wenn ich mich und meine eigene Geschichte mit ins Boot nahm. Denn eigentlich wurde es genau immer dann spannend, wenn ich am heftigsten auf etwas reagierte, was die Kinder betraf. Und je mehr ich mich selbst kennen lernte, um so stärker konnte ich auch in der jeweiligen Situation unterscheiden, was mich denn nun gerade wirklich an der Gegenwart stresst oder wann bei mir ein Knopf mit vergangenen Ängsten oder Glaubenssätzen gedrückt wird, der nur zu mir gehört und nicht zu meinen Kindern. Denn so viel steht fest: Kinder drücken naturgemäss die Knöpfe, die am meisten wehtun, was evolutionstechnisch auch ihr Job ist, um uns letztlich alle weiterzubringen. Vorausgesetzt, man ist mit Lektion Nummer drei vertraut und wagt sich selbst hie und da an Orte vor, die nicht ganz so putzig sind wie die Bastelbögen aus den 80ern.

Manche Bücher sind wirklich grossartig und haben mein Muttersein tief geprägt.

Ein Jahrzehnt und zwei Kinder später stehe ich nun also manchmal staunend vor dem Erziehungsregal eines Buchladens. Endlos viel Literatur, die uns unsere Kinder und den Umgang mit ihnen erklären soll. Manche Bücher sind wirklich grossartig und haben mein Muttersein tief geprägt. So sehr gar, dass ich in Tränen ausbrach, als ich vom Tod des mir über die Jahre so vertraut gewordenen Jesper Juul hörte – das sagt ja wohl alles.

Von exotischen, giftgrünen Käfern

Doch mir schauen auch Bücher entgegen, die ebenso gut aus einer zoologischen Abteilung stammen könnten. Exemplare, mit denen uns ein exotischer, giftgrüner und auch leicht gefährlicher Käfer erklärt werden soll. Als würden wir vor lauter «es besonders gut machen zu wollen» manchmal die wichtigste Lektion des Elternseins vergessen. Dass Kinder in erster Linie einfach nur Menschen sind, deren Grundbedürfnisse die gleichen sind wie die unseren: Nahrung, Sicherheit, Liebe, Dazugehören und Wachstum. Und dass wir alle – ob gross oder klein – jeweils zu giftgrünen, mehr oder weniger gefährlichen Käfern mutieren, wenn wir verletzt oder behindert werden.

Kinder haben einfach noch zusätzlich den Auftrag, mit dem Leben zu experimentieren. Also jene prickelnde Energie zu leben, die wir Erwachsenen nur allzu oft in unseren Tupperware-Gefässen eingefroren haben. Und dieser uns fremd gewordene Mut kann Kinder in unseren geordneten Augen manchmal tatsächlich zu exotischen Käfern werden lassen. Doch letztlich sind Kinder genauso nur Menschen, wie wir selber einst einfach nur Kinder waren.

